Lasten sydänleikkauksia ei ole järjestetty HUSissa vaaditusti: osa on jonottanut yli puoli vuotta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut HUS-yhtymälle huomautuksen Uuden lastensairaalan teho-osaston puutteista.

Avin mukaan lasten sydänkirurgisia leikkauksia ja tehohoitoa ei ole järjestetty lain ja palvelutarpeen mukaan. Viime vuoden toukokuussa Uuden lastensairaalan hoitojonossa oli 69 sydänleikkausta odottavaa lasta, joista yli neljäsosa oli odottanut leikkausta yli puoli vuotta.

Avin sai tammikuussa 2022 suorittaman valvonnan aikana useita ilmoituksia potilasturvallisuuden vaarantumisesta Uuden lastensairaalan teho-osastolla henkilöstöresurssien puutteiden vuoksi.

Aville saapuneen omavalvontailmoituksen mukaan hoitajavajeen seurauksena Uuden lastensairaalan tehohoidon kapasiteetti ei riitä kattamaan akuutin tehohoidon tarvetta ja hoitamaan sydänleikkauksia yhtäaikaisesti lain edellyttämällä tavalla.

Avin tiedotteessa todetaan, että se on valvontapäätöksessään 16.1.2024 antanut HUS-yhtymälle huomautuksen siitä, että lasten sydänkirurgisiin leikkauksiin pääsy ei ole toteutunut lainmukaisesti. Aluehallintovirasto toteaa, että sydänsairaat lapset ovat erittäin haavoittuvassa asemassa oleva potilasryhmä.

Neljäsosa hoitajista puuttuu

HUS-yhtymän nykyiset toimenpiteet ovat avin mukaan oikean suuntaisia ja hoitojonoja on saatu purettua edelliseen tarkistuskertaan verrattuna.

Silti lasten teho-osaston hoitajista puuttuu 25 prosenttia, eikä hoitajatilanne ole tehdyistä toimista huolimatta parantunut olennaisesti.

HUS-yhtymä on määritellyt, että lasten tehohoidon tarve Uuden lastensairaalassa on 12 paikkaa. Avin sairaalassa suorittaman valvontajakson aikana tehohoitopaikkoja on ollut käytettävissä 6–9.

Avin päätöksen mukaan HUS-yhtymän on suunniteltava ja toteutettava terveydenhuolto sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisena kuin potilaiden tarve edellyttää.