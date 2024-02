Hallitus yrittää tukkia porsaanreiän: poliittinen lakko saisi kestää 24 tuntia, mutta miten pian saisi järjestää uuden?

Laissa on tarkoitus estää poliittisen lakon toistaminen samaan asiaan vaikuttamiseksi. Rajanvetoa voi syntyä siitä, milloin työtaistelun kohde on sama ja milloin se on uusi.

Avaa kuvien katselu Työntekijäjärjestöt ovat järjestäneet lakkoja ja mielenilmauksia hallituksen työelämäuudistuksia vastaan. Kuva: Benjamin Suomela / Yle