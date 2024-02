Katso kartalta kaikki Stubbin ja Haaviston kampanjakohteet: itä ja pohjoinen ammottavat tyhjyyttään

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Toisen kierroksen kampanjointi käynnistyi maanantaina kiivaana.

Jatkoon päässeet kokoomuksen Alexander Stubb sekä valitsijayhdistyksen Pekka Haavisto (vihr.) yrittävät houkutella taakseen niitä 1,5 miljoonaa suomalaista, jotka äänestivät ensimmäisellä kierroksella karsiutuneita ehdokkaita. Lisäksi ääniä hamutaan niiltä 1,3 miljoonalta, jotka jättivät kokonaan äänestämättä.

Etenkin pohjoisessa, idässä ja Pohjanmaalla äänestettiin ahkeraasti kisasta karsiutuneita perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa ja valitsijayhdistyksen ja keskustan Olli Rehniä. Siellä on siis paljon äänestäjiä, jotka etsivät itselleen uutta ehdokasta.

Keiden tavoittamiseen kampanjoissa erityisesti panostetaan? Selvitimme, minne kakkoskierroksen ehdokkaat kampanjakiertueillaan suuntaavat ja missä he aikovat kohdata äänestäjiä kasvokkain.

Reissujen kohteena ovat etenkin suuret kaupungit, joissa Stubb ja Haavisto veivät ensimmäisellä kierroksella ykkös- ja kakkossijat. Kovin itään tai pohjoiseen kampanjabussit eivät suuntaa.

Maantieteeseen perustuvat tuloskartat eivät huomioi asutuksen jakaumista. Määrällisesti selvästi eniten potentiaalisia äänestäjiä on suurissa kaupungeissa ja etelässä. Kun aikaa on käytettävissä rajallisesti, on reissukohteet valittava harkiten.