Simoon Suomen pohjoisin aurinkovoimala: 120 000 paneelin puistoa aletaan rakentaa keväällä

Exilion on tehnyt investointipäätöksen teollisen mittakaavan aurinkopuiston rakentamisesta Simon kuntaan. Eteläisen Lapin kuntaan tuleva voimala alkaa tuottaa sähköä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Uusiutuvan energian yhtiö Exilion alkaa rakennuttaa Simoon maa-asenteista aurinkovoimalaa, joka on mittaluokaltaan yksi Suomen suurimmista aurinkoenergiahankkeista. Simon Jokikylään hanketta jo parin vuoden ajan suunnitellut yhtiö kertoi lopullisesta investointipäätöksestä torstaina.

40 miljoonaa euroa maksavan puiston vuosituotanto on noin 65 000 MWh, joka vastaa noin 26 000 kerrostalokaksion keskimääräistä sähkön vuosikulutusta. Puistoon tulee 120 000 aurinkopaneelia.

– Saman kokoluokan aurinkovoimalaa ei ole Suomessa vielä rakennettu, mutta investointipäätöksiä isommastakin on kaiketi jo tehty, sanoo Exilionin investointipäällikkö Tommi Riski.

Rakennustyöt alkavat maalis–huhtikuussa. Aurinkopuiston suunnittelee ja rakentaa Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluvan Solarigo Systems Oy, jolla on laaja aurinkopuistokokemus muun muassa Kalajoelta, Nurmosta ja Sulkavalta.

Solarigo vastaa voimalan valmistumisen jälkeen myös puiston huollosta ja ylläpidosta.

Aurinkovoimarakentaminen tarvitsee tukea

Simon hanke on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä 8,9 miljoonaa euroa investointitukea. Tuki on osa Euroopan unionin, Next Generation EU vihreän siirtymän rahoitusta.

– Investointituki mahdollisti tämän hankkeen, muuten aurinkovoimarakentaminen on Suomessa vielä aika haastavaa, Riski toteaa.

Aurinkovoimalapäätöksestä iloitaan myös jo ennestään tuulivoimamyönteisessä Simon kunnassa.

– Puiston toteutuminen lisää tuulivoiman rinnalla vihreän energian tuotantoa alueellamme ja vauhdittaa elinvoimaamme. Kiinteistöveroa puisto tuo kunnalle vuodessa noin neljännesmiljoonan, jolla on iso merkitys Simolle, kunnanjohtaja Vivi Marttila sanoo

Aurinko- ja tuulivoimaa samaan liittymään

Noin 80 hehtaarin suuruinen aurinkovoimala nousee alueelle, joka on pääsin metsää tai raivattua hakkuualuetta. Alueen pohjoisosassa sijatseva arvokas korpimaa on rajattu hankkeen ulkopuolelle.

Simon aurinkovoimala muodostaa yhdessä Exilionin Simossa jo sijaitsevien tuulivoimaloiden kanssa niin sanotun hybridivoimalan eli samassa sähköliittymässä on aurinko- ja tuulivoimaa sekä sähkövarasto.

Exilionin Simossa sijaitsevien tuulipuistojen yhteenlaskettu teho on 169 megawattia. Uudesta aurinkovoimalasta rakennetaan sähköliitäntä yhtiön Simon Halmekankaan 110 kV voimalinjaan.

– Tuuli ja aurinko ovat hyvä pari, sillä aurinkoenergiaa saamme parhaiten kesäisin, jolloin tuulivoiman tuotanto on pienempää, Exilionin investointipäällikkö Tommi Riski kertoo.