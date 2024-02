Janni Hussi antaa vinkit kartturiksi haluavalle – katso miten Ylen toimittaja pärjäsi kartanlukijana

Arctic Lapland Rally eli Tunturiralli ajetaan helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Yksi rallin seuratuimmista henkilöistä on mediapersoona Janni Hussi, joka toimii kartanlukijana MM-sarjan WRC3-luokan mestaruuden viime kaudella ajaneelle Lauri Joonalle. Tällä kaudella kaksikko ajaa täyden seitsemän kilpailun sarjan WRC2:ssa. Hussin mukaan tavoitteet ovat korkealla.

– Kyllä se sinne kolmen kärkeen on. Se on tosi kova tasoinen sarja ja tavoitekin on kova, mutta ei me sinne himmailemaan lähdetä.

Janni Hussi on lunastanut nopeasti paikkansa hyvänä kartturina. Hän on aikaisemmin lukenut nuotteja Sami Pajarille, Matias Henkolalle ja Heikki Kovalaiselle. Yhteistyö Lauri Joonan kanssa osui nappiin ja nyt kaksikko tähyää korkealle. Hussi pitää kokemuksiaan eri kuljettajien kanssa tärkeänä oppimisprosessina.

– Jokaisella on oma nuotti ja tyyli tehdä asioita. Olen oppinut jokaiselta jotain ja yhdistellyt niistä itselle ne parhaat toimintatavat. Ne yhdistetään sitten kuljettajan toiveisiin.

Keltanokan tulikoe

Päätimme selvittää miten täysin keltanokka pärjää ralliauton kartanlukijana. Yle Lapin toimittaja Ari Hursti hyppäsi WRC3-luokan auton kyytiin. Kartturi Mikko Kaikkonen luovutti nuottinsa ja paikkansa kuljettaja Jussi Keskinivan vierestä. Hursti ehti valmistautua nuotteihin ja tehtäväänsä muutaman tunnin ajan.