Luonnonvarakeskus tutkii, miten tuulivoimalat vaikuttavat susien liikkumiseen ja lisääntymiseen

Susia pannoitetaan alueilla, joille on suunnitteilla tuulivoimarakentamista lähivuosina. Vastaavaa tietoa ei saada millään muulla tavalla.

Luonnonvarakeskus (Luke) aloittaa susien pannoittamisen uudelleen osana tutkimustyötä.

Tarkoituksena on selvittää, miten tuulivoimalat vaikuttavat eläinten liikkumiseen, ympäristön käyttöön ja lisääntymisen onnistumiseen. Susien lisäksi Windlife-hankkeessa tutkitaan metsäpeurojen, maakotkien ja porojen liikkumista ja lisääntymistä tuulivoima-alueilla ja niiden ympäristöissä.

Susien pannoitusta on suunniteltu 3–5 reviirille, joiden alueella on suunnitteilla tuulivoimarakentamista lähivuosina. Ne ovat Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Tutkimusprofessori Ilpo Kojolan mukaan kultakin reviiriltä on tarkoitus varustaa useampi susi GPS-lähettimellä.

– Tavoitteenamme on erityisesti lisääntyvän parin pannoittaminen, sillä aikuiset sudet ovat asettuneet pysyvästi tietyille alueille. Siten saamme tietoa nimenomaan tuulivoimalan vaikutuksesta niiden liikkumiseen ja elinpiirin käyttöön, Kojola kertoo.

Voit kuunnella Ilpo Kojolan haastattelun alta. Toimittaja Keijo Salokangas haastattelee.

Susia pannoitettiin viimeksi viisi vuotta sitten, nyt tarvitaan uutta tietoa, sanoo Ilpo Kojola

Pannoitukset alkavat helmikuussa ja päättyvät huhtikuun alussa suden lisääntymisrauhan varmistamiseksi. Kojolan mukaan samoille susille vaihdetaan panta noin joka toinen vuosi. Yhteensä hankkeessa pannoitetaan vuosittain 10–15 sutta.

Luken mukaan GPS-pannan tuottama aineisto eläimen liikkumisesta on tutkimuksellisesti erityisen arvokasta. Vastaavaa tietoa tuulivoimatuotannon vaikutuksista eläinten elintilaan ei voida saada millään muulla tavalla. Tietoa näiden susireviirien koosta hyödynnetään myös kannanarvioinnissa.

Lisäksi ennen metsästyskauden alkua luonnonvaratieto.luke.fi-sivuille tulee nähtäville reviirin käytöstä kertovat lämpökartat, jotka pohjautuvat sijaintitietoihin. Luke tarkastelee muita mahdollisia liikkumistiedon esittämismuotoja ennen syksyä.

Pannoitukset ovat luvanvaraisia ja toimintaa valvovat esimerkiksi Aluehallintovirasto ja Suomen riistakeskus. Luken mukaan hankkeessa toimitaan ensisijaisesti valtion mailla, ja mahdollisissa poikkeustapauksissa panoitukset suoritetaan aina maanomistajan ja metsästysoikeudenhaltijan luvalla.

Luken mukaan pannoitettavien susien hyvinvoinnista huolehditaan kaikissa työn vaiheissa. Kaikki pannoitukseen osallistuvat henkilöt on koulutettu tutkimuseläinten käsitelyyn, ja merkintätyötä konsultoi eläinlääkäri.