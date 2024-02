Itärajan tullivirkailjoita on komennettu töihin satojen kilometrien päähän kotoa – työhyvinvointi on koetuksella

Itärajalla työskenteli noin 250 tullivirkailijaa, kunnes raja suljettiin. Sittemmin heille on etsitty uusia töitä eri puolilta Suomea.

Itärajan sulku on vaikeuttanut merkittävästi useiden Tullin työntekijöiden elämää. Työntekijöitä on komennettu töihin eri puolille maata siitä lähtien, kun raja-asemat ovat olleet suljettuina.

Tullivirkamiesliiton mukaan suurin osa työntekijöistä on sopeutunut tilanteeseen hyvin, mutta epävarmuus jatkosta rasittaa kaikkia.

– Ilman muuta tämä on vaikuttanut työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Hankalinta on ollut perheellisillä ja sellaisilla, joilla on terveydellisiä rajoitteita, liiton puheenjohtaja Jari Nieminen sanoo.

Itärajalla työskenteli ennen rajan sulkua noin 250 tullivirkailijaa. Viime aikoina heitä on komennettu töihin muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Etelä-Suomen satamiin.

Avaa kuvien katselu Kuva: Miku Huttunen / Yle

Käytännössä työmatkat ovat pidentyneet jopa sadoilla kilometreillä. Komennukset ovat kestäneet esimerkiksi yhden viikon kerrallaan.

– On siinä ollut haasteita heillä, joiden pitäisi olla iltaisin kotona lasten luona, Nieminen kertoo.

Töitä on riittänyt

Tullin johtokeskuksen mukaan kaikille itärajan tullivirkailijoille on riittänyt töitä. Joulukuussa apuvoimia tarvittiin Pohjois-Suomen lentokentille, minkä lisäksi pääkaupunkiseudun lento- ja meritullissa on ollut jo pitkään työvoimapulaa.

Myös Venäjän vastaisten pakotteiden valvonta työllistää tullivirkailijoita.

– Etätöitä tai suljetuilla asemilla tehtävää työtä on onnistuttu järjestämään yksittäisille työntekijöille perustelluista syistä. Mutta kyllähän suurin osa töistämme vaatii läsnäoloa, Tullin johtokeskuksen päällikkö Linda Satola kertoo.

Avaa kuvien katselu Tullin tehtäviin kuuluu myös Suomeen saapuvien postilähetysten tarkastaminen. Arkistokuva. Kuva: Tulli

Kauas kotoa komennetuille työntekijöille on järjestetty Tullin puolesta majoitus. Satolan mukaan järjestelystä on saatu positiivistakin palautetta.

– Ne työntekijät, joille komennuksille lähtö on ollut helppoa, ovat kokeneet eri tehtävien tekemisen lisäävän ammattitaitoa, hän kertoo.

– Mutta totta kai tästä tilanteesta palattaisiin mieluummin entiseen. Emme voi muuta kuin odottaa ja reagoida hallituksen kulloisiinkin päätöksiin, Satola lisää.

Sulun syitä ymmärretään

Tämänhetkisen tiedon mukaan itärajan sulku jatkuu helmikuun 11. päivään saakka. Tällä hetkellä rajan yli kulkee vain tavaraliikennettä Vainikkalan rajanylityspaikalla.

Raja-asemia suljettiin ensimmäisen kerran marraskuussa. Sulkemisen syynä on Venäjän viranomaisten harjoittama välineellistetty maahantulo. Se tarkoittaa, että turvapaikanhakijoita on päästetty rajalle ilman tarvittavia matkustusasiakirjoja, vaikka aiemmin tämä on estetty.

– Tullin työntekijät ymmärtävät, ettei tässä tilanteessa ole vaihtoehtoja. Töitä pitää tehdä nyt eri paikassa Venäjän hybridivaikuttamisen vuoksi, Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Jari Nieminen sanoo.