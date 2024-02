Ampumaradan luodeista vaaratilanteita rakennustyömaalla – viranomainen puuttuu peliin

Raumalla sijaitseva Kuivassuon ampumaurheilukeskus aiheuttaa vaaratilanteita lähistön aurinkovoimalatyömaalla. Kaupunki aikoo asettaa käyttökiellon kunnes asia on korjattu.

Raumalla on syntynyt vaaratilanteita, kun Kuivassuon ampumaurheilukeskuksesta on kimmonnut teräviä esineitä läheiselle aurinkovoimalatyömaalle. Kyse on joko luodeista tai kivistä.

Kuivassuon ampumaratatoiminta on alkanut 1970-luvulla. Sen jälkeen radan ympäristössä on tapahtunut isoja muutoksia, jotka nyt aiheuttavat ongelmia.

Aurinkovoimala-alueen rakentaminen alkoi viime vuonna. Sen jälkeen ratojen toimintaan on puututtu jo kolme kertaa.

Ensimmäisellä kerralla viranomaiset sulkivat väliaikaisesti kolme ampumarataa, ja rataa ympäröiviä valleja korotettiin. Seuraavalla kerralla radat suljettiin uudelleen ja valleista löytyi painaumia, joista kimmokkeet ovat todennäköisesti aiheutuneet. Kolmas vaaratilanne sattui, kun ampujat eivät noudattaneet ratojen käyttökieltoa.

Paikat kuntoon tai aseet eivät enää laula

Rauman kaupunki on käynyt keskusteluja radan toiminnan harjoittajien, ampumaseurojen ja poliisin kanssa ja tullut siihen tulokseen, että Kuivassuon ampumaurheilukeskus ei tällä hetkellä täytä lupaehtoja. Siksi kaupunki aikoo nyt antaa määräyksen pistää paikat kuntoon.

Toiminnan jatkaminen edellyttää muun muassa radan takavallin korotusta, käyttäjille suunnatun ohjeistuksen tarkentamista ja kameravalvontaa. Kuivassuon ratoja ei saa avata, ennen kuin toiminta on todettu turvalliseksi.