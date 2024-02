Ehdokaskaksikon niukka kannatusero kuului Ylen presidenttiväittelyssä – näin asiantuntijat analysoivat kohtaamista

Presidenttiehdokkaiden näkemykset eroavat erityisesti Nato-asioissa sekä ajankohtaisissa lakkokysymyksissä. Myös niin sanottujen kodittomien äänestäjien puhuttelua on havaittavissa.

Torstai-iltana Ylen presidenttiväittelyssä kohtasivat toisen kierroksen ehdokkaat kokoomuksen Alexander Stubb ja valitsijayhdistyksen Pekka Haavisto.

Ehdokkaat menivät toiselle kierrokselle presidentinvaalien suoran kansanvaalin historian pienimmällä erolla – Stubb keräsi kannatusta 27,2 % ja Haavisto 25,8 %. Tämä myös kuului väittelyssä.

Kohtaamista analysoivat Ylen aamussa Yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass sekä yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta.

– Kyllä siellä alkoi nyt tulla selkeitä eroja sekä suhtautumisessa Natoon että Naton ydinasepelotteessa. Vähän sellainen haukka ja kyyhky -asetelma lähtee rakentumaan, sanoo Wass.

Wassin mukaan Stubb lähtee siitä, että ydinase on keskeinen osa Nato-pelotetta, jossa Suomen on taroeen olla mukana yhteisen panostuksen kautta – ja se on punainen viiva Haavistolle.

Karimäen mukaan tiukka asetelma näkyi myös siinä, että molemmat pyrkivät nimenomaan puhuttelemaan niitä äänestäjiä, joista iso osa on niin sanotusti kodittomia, ja he joutuvat miettimään uudestaan äänestyspäätöstään.

– Siinä mielessä kuultiin selvästi puheenvuoroja, joissa puhuttiin niille, jotka olivat kenties Olli Rehniä äänestäneet ensimmäisellä kierroksella. Varmasti tiukat turvallisuuspoliittiset ja Suomen kansallista turvallisuutta korostaneet puheenvuorot puhuttelevat myös Jussi Halla-ahonkin ensimmäisen kierroksen äänestäjiä, sanoo Karimäki.

Wassin mukaan näkemyserot Nato-kysymyksessä olivat mielenkiintoisia.

– Stubbilla on ajatuksena se, että kaikki tehot irti Nato-jäsenyydestä ja Haavistolla enemmän tämä omavaraisuuden korostaminen, Wass kommentoi.

Wass huomauttaa, kuinka Haaviston linjassa näkyy kiinnostava paradoksi, että nyt kun me olemme Naton jäsenmaa, niin haluamme antaa vaikutelman, että Suomi on itsenäisempi ja vähemmän tarvitseva kuin koskaan aikaisemmin.

– Tämä on selkeästi ehkä perussuomalaisia osin puhuttelevaa omavaraisuuden korostamista, toteaa Wass.

Haavisto on valmiimpi ottamaan kantaa lakkoasioihin

Karimäen mukaan selvää eroa löytyy siitä, miten ehdokkaat suhtautuvat tällä hetkellä paljon puhuttaviin lakkoihin eli työmarkkinatilanteeseen hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välillä.

– Siinäkin Pekka Haavisto on ymmärrettävästi haastajan asemasta huomattavasti valmiimpi ottamaan selkeitä kantoja suhteessa siihen, että hän korosti tätä sopimusyhteiskunnan merkitystä, sanoo Karimäki.

Karimäki pohtii, että tässä Haavisto taisi viitata pikkuisen Olli Rehnin sanomisiin, mutta esitti toki myös omia linjauksiaan.

– Stubb sen sijaan pitäytyy siinä, että hän ei halua asettua osapuoleksi tässä. Hän toki toivoo, että sopu saavutetaan, mutta hän ihan suoraan sanoi, että ei koe voivansa ehdokkaana tai presidenttinä asettua sen paremmin opposition kuin hallituksen puolelle, sanoo Karimäki.

Alexander Stubb ja Pekka Haavisto kohtasivat toisella kierroksella Ylen presidenttiväittelyssä 1. helmikuuta 2024.