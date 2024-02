Näyttelijä Alec Baldwin kiistää jälleen syytteet kuolemantuottamuksesta elokuvan kuvauksissa

Pitkän linjan yhdysvaltalaisnäyttelijä Alec Baldwin kiistää uudet syytteet kuolemantuottamuksesta elokuvan kuvauksissa vuonna 2021, kun Rust-elokuvan kuvaaja Halyna Hutchins kuoli. Baldwin harjoitteli kohtausta käsiaseella, jossa piti olla vain paukkupanoksia. Aseessa olikin oikea luoti.

Baldwin, joka on myös yksi elokuvan tuottajista, on toistuvasti kiistänyt laukaisseensa asetta. Baldwin sai myös aiemmin syytteen kuolemantuottamuksesta, mutta syyte hylättiin.

Baldwinin uusimmasta vastauksesta syytteeseen kerrottiin keskiviikkona.

Syytteet nostettiin tammikuussa sen jälkeen, kun newmexicolainen suuri valamiehistö katsoi syyttäjien kanteen olevan riittävän vahva. Baldwin vastaa nyt siihen, käyttikö hän tuliasetta huolimattomasti tai ilman asianmukaista varovaisuutta. Oikeuden on määrä päättä, tuomitaanko Baldwin jommastakummasta vai ei kummastakaan. Baldwin on oikeuden edessä näyttelijänä, ei tuottajana, millä on merkitystä. Näyttelijöiden ammattiliitto on ottanut kantaa tilanteeseen toteamalla, että näyttelijä ei ole vastuussa aseista ja niiden ammattitaitoisesta käsittelystä.

Tapausta on määrä käsitellä New Mexicon osavaltion tuomioistuimessa torstaina.

Kuolemaan johtanut tapaus on nostattanut Hollywoodissa laajaa keskustelua ja vaatimuksia siitä, että aseiden käsittelystä kuvausten yhteydessä pitäisi olla tarkemmat lait ja linjaukset. Samaan aikaan Rustin kuvausten turvallisuuskontrollia on kritisoitu, ettei sitä ole valvottu oikealla tavalla.

Lähde: AFP