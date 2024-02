Israelin uskotaan rakentavan Gazaan puskurivyökettä – Yhdysvallat: Emme hyväksy Gazan alueen pienentämistä

Israelin uskotaan kaavailevan Gazan rajan sisäpuolelle kilometrin syvyistä puskurivyöhykettä. Kuva rajalta on kuvattu lokakuussa 2023.

Israel vaikuttaa rakentavan Gazan rajan sisäpuolelle noin kilometrin syvyistä puskurivyöhykettä. Näin päättelee yhdysvaltalainen uutistoimisto AP satelliittikuvien ja haastattelujensa perusteella.

AP ei saanut Israelin puolustusvoimilta vastausta kysymykseen puskurivyöhykkeen luomisesta. Sille todettiin, että ”puolustusvoimat toimii toteuttaaksen puolustussuunnitelman, joka parantaa Etelä-Israelin turvallisuutta”.

Gazan ja Israelin raja on 60 kilometriä pitkä. Puskurivyöhyke vuolisi Gazan 360 neliökilometrin pinta-alasta pois 60 neliökilometriä.

Gazan eteläosassa puskurivyöhyke söisi lähinnä viljelysmaata gazalaisita maanviljelijöiltä. Pohjoisemmassa tilanne on toinen.

AP:n mukaan siellä on jo useiden neliökilometrien kokoisia alueita, jotka on jyrätty ja räjäytetty maan tasalle vyöhykkeen tieltä. Viime viikolla 21 israelilaista kuoli, kun he olivat asettamassa räjähteitä mahdollisella puskurivyöhykkeellä kahden rakennuksen räjäyttämiseksi.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja sanoo Matthew Miller sanoo Yhdysvaltain puhuneen vyöhykkeestä Israelin kanssa.

– Vastustamme kaikenlaista Gazan alueen pienentämistä, Miller sanoi ministeriön tiedotustilaisuudessa.

Yhdysvaltalaiset analyytikot ovat todenneet, että ainakin 1 329 rakennusta on jo tuhottu tai vahingoittunut mahdollisella vyöhykkeellä. Jerusalemissa sijaitsevan Heprealaisen yliopiston asiantuntija Adi Ben-Nun arvioi, että purkurivyöhykkeen alta tuhottaisiin noin 2 850 rakennusta.

Puskurivyöhykkeen tuhot ovat vain osa koko Gazan tuhoista. Ben-Nun arvoi, että 80 000 rakennusta olisi tuhoutunut nelikuukautisen sodan aikana. Yhdysvaltalaiset tutkijat Corey Scher New Yorkin yliopistosta ja Jamon Van Den Hoek Oregonin yliopistosta arvioivat tuhottujen rakennusten määräksi noin 143 900.

Avaa kuvien katselu Eniten rakennuksia Gazassa on tuhottu Gazan kaupungin alueella, jota Israel moukaroi heti lokakuussa Hamasin tekemän terrori-iskun jälkeen. Kuva: Yasser 24 / SplashNews.com

Britannian yleisradioyhtiö BBC päätyi vastaavanlaisiin lukuihin aiemmin tällä viikolla omassa selvityksessään. BBC laski, että tuhottuja tai vahingoittuneita taloja on Gazassa 144 000–175 000 eli 50–61 prosenttia rakennuksista.

Pahimmin tuhoutunutta on Gazan kaupungin alue.

AP, Reuters