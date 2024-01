National Geographic valitsi yllättäen mikkeliläisen ravintolan yhdeksi vuoden timanteista – ”Mehän syödään täällä kuin kroisokset”, sanoo matkailujohtaja

Suomeen saatiin harvinainen tunnustus tänään, kun arvostettu National Geographic -lehti valitsi mikkeliläisen Tertin kartanon yhdeksi vuoden vierailun arvoisimmista ravintola-timanteista.

Lehti kehuu alueen ”yksinkertaista maalaisruokaa” ja nostaa hotelliravintolan ruokalistalta esiin leppäsavulohen, fasaanipateen ja yrttisokerikakun. Tunnelmaa luodaan myös fiilistelemällä kartanon yrttitarhoja, hedelmäpuita ja ruoan paikallisuutta.

Kartanon isäntä Matti Pylkkänen otti tiedon palkinnosta ilolla ja yllätyksellä vastaan. Tertin Kartanon tarina matkailukohteena alkoi 45 vuotta sitten, kun silloin nuori isäntä päätti vaihtaa elinkeinonsa maataloudesta matkailuun. Huomion myötä Pylkkäsestä tuntuu nyt, että vaihto vuosikymmeniä sitten oli oikea ratkaisu.

– No oli se! Tästä tuli meidän juttu, Pylkkänen sanoo.

Kartanon seutu on tunnelmallinen. Asutusta alueella on ollut 1500-luvulta asti ja nykyinen kartanokin on rakennettu 1800-luvulla. Iso osa mööpeleistä sisällä on edelleen toissa vuosisadalta. Ravintola hyödyntää omia peltojaan sekä yrtti- ja kasvitarhojaan ruoanlaitossa.

Kultakuume: Yrtit tuoksuvat salaisessa puutarhassa Tertin kartano on kuuluisa yrteistä, niin kasvatetuista kuin villeistäkin.

Huomion myötä kartanossa on alettu pohtia lisäinvestointeja majoitustiloihin. Kartanon tulevaisuuden Mikkelin seudulla Pylkkänen näkee hyvänä.

Sitkeä markkinointi kannatti

Kartanon saaman tunnustuksen taustalla ei ole sokea onni, vaan sitkeä markkinointi- ja lobbaustyö jota on tehty vuosien ajan. Aina se ei ole ollut helppoa, sillä Suomi ei ole ulkomailla tunnettu korkeatasoisesta ruoastaan, sen myöntää toimitusjohtaja Maisa Häkkinen Mikkelin Seudun Matkailupalvelustakin.

– Moni on epäilevästi suhtautunut, mutta vieraiden palautteessa ruoka nousee aina esille, Häkkinen kertoo.

– Kyllä saa mikkeliläiset olla nyt rinta rottingilla, hän jatkaa.

Mikkelin seudulla on pitkään panostettu ruokamatkailuun ja erityisesti viimeisen kuuden–seitsemän vuoden aikana alueen ravintoloihin ja ruoantuottajiin on kutsuttu tutustumaan koko joukko ulkomaisia toimittajia ja vieraita.

Häkkinen arvioi vuodessa seudulla käyvän noin 30–50 vierasta. Alueen ruoka- ja matkailuyrittäjät tekevät ruoassa ja matkailussa tiivistä yhteistyötä.

Kehuja ruoasta tulee paljon ja nyt myös tunnustusta. Häkkisen mukaan kaikki nojaa puhtaisiin sesongin mukaisiin raaka-aineisiin ja alueen omaan ruokakulttuuriin.

– Maailman mittakaavassa meillä on täällä puhtaat vedet järvikaloille, tuoretta riistaa ja marjoja ja sieniä metsässä. Mehän syödään täällä niin kuin Kroisokset jos muuhun maailmaan vertaa, Häkkinen naurahtaa.

Erityisesti alueen oma D.O. Saimaa -alkuperämerkki on Häkkisestä iso matkailuvaltti. Se kertoo ruoan vastuullisuudesta ja paikallisuudesta.

Kiitos EU

Vaikka paikallisuus onkin suurin valtti, Häkkinen ei malta olla kiittämättä myös Euroopan Unionia, Visit Finlandia ja Maakuntaliittoa joiden avulla harras vaikuttamistyö on tehty.

Palkintoja ja tunnustuksia voi olla pitkään ja hartaudella tehdyn markkinointityön ansiosta lisää tulossa, sillä nyt huomiota antaneen National Geographicin toimittaja oli käynyt kartanossa jo vuonna 2022. Kärsivällisyys siis kannattaa. Häkkinen kertoo matkailupalveluiden pitävän yhteyttä vieraisiin tiiviisti myös visiitin jälkeen.

– Tämä on paljon uskottavampaa ja tehokkaampaa markkinointia kuin ostaa vaikka mainoksia kansainvälisistä lehdistä, Häkkinen uskoo.

Nyt tulosta tuottaneen sitkeän markkinointityön kustannuksia on Häkkisen mukaan vaikea arvioida, mutta Häkkinen arvelee vieraiden tuoman näkyvyyden ja iloisena yllätyksenä tulevien palkintojen ja huomioiden olevan sen arvoista.