BBC:n video näyttää tuhoa ukrainalaiskaupungissa, jonne Putin väittää Venäjän edenneen

Rintamalinjan kupeessa sijaitsevassa Avdijivkassa asui yli 30 000 ihmistä ennen sodan puhkeamista. Nyt kaupungissa on enää hieman yli tuhat asukasta.

Ukrainassa viime kuukausien kiivaimpia taisteluita on käyty Avdijivkan kaupungin ympäristössä.

Viime viikolla Avdijivkan pormestari myönsi uutistoimisto AFP:lle, että venäläiset olivat murtautuneet ensimmäistä kertaa kaupunkiin. Pormestarin mukaan venäläisjoukot onnistuttiin kuitenkin työntämään pois kaupungista.

Tiistaina Britannian yleisradioyhtiö BBC puolestaan kertoi, että venäläisjoukot ovat edenneet Avdijivkan kaupungin laitamille.

Avdijivkan sotilashallinnon johtaja Vitaly Barabaš sanoi BBC:lle, että kyse oli vain pienistä sabotaasiyksiköistä eikä isommista joukoista.

– He kyllä etenivät, mutta Sobornan katu, josta kaikki puhuvat, on meidän hallussamme. Me työnsimme heidät pois, Barabaš sanoi BBC:lle.

Nyt presidentti Vladimir Putin väittää, että Venäjä on murtanut kaupungin puolustuksen.

– Joukkomme ovat vallanneet 19 taloa, joita ne pitävät hallussaan, Putin sanoi televisiohaastattelussa tänään keskiviikkona.

Alla olevalta kartalta näet ajankohtaisen rintamalinjatilanteen.

Sota saapui Avdijivkaan jo vuonna 2014, kun Venäjän tukemat ukrainalaisseparatistit valtasivat kaupungin hetkellisesti. Sen jälkeen rauha ei ole enää palannut kaupunkiin.

Seuraukset ovat olleet karut. Sotia edeltävistä 30 000 asukkaasta jäljellä oli kesällä enää noin 1 650, ja nyt heitä on enää hieman yli tuhat.

400 ihmistä on paennut lokakuun jälkeen, kun Venäjä käynnisti suurhyökkäyksensä kaupunkiin.

BBC:n haastattelema Victor kertoo lähteneensä kaupungista taisteluiden kiihdyttyä, koska hänen vaimonsa on erittäin sairas.

– Siellä on sietämätöntä. Minun oli lähdettävä pelastaakseni vaimoni, Victor sanoi BBC:lle.

Siviilejä evakuoivat poliisijoukot kertoivat kuitenkin BBC:lle, että kaikki asukkaat eivät halua lähteä sodan turmelemasta kaupungista. Poliisijoukot näyttivät BBC:lle kuukausi sitten kuvaamansa videon, jossa he anelivat vanhempaa rouvaa evakuoitumaan. Naisen talon viereen oli juuri osunut useita ohjuksia.

– Antakaa minun kuolla tänne, nainen vastasi evakuointijoukoille vaimealla äänellä.

Useat ukrainalaiset ajattelevat, että sodan runtelemiin kaupunkeihin jäävät ovat Venäjä-mielisiä. BBC:n mukaan se voi pitää joissakin tapauksissa paikkansa, mutta tuskin enää Avdijivkan olosuhteissa, missä kuolema voi koittaa minä hetkenä hyvänsä.

