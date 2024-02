Tällaista on asua kerrostalossa, jonka parvekkeet putoilevat: ”Jos olisi alle jäänyt, niin huonosti siinä olisi käynyt”

Mikko Savolainen ja muut asukkaat kertovat, millaista on asua talossa, jonka parvekkeet ovat käyttökiellossa. Kuva Yrjö Hjelt, video: Jere Sanaksenaho / Yle

Turussa on reilun puolen vuoden aikana tippunut alas jo kahden parvekkeen suojalevyt samasta puukerrostalosta. Asukkaat miettivät, onko viitisen vuotta vanha talo enää turvallinen.

Kivenheiton päässä Turun linnasta sijaitsee uusi Linnanfältin asuinalue, jonka yksi puukerrostalo on noussut valtakunnan otsikoihin jo kahdesti. Ensin viime kesänä ja uudelleen tällä viikolla.

Kummallakin kerralla syynä on ollut vuonna 2018 valmistuneen talon väärin rakennetut parvekkeet, joista pohjaa suojanneet levyt ovat pudonneet maahan. Molemmat parvekkeet ovat talon ylimmässä, kolmannessa kerroksessa.

Amiraalistonkadun puukerrostalossa asuva Mikko Savolainen teki maanantaina ensi-ilmoituksen pudonneesta parvekkeen pohjalevystä. Hän asuu hajonneen parvekkeen viereisessä asunnossa.

Savolainen ajoi parvekkeesta tippuneen rakennusjätteen yli rikkoen autonsa renkaan.

– Jos olisi alle jäänyt, niin huonosti siinä olisi käynyt, Savolainen miettii tapausta.

Avaa kuvien katselu Parvekkeen pohjalevy tipahti maanantaina. Syynä pidetään suunnitteluvirhettä. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Avaa kuvien katselu Parvekkeen alapuolinen alue on eristetty, koska parvekkeelta tippuu edelleen pohjalevyn palasia. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Parvekeongelmaisen talon on rakennuttanut kiinteistöyhtiö Lakea Oy. Yrityksellä on oma isännöintitoimisto, joka huolehtii talosta. Se lupasi maksaa Savolaisen auton korjauksen.

Miestä silti harmittaa, sillä taloyhtiön kaikki parvekkeet ovat olleet käyttökiellossa viime kesästä lähtien.

– Toivottavasti parvekkeet korjataan pikapuoliin, että turvallisuus paranisi ja niitä pääsisi käyttämään.

Myös naapuritalossa asuva Elise Lamberg on huolissaan.

– Kyllä oma turvallisuus mietityttää. Pitää olla varovainen, ettei mikään parveke romahda omaan niskaan.

Turun rakennusvalvonta selvittää parhaillaan, onko Turun Linnanfältissä sijaitsevan kerrostalon parvekkeiden alta turvallista kulkea.

Asukkaita ihmetyttää korjauksen venyminen ja heikko tiedotus

Lauri Reima asuu ongelmatalon naapurissa, mutta samassa taloyhtiössä.

– Tuntuu aika nihkeältä omistaa asunto, jonka parvekkeelle ei saa mennä.

Avaa kuvien katselu Talosta on tippunut jo kahden parvekkeen suojalevyt alas. Kolmannessakin parvekkeessa on pieniä vaurioita. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Niin ikään naapuritalossa asuva Tiina Isomaa ihmettelee, miten parvekkeiden korjaaminen voi kestää näin kauan.

– Syvää huolta herättää. Aikaisempi parveke romahti kesäkuussa, niin miksi sitä ei ole korjattu ja tiedotettu asukkaita.

Isomaa sanoo, että vaarassa voivat olla muutkin kuin kyseisen talon asukkaat.

– Hyvin huolestuttavaa, tässä kulkuväylällä on useampikin parveke. Jos tuossa olisi ollut lapsi, niin huonosti olisi käynyt.

