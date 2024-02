Selvitys: Kolmasosa äänestäjistä uskoo, että kumppani on syy olla äänestämättä Haavistoa

Kolmannes Helsingin yliopiston kansalaisbarometriin vastanneista äänestäjistä kertoo, että Pekka Haaviston kumppani on syy olla äänestämättä häntä.

Asiasta kirjoittaa Svenska Yle, jolle yliopisto on näyttänyt tulokset ennen barometrin julkaisua.

Ainoastaan Haaviston kumppani erottuu kyselyssä

Seksuaalisen suuntautumisen merkitys näkyi kansalaisbarometrissa, jossa Helsingin yliopisto antoi äänestäjille mahdollisuuden arvioida eri syitä olla äänestämättä ehdokkaita presidentinvaaleissa.

Ehdokkaiden puolisot oli yksi valittavissa oleva syy.

– Erityisesti Haaviston kohdalla suhteellisen suuri osa vastaajista sanoo, että ehdokkaan puoliso on syy olla äänestämättä häntä. Puhumme kolmasosasta kaikista vastaajista, sanoo yliopistonlehtori Jaakko Hillo.

Hillo näytti vielä julkaisemattomat ja alustavat tulokset tietokoneeltaan Svenska Ylelle.

Haaviston puoliso oli barometrissa punainen vaate jopa osalle itseään vasemmistoliberaaleiksi kuvaileville äänestäjille. Oikeistokonservatiiviksi itsensä määrittelevien osuus näin vastanneista on kuitenkin suurempi.

Ei yhtä tärkeää kuin puoluetausta

Vastauksista Hillon mukaan selviää, että Haaviston kumppanin merkitys on prosenttiosuudeltaan yhtä tärkeä kuin presidenttiehdokkaan kokemuksen puute, mutta vähemmän tärkeä kuin puoluetausta.

Kysymys esitettiin viikkoa ennen vaalien toista kierrosta, kun ehdokkaita oli vielä yhdeksän.

Muiden ehdokkaiden puolisoilla ei ollut merkittävää roolia äänestäjien kannalta. Kaikki muut ehdokkaat elävät heteroseksuaalisissa suhteissa.

Tärkeimmäksi nousee uskottavuus

Helsingin yliopiston kansalaisbarometri on internetpaneeli, jossa seurataan parhaillaan äänestäjien käyttäytymistä ja asenteita. Vastaajat ovat osa painotettua paneelia ja edustavat koko väestöä. Noin 1 300 ihmistä vastaa kysymyksiin

Professori Åsa von Schoultz tekee yhteenvedon siitä, miten äänestäjät näkevät lopulliset ehdokkaat. Niissä oikeisto pitää Alexander Stubbista alemmista arvosanoista huolimatta.

– Haavisto ja Stubb nähdään molemmat osaavina ja tehokkaina johtajina, kun taas Haavisto koetaan empaattisemmaksi ja luotettavammaksi, von Schoultz kertoo.

Miten se vaikuttaa äänestäjien äänestämiseen?

– Tutkimukset osoittavat, että kaikki ominaisuudet eivät ole yhtä tärkeitä, mutta tehokas johtaminen ja uskottavuus vaikuttavat eniten siihen, miten lopulta äänestää, von Schoultz sanoo.

Viikko ennen vaaleja tutkijat pyysivät äänestäjiä arvioimaan ehdokkaat yleensä asteikolla 0–10. Kysymys antaa viitteitä, miten äänestäjät voisivat äänestää toisen kierroksen aikana.

– Siellä on hyvin selkeitä kuvioita. Jutta Urpilaista ja Li Anderssonia äänestäneet antavat Haavistolle huomattavasti korkeamman arvosanan kuin Jussi Halla-ahon äänestäjien joukossa huomattavasti korkeammalle sijoittuva Stubb. Olli Rehnin kannattajien joukossa Stubbin etumatka ei ole yhtä suuri, von Schoultz sanoo.

Flores osallistui keskusteluun

Kun Haavisto oli ehdolla presidentinvaaleissa vuonna 2012, hänen homoseksuaalisuutensa oli iso vaalikysymys.

Tämän vaalikampanjan aikana asia ei ole noussut yhtä suureksi vaalikysymykseksi, mutta Ylen sunnuntaisessa tulosillassa otettiin esiin onko ehdokkaan seksuaalisella suuntautumisella merkitystä äänestäjien käyttäytymiseen.

Heräsi vilkas keskustelu siitä, onko aiheen käsittely tarpeen enää vuonna 2024.

Pekka Haaviston puoliso Antonio Flores kommentoi itse asiaa Apu-lehden haastattelussa.

Flores sanoi Avulle, että ehdokkaiden seksuaalisesta suuntautumisesta pitää voida puhua, kuten kaikesta muustakin.

Flores myös sanoi Avun haastattelussa, ettei seksuaalisella suuntautumisella ole enää niin paljon väliä kuin edellisten vaalien aikaan, 12 vuotta sitten.

– Suomi on kuitenkin muuttunut parempaan suuntaan siinä, että nyt on ihan normaalia, että pariskunnassa on kaksi homoseksuaalia. Näin on myös maiden johtajien kanssa, esimerkiksi Latviassa, Belgiassa ja Luxemburgissa, Haavisto sanoi Avulle.