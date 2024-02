Lauri Ihalainen suree työmarkkinajärjestöjen keskinäisen luottamuksen rapautumista: ”Pahan kierre pitäisi katkaista”

SAK:n entinen puheenjohtaja, ministeri Lauri Ihalainen, puhui Senaatintorilla poikkeuksellisena lakkopäivänä.

Torille kerääntyneet 13 000 ihmistä muistuttivat häntä 1990-luvun alusta, jolloin työntekijäjärjestöt vastustivat hallituksen aikeita heikentää työttömyysturvaa.

Tuolloin Ihalainen esitti lausahduksen, jota muistelee naureskellen: ”Hallitus on ymmärtänyt tehtävänsä väärin: pitäisi nujertaa lama, eikä palkansaajaa.”

Hänen mielestään tunnelmassa on nyt jotain samaa.

Esko Ahon johtama lamavuosien hallitus taipui palkansaajien vaatimuksiin ja luopui työttömyysturvan leikkauksista.

Pääministeri Petteri Orpo antoi torstaina lausunnon, jonka mukaan helmikuun alun lakot ovat ylimitoitettuja ja kohtuuttomia.

Ihalaisen mielestä liiallisina voi pitää myös hallituksen toimenpiteitä.

– Ehkä silläkin puolella pitäisi miettiä, kannattaako palkansaajien perusturvaa lähteä nakertamaan näin kovilla ja julmilla toimenpiteillä, Ihalainen sanoi Radio Suomen haastattelussa.

Avaa kuvien katselu Lauri Ihalainen toimi SDP:n kansanedustajana ja työministerinä 2010-luvulla. Kuva: Yle

Huoli syksyn työehtoneuvotteluista

Lauri Ihalainen työskenteli Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:ssa lähes 40 vuoden ajan. Hän eli kolmikantaneuvotteluiden ja sopimisen vuosikymmenet.

Nyt Ihalainen suree sitä, että palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen välillä vallinnut luottamus on päässyt rapautumaan.

– Näköpiirissä on vastakkainasettelun aika, ja ilmapiiri on tulehtunut. Syntymässä on pahan kierre, joka pitäisi tavalla tai toisella katkaista.

Ihalaisen mukaan tilannetta selittää se, että työnantajajärjestöt onnistuivat vaikuttamaan hallitusohjelmaan jopa yli odotusten. Niillä ei ole halua neuvotella palkansaajajärjestöjen kanssa tai avata ratkaisuja, vaikka se voisi helpottaa hankalaa tilannetta.

Ihalaista huolettaa tuleva syksy, jolloin uusista työehtosopimuksista neuvottelevat muun muassa SAK:n alaiset Sähköalojen ammattiliitto, Teollisuusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM.

– Ilmapiiri ei saisi tulehtua niin pahaksi, ettei syksyllä kyetä tekemään yhdessä työmarkkinaratkaisuja.

Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallituksissa työministerinä toimineen Ihalaisen mielestä työnantajapuolen olisi hyvä tehdä vaikka pieniäkin eleitä, jotka ovat palkansaajien kannalta positiivisia.

– Toivoisin, ettei hallitus olisi nyt ylimielinen ja jämähtäisi omissa näkemyksissään paikalleen, vaan tulisi vastaan: tekisi joitain pakituksia tai löytäisi uusia asioita, joiden kautta luottamusta voitaisiin rakentaa.