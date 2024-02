Sosiologian emeritusprofessori: Mielenilmaukset eivät pääty tähän, torilla tavataan

Harri Melinin mukaan lakon laajuus on poikkeuksellinen, sillä vakavat konfliktit ovat yleensä olleet poikkeus suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa.

– Oma arvioni on, ettei liikehdintä tule tähän päättymään. Tunnelma torilla oli sen verran päättäväinen, ettei ay-väki hallituksen suunnitelmiin kovin helpolla suostu, arvioi paikalla itsekin ollut sosiologian emeritusprofessori Harri Melin.

Poliisi arvioi, että mielenosoitukseen Senaatintorilla osallistui noin 13 000 ihmistä.

Melinin mukaan lakkopäivä oli muutenkin poikkeuksellinen.

– Tämän kokoluokan lakko oli viimeksi, kun Sipilän hallitus ajoi hieman vastaavanlaisia muutoksia työmarkkinajärjestelmään, hän muistelee.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kuvannut käynnissä olevia lakkoja ylimitoitetuiksi ja kohtuuttomiksi.

Ammattiliitot pyysivät torilla puheissaan hallitukselta kahta asiaa: tuumaustaukoa ja paluuta takaisin neuvottelupöytään.

Avaa kuvien katselu Sosiologian emeritusprofessori Harri Melin uskoo, ettei ay-liike tyydy lähtemään kotiin vähin äänin. Kuva: Antti Eintola / Yle

Konfliktit poikkeuksellisia, kompromisseilla tuloksiin

Harri Melin on urallaan tutkinut erityisesti työelämän muutoksia. Hän arvioi, että suomalainen työmarkkinapolitiikka on toiminut vastuullisesti vuosikymmenet. Se on perustunut yhteiseen sopimiseen ja kompromisseihin.

– Vakavat ja syvät konfliktit ovat olleet pikemminkin poikkeus. Kyllä kompromisseilla on yleensä päästy parempiin tuloksiin.

Melin lisää, että tämän hetkinen tilanne on siksi uudenlainen, ettei kyse ole perinteisestä kiistasta työnantajien ja työntekijöiden välillä. Vastakkain ovat nyt ammattiyhdistysliike ja istuva hallitus.

– Toki hallituksen ajamat muutokset ovat varsin suoraan työnantajapuolen toiveista ja tavoitteista.

Melin uskoo, että kevään kuluessa luvassa on vielä uusi ay-liikkeen voimannäyttö hallituksen mielen muuttamiseksi.

– Nähtäväksi jää, onko se yleislakko vai jotain muuta. Uskon, että torilla tavataan.