Poliisi on selvittänyt isoa huumerikoskokonaisuutta – huumeita tuotiin Ruotsista, katukauppa-arvo yli 7 miljoonaa euroa

Poliisi on tutkinut Oulussa törkeiden huumausainerikosten kokonaisuutta alkuvuodesta 2023 lähtien. Toimintaa on johdettu poliisin mukaan ulkomailta käsin. Huumausaineita on levitetty Oulun seudulle ja muualle maahan useiden miljoonien eurojen arvosta. Esitutkinta jutussa on valmistunut ja se on siirretty syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle.

Poliisin useiden esitutkintojen mukaan Oulun seudulla on ulkomaalaisista henkilöistä koostuva ryhmittymä järjestänyt ja levittänyt huumeita. Vuonna 2022 poliisi tutki huumausainerikoskokonaisuutta, jossa ulkomaalaistaustaisista henkilöistä koostuva ryhmittymä hallinnoi Oulussa suuria määriä huumausaineita. Tammikuussa 2023 usea henkilö sai törkeistä huumausainerikoksista mittavia tuomioita.

Alkuvuonna 2023 annetuista tuomioista huolimatta poliisi epäili ryhmittymän jatkaneen rikollista toimintaa. Poliisi kohdisti esitutkintaa kyseisen ryhmittymän vapaana oleviin henkilöihin alkuvuoden 2023 aikana.

Esitutkinnassa poliisi sai viitteitä siitä, että ruotsalaiset kuriirit kuljettaisivat huumausaineita Ruotsista pohjoisen rajan yli Ouluun ja muualle Suomeen levitettäväksi. Kesällä 2023 poliisi otti useita henkilöitä kiinni Oulussa, minkä yhteydessä se takavarikoi huomattavia määriä amfetamiinia. Huumeita takavarikoitiin myös Lahden seudulla.

Myös keskusrikospoliisi on tutkinut rikoskokonaisuutta. KRP:n esitutkinnassa selvisi, että Etelä-Ruotsissa asuva pariskunta oli salakuljettanut heinäkuun 2022 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana Ruotsista Suomeen vähintään 96 kilogrammaa amfetamiinia, vähintään 80 kilogrammaa hasista, noin 48 kilogrammaa marihuanaa ja noin 3,5 kilogrammaa kokaiinia. Organisaatio toimitti Suomeen salakuljetetut huumausaineet edelleen levitettäväksi Oulun ja Lahden seuduille sekä pääkaupunkiseudulle.

Toimintaa johdettiin ulkomailta eri pikaviestisovellusten välityksellä esimerkiksi siten, että huumausaineita maahan tuoneet henkilöt saivat reaaliajassa huumausaine-erien toimittamiseen liittyvät ohjeet eivätkä itse olleet missään yhteydessä huumausaine-erien vastaanottajiin. Suomessa huumeet vastaanottaneet organisaation jäsenet levittivät huumausaineet katukauppaan.

Organisaation johtohenkilöt ja päätoimijat ovat ulkomaalaistaustaisia.

Tutkinnassa on ollut vangittuina useita henkilöjä, joista osa on edelleen tutkintavankeina. Rikoksista epäillyn ryhmittymän johtohenkilöt ovat noin 25–40-vuotiaita ja pääosin ulkomaalaistaustaisia. Poliisilla on syytä epäillä, että kuriirit ovat tuoneet Oulun seudulle ja muualle Suomeen yli kaksisataa kiloa huumausaineita. Näiden huumausaineiden laskennallinen katukauppa-arvo on yli seitsemän miljoonaa euroa. Takavarikkoon poliisi on saanut kymmeniä kiloja huumausaineita, tuhansia euroja käteistä rahaa epäiltynä rikoshyötynä sekä useita laittomia ampuma-aseita.