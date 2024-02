Nyt tarkkana liikenteessä: tuuli ja lumipyry kiusaavat tänään

Lunta on kertynyt paikoin 10 senttimetriä ja tuulennopeus on noussut puuskissa 15 metriin sekunnissa.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä torstaina koko maassa. Ajokeli on paikoin erittäin huonoa.

– Aamun ja aamupäivän aikana liikenteessä kannattaa olla erittäin tarkkana, sanoo Ylen meteorologi Nina Karusto.

Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin Tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että liikenne on kuitenkin sujunut aika hyvin. Muutamia ulosajoja on tapahtunut. Niihin on vaikuttanut sohjolumi. Raskaalla liikenteellä on ollut jonkin verran vaikeuksia pienillä teillä.

Norjassa Ingunn-myrskyn takia poliisi on suositellut, että mahdollisimman moni jää myrskyalueella etätöihin ja koulut olisivat kiinni.

Avaa kuvien katselu Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä ja kovasta tuulesta. Kuva: Nina Karusto/Yle

Tuulista ja sateista

Suomen yli liikkuu lännestä saapuva lumisadealue, ja sää on tänään myös hyvin tuulista.

– Koko maassa sataa, mutta sateet väistyvät nopeasti, Karusto kertoo.

Pohjanmaalla on jo poutaista näin aamulla.

Lunta on kertynyt paikoin kymmenen senttimetriä, mutta yleinen kertymä on jäänyt senttiin tai pariin.

Tuulennopeus on noussut puuskissa 15 metriin sekunnissa.

– Tuntureilla jopa 30 metriä sekunnissa puhaltavat myrskypuuskat ovat mahdollisia, Karusto sanoo.

Sateet väistyvät itään iltapäivään mennessä. Lapin alueelle jää hajanaisia sadealueita.

– Tuuli on yhä voimakasta, vaikka sadealue väistyy, Karusto kertoo.

Ilmatieteen laitos varoittaa kovasta tuulesta Länsi- ja Pohjois-Suomessa.

Tänään lämpötila on pari astetta plussalla. Illalla kylmenee ja koko maahan on tulossa pakkasyö.

Lauantai on aurinkoinen päivä, mutta se jää väliaikaiseksi. Perjantai-iltana saapuu lännestä seuraava sadealue. Etelässäkin sade on lunta, ja sitä voi sataa yhdestä viiteen senttimetriä.

Lauantaina lämpenee. Etelässä lämpöasteita voi olla jopa viisi. Sen jälkeen edessä on pidempi kylmä jakso.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.