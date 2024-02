Norjan lohijokien saalis romahti viime vuonna – syynä pidetään lohenkasvatusteollisuutta ja ilmastonmuutosta

Suomen johtaviin lohitutkijoihin kuuluva professori Jaakko Erkinaro Luonnonvarakeskuksesta (Luke) pitää norjalaiskollegan arvioita ilmastonmuutoksen ja lohen kassikasvatuksen vaikutuksista perusteltuina.

– Kyllä tuossa varmasti ne kaksi isoa asiaa ainakin Norjan joissa ovat.

Erkinaron mukaan lohenkasvatuksen haittoja on paljon muitakin.

– Muun muassa geneettiset vaikutukset luonnonlohikantoihin, joista Norjassa raportoitiin ihan vasta. Vaikutukset ovat aika suuret, toteaa Erkinaro.

Lohenkasvatusteollisuus on kasvattanut lohitäiden määrää ja siten niiden tuohoisaa vaikutusta lohikantoihin.

Erkinaro kertoo, että lohitäiden on osoitettu aiheuttavan pahimmillaan suurta ylimääräistä kuolevuutta mereen vaeltaville lohenpoikasille, mutta myös meritaimenille.

– Ne eivät edes vaella alueelta kauemmaksi merelle vaan pyörivät vuonoissa ja rannikon läheisyydessä ja ovat alttiina loisinfektiolle pitkän aikaa, pahimmillaan koko merivaelluksensa ajan, sanoo Erkinaro.

Hänen mukaansa lohitäiden vaikutukset aikuiseen, jokeen palaavaan loheen ovat selvästi pienemmät, sillä lohi on silloin paljon suurempi kooltaan.

– Vaelluspoikasvaihe on se kriittinen lohen osalta, vastaa Erkinaro.

Lohenkasvatusteollisuus ei Erkinaron mukaan vaikuta niin suoraan Tenon loheen Tenovuonossa, jossa lohenkasvatus on kielletty.

– Samanlaista suoraan jokisuun ulkopuolella vuonossa ja rannikolla olevaa lohitäikeskittymää ei Tenolla ole kuin mihin monen muun norjalaisen joen vaelluspoikaset törmäävät, sanoo Erkinaro.

Hänen mukaansa villin lohen vaeulluspoikasiin voi rannikolla olla vaikutuksia, kuten lohitäit ja taudit. Myös geneettistä vaikutusta voi olla karkulaisten noustessa Tenoon ja kutiessa siellä.

Tenosta mereenvaeltaneista lohista 90 prosenttia tai enemmän kuolee meressä, mutta syyt tunnetaan huonosti

Ilmastonmuutos vaikuttaa Erkinaron mukaan monin tavoin lohikantoihin, mutta täsmällisiä syy–seuraus -suhteita on vaikea osoittaa.

Meressä lohelle epäedullisemmaksi voivat muuttua monet asiat, kuten lämpötila, suolapitoisuus, happamuus ja virtaukset.

– Lisäksi koko ekosysteemi on muutoksessa eli lohen ravintoeläimiä on paikoin aiempaa vähemmän, niiden sijainti on muuttunut, on ilmaantunut uusia kilpailijoita ja petoja, lohen merivaiheen kasvussa on tapahtunut muutoksia, sanoo Erkinaro.

Tenon lohikantojen kasvu poikasvaiheessa joessa on heikentynyt. Jokiympäristöissä tapahtuu muutoksia, kun lämpötilat nousevat, jääpeitteisen ajan pituus lyhenee, kevättulvat heikentyvät, keväät ja syksyt ovat lämpenevät

– Nämä aiheuttavat muutoksia vuodenkierrossa, eri eliölajien elinkierrossa, ravintokohteiden, kilpailijoiden ja petojen määrissä, luettelee Erkinaro.

Ekosysteemin muutokset Erkinaron mukaan ovat erilaisia etelässä kuin pohjoisessa. Keski- ja Etelä-Norjan lohien merikasvu on heikentynyt, mutta Tenon lohien parantunut. Eloonjäänti merivaelluksella on silti heikko.

Lohen merivaiheen tutkimuksen ongelma on Erkinaron mukaan, että näytteitä saadaan vain niistä onnekkaista lohista, jotka selvisivät merivaellukselta hengissä ja nousivat jokeen.

Ei ole tiedossa, mitä tapahtui sille ylivoimaiselle enemmistölle, ehkä 95 prosentille nuorista lohista joka eivät selvinneet.

– Miten ne kasvoivat siihen asti, kunnes kuolivat merellä syystä tai toisesta? Niistä me emme saa näytteitä emmekä tiedä yhtään mitään, pohtii Erkinaro.