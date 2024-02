Levy-yhtiön riita Tiktokin kanssa osuu suomalaisiin artisteihin – Mikael Gabriel: ”Joudumme sivutulen alle”

Mikael Gabriel on vuonna 1990 syntynyt rap- ja pop-artisti, jonka tunnetuimpia kappaleita on "Älä herätä mua unesta".

Yksi maailman suurimmista levy-yhtiöstä, Universal Music lopetti yhteistyönsä Tiktokin kanssa eilen keskiviikkona. Siksi Universalin artistien musiikki katosi sosiaalisen median palvelusta torstaina.

Mikael Gabriel on yksi levy-yhtiön suomalaisartisteista.

– Tänä aamuna huomasin, että koko mun katalogi viimeisen 17 vuoden ajalta on hävinnyt Tiktokista, ja niin myös kaikkien muiden Universalin artistien biisit.

Hän kuvaa Ylelle tunnelmiaan näin:

– Aika negatiiviset fiilikset.

Universal Music kertoi päätöksestään artisteille ja musiikin tekijöille nettisivuillaan julkaisemassaan avoimessa kirjeessä.

Levy-yhtiö ei ole tyytyväinen Tiktokilta saamiensa korvausten suuruuteen.

Universal Musicin mielestä Tiktokin korvaus musiikin käytöstä ei ole samalla tasolla kuin mitä muut sosiaalisen median palvelut sille tilittävät.

Kiinalaisen ByteDance-yhtiön omistaman Tiktokin mukaan Universalin väitteet ovat vääriä.

Mikael Gabriel: ”Artistit sivutulen alla”

Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttiselle Universalin ilmoitus vetää miljoonia kappaleita pois Tiktokista ei tullut yllätyksenä.

– Näista asioista on aika paljon puhuttu ja tämä on Universalin reaktio tilanteeseen.

– Levy-yhtiöllä on oikeus totta kai toimia noin. Universalin osalta kyse on ensisijaisesti rahasta, Vänttinen toteaa.

Mikael Gabrielin mielestä artistit ovat jääneet sivustaseuraajiksi, kun kukaan ei ole neuvotellut päätöksestä heidän kanssaan.

– Tuntuu, että tässä on tilanne, jossa kaksi isoa tahoa on vastakkain, ja me artistit ja työntekijät joudumme sivutulen alle. Nyt on kyse aivan jostain muusta kuin että artisteille ei makseta tarpeeksi.

Avaa kuvien katselu Universalin sopimus sosiaalisen median palvelu Tiktokin kanssa päättyi tammikuun viimeinen päivä. Kuva: Getty Images

Tiktokilla valtava promootioarvo

Hollantilais-amerikkalaisella Universalilla on ollut Tiktokissa miljoonia musiikkikappaleita.

– Taiteilijoiden kannalta suurin vaikutus ei ole taloudellinen, vaan välillinen ja liittyy promootioarvoon, joka Tiktok-alustalla on, Ahti Vänttinen sanoo.

Samaa sanoo Mikael Gabriel.

– Tiktok on meille artisteille isoin alusta promota musiikkia. Sen arvoa on vaikea mitata rahassa.

Muusikkojen liitossa on vajaa 4 000 jäsentä. Liiton puheenjohtaja Ahti Vänttisen mukaan muusikot eivät ole olleet häneen vielä asiasta yhteydessä.

– Onhan se ikävää, jos musiikki ei näy jatkossa Tiktokissa. Joissain mielessä ymmärrän, että jos sopimukseen ei päästä, tuollainen tulos siitä voi tulla.

Vaihtavatko artistit levy-yhtiötä?

Mikael Gabrielin mukaan artistit saattavat harkita Universal Musicin päätöksen takia levy-yhtiön vaihtamista.

– Jos homma jatkuu pitkään näin, ei artisti halua Universalille tulla, koska heillä ei ole tarjota artistille Tiktok-alustaa. He tekevät diilejä Sonyn ja Warnerin kanssa tai independenttinä [itsenäisinä], jotta pääsevät Tiktokiin.

Päätöksellä on myös muita seurauksia. Se voi jatkossa vaikuttaa myös artistin ja yhteistyökumppaneiden välisiin sopimuksiin.

– Varmasti vaikuttaa siihen, että haluaako yhteistyökumppanit tehdä musiikkia artistin kanssa, jonka musiikkia ei löydy isommalta platformilta.

Avaa kuvien katselu Uuden musiikin kilpailun osallistujat ytheiskuvassa. Vasemmalla Mikael Gabriel ja Nublu. Kuva: Yle / Miikka Varila

UMK:n kannalta huono ajoitus

Mikael Gabrielin mukaan levy-yhtiön päätös tuli erittäin huonoon aikaan.

Hän osallistuu parhaillaan Uuden musiikin kilpailuun yhdessä virolaisartisti Nublun kanssa.

Universalin poistuminen Tiktokista tarkoittaa, ettei heidän kilpailukappale Vox Populista tehtyjä videoita nähdä siellä.

– Ajankohta on todella ikävä, koska tässä on UMK isosti käynnissä. Vox Populiin tehdään videoita, ja siinä on hyvä ilmiöitys menossa. Kun video vedetään isoimmalta alustalta alas, se on aika iso etulyöntiasema muille kilpailijoille.

Mikael Gabrielin kritiikki ei kohdistu oman levy-yhtiön toimintaan Suomessa.

– Kaikki info tulee Amerikasta, eikä Suomen Universal voi siihen vaikuttaa. Se on pelkästään sen tiedon varassa, joka tulee pääkonttorilta.

Mikael Gabriel toivoo, että levy-yhtiö ja Tiktok pääsisivät asiassa pikaisesti sopuun.

– Tämähän on neuvottelukysymys ja varmasti aika pienistä nyansseista kiinni.