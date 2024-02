Kun syntyvyydestä tulee valtion asia, naisten oikeudet heikkenevät, ranskalainen kirjailija sanoo

”Patriarkaatti, olet lirissä, Me Too on kadulla”, luki naisten mielenosoituksessa kylteissä Pariisissa tammikuussa. He protestoivat presidentti Emmanuel Macronin tukea raiskauksesta syytetylle näyttelijälle Gérard Depardieulle.

PARIISI Ilmassa on enteitä naisten oikeuksien heikentymisestä, ranskalainen kirjailija Lola Lafon sanoo.

– Elämme aikaa, jolloin naisten kehoista ja syntyvyydestä tulee valtion asia. Se on huolestuttavaa.

Ranskalaisille syntyy vähemmän lapsia kuin ennen, aivan kuten muuallakin länsimaissa. Se on saanut poliittiset päättäjät huolestumaan. Kansakunnat vanhenevat.

Tammikuussa Ranskan presidentti Emmanuel Macron linjasi, että seuraavaksi käynnistetään ”väestöllinen uudelleen aseistautuminen”. Sillä hän tarkoittaa laajaa ohjelmaa hedelmättömyyden torjumiseksi.

25 vuotta täyttäneet naiset saisivat esimerkiksi ilmaisen gynekologisen tutkimuksen ja miehet samassa iässä sperman koostumuksen kartoituksen. Näin viestittäisiin, että vanhempana hedelmällisyyden laskiessa saattaa olla liian myöhäistä hankkia jälkikasvua.

Moni perheiden tilannetta seuraava asiantuntija on huomauttanut, että iän myötä tuleva hedelmättömyys on vain osasyy lapsiluvun vähentymiseen.

– Tässä paineet kohdistetaan naisiin. Ja mitä tämä kertoo suhtautumisesta lapsiin? Ovatko lapset hyödykkeitä, joiden tärkeys mitataan näin, kansakunnan varustautumisen kautta, Lafon kysyy.

Avaa kuvien katselu Yle haastatteli kirjalija Lola Lafonia Pariisissa tammikuun lopussa, kun Ranskassa kävi kuumana keskustelu naisten asemasta. Kuva: Juha Nurminen

Lola Lafon, kirjailija, muusikko ja feministi Lola Lafon syntyi Ranskassa, mutta varttui Bulgariassa ja Romaniassa. Lafonin romaanit ovat voittaneet useita kirjallisuuspalkintoja. Hänen tunnetuin romaaninsa, Pieni kommunisti, joka ei koskaan hymyillyt, on käännetty myös suomeksi. Se perustuu voimistelija Nadia Comănecin elämään. Lafon on julkaissut myös levyjä ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tiedotusvälineissä muun muassa säännöllisillä kolumneilla.

Lafonin mielestä ei ole sattumaa, että poliitikkojen käyttämästä kielestä on tullut viime aikoina sotaisampaa. Jo koronapandemiaan suhtauduttiin kuin hyökkäykseen. Maiden rajoja kiinni pantaessa poliitikot puhuivat ”eturintamasta” ja ”taistelusta”.

– Sanat ovat politiikkaa, eivätkä etenkään huippupoliitikot käytä niitä sattumanvaraisesti. Tuolla tasolla sanat ovat punnittuja, Lafon painottaa.

Macronkaan ei siis improvisoinut puhuessaan väestöllisestä uudelleen ”aseistautumisesta”.

Kirjailija Lola Lafon pohtii videolla, mitä ”synnytyspolitiikka” tarkoittaa lasten yksilöllisyyden kannalta.

Mistä sotaretoriikka kertoo?

Yhteiskuntamme on tulossa konservatiivisemmiksi, Lafon sanoo.

– Elämme maailmassa, joka kallistuu laitimmaiseen oikeistoon. Oikeistopuolueet muodostavat liittoja äärioikeiston kanssa. Emme siis elä edistyksellisessä ajassa.

Lafonin mielestä sotavertaukset paljastavat yhteiskunnan vanhoillistumisen. Politiikassa keskustalaiset ja oikeistolaiset puolueet muodostavat liittoja laitaoikeiston kanssa eri länsimaissa.

Myös Macronin politiikan tulkitaan oikeistolaistuneen sitä mukaa kuin laitaoikeistopuolue Kansallinen liittouma on vahvistunut.

– Hyvin taantumuksellinen ja konservatiivinen ideologia on nousussa melkein kaikkialla länsimaissa, ja synnytyspolitiikka on osa sitä, Lafon sanoo.

”Synnytyspolitiikkaa” tehdessään poliitikot antavat ymmärtää, että ihminen on jotain velkaa valtiolle. Naisten velvollisuus on tällöin tehdä lapsia.

– On väärin, jos ei ole lapsia, tai on väärin, jos on vain yksi lapsi.

Sotaretoriikka voi Lafonin mielestä kertoa myös siitä, että nykypoliitikkojen keskuudessa on jonkinlaista ”intohimoa konflikteihin”.

