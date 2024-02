Näin Stora Enson pomo perustelee yt-neuvotteluja, joista voi seurata potkut tuhannelle ihmiselle

Kustannustehokkuus on meidän käsissämme, toteaa Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström.

Metsäyhtiö Stora Enso kertoo valmistelevansa kannattavuuden parantamisohjelmaa, joka voi johtaa noin tuhannen työntekijän vähentämiseen.

Henkilöstövähennykset koskettaisivat konsernin kaikkia toimintoja. Vielä ei ole tiedossa, miten paljon ja mistä yksiköistä työpaikkoja lähtee Suomessa.

– Markkinatilanne on edelleen haastava. Näkyvissä on joitakin normalisoitumisen merkkejä, ja me teemme oikeita asioita, koska pystyimme kuitenkin kolmannesta kvartaalista jonkun verran parantamaan tulosta, mutta edelleen ollaan epätyydyttävän alhaisella tasolla, sanoo toimitusjohtaja Hans Sohlström.

Yhtiö keskittyy ydintoimintoihin, joita ovat asiakkaiden palveleminen ja tuotteiden tehokas tuottaminen. Joitakin hallinnollisia tehtäviä saattaa jäädä pois. Tavoitteena on 80 miljoonan euron säästöt.

– Meidän pitää epävarmassa markkinatilanteessa keskittyä niihin asioihin, mihin me voimme vaikuttaa. Muun muassa kustannustehokkuus on meidän käsissämme.

Osinko laskee rajusti

Muutosneuvottelut yhtiön eri toimintamaissa käynnistyvät lähiaikoina.

Valtaosa suunnitelluista säästöistä voisi toteutua vuonna 2025, mutta merkittävä osa mahdollisista työntekijävähennyksistä tapahtuisi jo vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla.

Ohjelmaan ei ole suunniteltu uusia tuotantolaitosten sulkemisia.

Stora Enson loka–joulukuun liikevaihto laski liki neljänneksen ja oli 2,17 miljardia euroa. Operatiivinen liiketulos pieneni 51 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 355 miljoonasta.

Osinko laskee 0,10 euroon osaketta kohti viime vuonna maksetusta 0,60 eurosta.

Viime vuoden lopussa yhtiö sai päätökseen kesäkuussa 2023 käynnistyneen uudelleenjärjestelyohjelman. Sen myötä operatiivinen liiketulos parani 110 miljoonalla eurolla vuodessa ja henkilöstöstä vähennettiin 1 150 työntekijää.

Vuonna 2023 liikevaihto oli 9,4 miljardia euroa. Vuotta aiemmin se oli 11,7 miljardia euroa. Yhtiö työllistää noin 21 000 henkilöä.