Uusi urakoitsija remontoi parvekkeet

Seinäjoella pääkonttoriaan pitävän Lakean toimitusjohtaja Timo Mantila saapui perjantaina Turkuun tutustumaan yrityksen rakennuttamaan puukerrostaloon.

Parvekkeiden rikkoutumisen syynä on vesieristeen pettäminen, ja kyseessä on ollut suunnitteluvirhe. Korjauksen viivästyminen johtuu Mantilan mukaan parvekkeen rakentaneesta urakoitsijasta.

– Olemme pyytäneet urakoitsijaa suorittamaan korjaukset, mutta urakoitsija oli haluton ja kyvytön, ja sen vuoksi Lakea ottaa tästä nyt vastuun.

Lakea on palkannut korjauksiin uuden urakoitsijan, jonka pitäisi asentaa uudet parvekkeet kesään mennessä. Rakennusluvat on jo haettu.

Toimitusjohtaja Timo Mantila pahoittelee parvekkeiden hajoamista. Kuva ja video: Johanna Manu / Yle

Lakean toimitusjohtaja Timo Mantila on tietoinen asukkaiden huolesta ja harmista. Minkäänlaista korvausta siitä, että parvekkeita ei ole voinut käyttää, ei ole kuitenkaan luvassa.

– Näillä näkymin ei. Asuinhuonevuokralaki ei mahdollista sellaista, parveke ei kuitenkaan ole asuintila. Näin me olemme asiaa tulkinneet.

Lakealla on Turussa kuusi kohdetta, joissa on pari sataa asuntoa. Mantilan mukaan ei ole vaaraa, että myös muissa Lakean taloissa parvekkeet alkaisivat romahdella. Ongelmakohde on vain yksi taloyhtiö.

– Muissa taloissa, joita olemme alueelle rakentaneet, on ollut eri urakoitsija ja erityyppinen parvekeratkaisu.

Timo Mantilan mukaan tilanne on sama koko Suomessa. Hajonneiden parvekkeiden kaltaisia parvekkeita kyseinen urakoitsija ei ole tehnyt muuallekaan Suomeen. Lakea on rakennuttanut eri puolille Suomea yli 12 000 asuntoa.

Tukesin mukaan ei huolta

Parvekkeiden turvallisuus nousi puheenaiheeksi vajaa vuosi sitten, kun parvekkeen lasikaiteet pettivät Vantaalla. Parvekkeella ollut nainen putosi seitsemännestä kerroksesta kuolemaan.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) selvityksessä havaittiin, että onnettomuuskohteen lasityyppi ei täytä pistekuormitusvaatimusta. Tämän jälkeen kuntien rakennusvalvonnat asettivat yli 2 000 parveketta käyttökieltoon.

Tukesin ylitarkastaja Petri Kulmala sanoo, että Turussa tapahtuneet parvekkeiden pohjalevyjen romahdukset ovat Tukesin tiedossa, mutta tutkintaa ei ole tarkoitus aloittaa.

– Meille ei ole tullut tietoon, että vastaavia hajoamisia olisi tapahtunut muualla Suomessa. Jos parvekkeessa käytetyistä rakenteista selviää muutakin kuin pelkkä suunnitteluvirhe, niin Tukesilla on mahdollisuus käynnistää selvitys.

Avaa kuvien katselu Parvekeongelmaisessa taloyhtiössä on kolme puukerrostaloa. Kaikkien niiden parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Kulmala rauhoittelee Amiraalistonkadun kerrostalon asukkaita.

– Saamamme tiedon mukaan vaaraa parvekkeen käyttäjille ei ole ollut. Vaaraa on lähinnä parvekkeen alapuolella maassa oleville.

Petri Kulmalan mielestä Vantaan ja Turun tapauksista huolimatta Suomessa ei ole tarvetta tehdä laajempaa parvekkeiden turvallisuustutkimusta.

– Mielestäni siihen ei ole tarvetta. Lähinnä parvekkeiden rakenteelliseen suunnitteluun pitää kiinnittää huomiota.