– Onko se itse asiassa sotafantasiaa, joka leviää sanastoon, Lafon pohtii.

Avaa kuvien katselu Marie Charvet vetää muun muassa keskusteluja naisten yhdistyksessä Pariisissa. Yhdistyksellä on myös naisten kahvila. ”Kun politiikalla halutaan miellyttää laitaoikeistoa, se on aina, aina, aina huono asia naisten oikeuksille”, Charvet sanoo. Kuva: Anna Karismo / Yle

Seksismi lisääntyy

Samaan aikaan nuorten miesten ja naisten arvomaailmat erkaantuvat selvästi toisistaan eri puolilla maailmaa uuden selvityksen mukaan.

Miehet ovat myös Ranskassa konservatiivisempia kuin naiset. Naisten progressiivisuuteen eli edistyksellisyyteen on todennäköisesti vaikuttanut Me Too -liike.

Nuoret alle 35-vuotiaat ranskalaiset miehet kokevat feminismin useammin uhaksi kuin vanhemmat. Kaikista ranskalaisista miehistä 40 prosenttia pitää normaalina, että naiset lopettavat työnteon saatuaan lapsia. Osuus on kasvanut viime vuosina.

Yli puolet 25–34-vuotiaista naisista kertoo olleensa jonkinlaisessa seksuaalisessa kanssakäymisessä vastoin tahtoaan. Samanikäisistä miehistä lähes neljäsosa ajattelee, että joskus on välttämätöntä olla väkivaltainen tullakseen kunnioitetuksi.

Jo vuonna 2022 seksismin tilanne oli Ranskassa ”hälyttävä”, arvioi tasa-arvokehitystä seuraava neuvosto. Viime vuonna ei tullut parannusta vaan tilanne osittain paheni.

Avaa kuvien katselu ”Onko 0,1 prosenttia bruttokansantuotteesta liikaa vaadittu seksistisen ja seksuaalisen väkivallan torjumiseen”, kysyttiin feministien mielenosoituskyltissä Pariisissa viime viikolla. Macronin kaudella on kuollut 900 naista seksuaalisen väkivallan uhrina naisjärjestöjen mukaan. Kuva: EPA-EFE

Me Too toi julkisuutta, mutta ei konkreettista apua

Naisten toivotaan tekevän lisää lapsia, mutta nykyisellä politiikalla se ei onnistu, sanoo naisverkoston keskusteluryhmiä Pariisin keskustassa vetävä Marie Charvet. Päättäjät puhuvat vääristä asioista.

Naisten tilanteista on tullut ristiriitaisempia kuin ennen, Charvet kuvailee. Ensin Me Too -liike avasi padot ja sai naiset myös Ranskassa avaamaan suunsa kaltoinkohtelusta.

– Naiset uskaltavat nyt kertoa viranomaisille, mitä ovat käyneet läpi. Mutta kun he menevät poliisiasemalle, he eivät saa palvelua, koska poliisille ei anneta lisää resursseja, Charvet sanoo.

Kun naiset kertovat ongelmista viranomaisille, vastassa onkin juridinen muuri.

Avaa kuvien katselu Louise Mingasson myy vain naisten kirjoittamia tai naisista kertovia kirjoja Librairie des Femmes -kirjakaupassa. Hänen mukaansa suosiotaan kasvattavat etenkin Me Toon seurauksista kertovat kirjat, jotka käsittelevät oikeudellisia kysymyksiä. Kuva: Juha Nurminen

Päättäjien keskittyminen synnytystalkoisiin on Marie Charvet'n mielestä ongelma niin kauan kuin naisten yhteiskunnallista asemaa ei ensin paranneta.

– Kuinka ihmiset voivat suhtautua huolettomasti lasten kasvattamiseen, kun taloudellinen epävarmuus lisääntyy ja koulumme ja muut julkiset palvelut ovat huonontuneet taloudellisten leikkausten vuoksi, Charvet kysyy.

Vaikka naiset ovat keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin miehet, he ansaitsevat vähemmän palkkaa. Tähän Macronin synnytyspolitiikka tosin yrittää puuttua.

Perheet saisivat puolen vuoden ”synnytysloman”, jonka aikana palkka olisi parempi kuin nykyisen, pidemmän vanhempainvapaan aikana. Samalla vanhempaintuki lakkaisi. Näin äitejä motivoitaisiin palaamaan työelämään nykyistä nopeammin, jolloin heidän uransa kärsisi vähemmän.

Kotitöistäkin naiset tekevät yhä ylivoimaisen valtaosan.

– Ja yksinhuoltajaäidit elävät todella huonossa taloustilanteessa. Joten ehkäpä ennen kuin päättäjät pyytävät meitä ”aseistamaan Ranskaa uudelleen” heidän pitäisi antaa meille keinot elää kunniallisesti naisina maassamme, Charvet sanoo.

– Sitä paitsi Macronilla ei itsellään edes ole lapsia, joten se siitä.