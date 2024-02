Voiko kukaan asua Kärpäsessä? Lahdessa se onnistuu

Kaupunginosan oudolla nimellä on useampikin mahdollinen selitys – yksi liittyy hevosten lantaan.

Mitä Kärpäsen nimen taustaan tulee, siinä on varaa valita. Paikannimien taustat kun eivät aina ole kovin yksiselitteisiä ja varmoja.

Hypätään ensimmäiseksi hevosen selkään.

Vuodesta 1809 vuoteen 1917 Suomi oli autonominen osa keisarillista Venäjää. Lahti sijaitsi sopivasti Pietarin-Riihimäen radan varrella ja kaupunki oli myös suorassa yhteydessä Suomenlahden rannikolle.

Venäjän vallan aikana Lahdesta tehtiinkin Helsingin ja Viipurin jälkeen suurin venäläinen varuskunta Suomessa.

Autonomian aikana eli 1809 – 1917 Lahden Kärpäsenmäellä oli tiettävästi venäläisten kasakoiden hevostalli - ja tietysti myös hevosenlantaa. Wikipedian mukaan Kärpäsen kaupunginosa saikin nimensä nimenomaan kasakoiden hevosista ja niiden kärpäsiä houkuttelevista tuotoksista.

Avaa kuvien katselu Vaikka Lahdessa oli yksi suurimmista venäläisistä varuskunnista Suomessa, riitti venäläisiä sotilaita muuallekin. Venäläisiä sotilaita Hämeenlinnassa 1900-luvun alkuvuosina. Kuva: Lahden museot, kuvakokoelmat

Mökkejä kuin kärpäsiä

Lahden paikannimistö (1994) puolestaan kertoo nimen taustasta toisen tarinan. Varsinkin kansalaissodan jälkeen muutti Lahden Kärpäsenmäelle paljon asukkaita. Alue alkoi täyttyä pientaloista ja mökeistä. Joku totesikin, että ”Nii tulee mökkiä kuin kärpäsiä kesällä.”

Ennen nimitystään Kärpäseksi kaupunginosa tunnettiin Harjunalustana. Arvellaan että Kärpäseksi kaupunginosaa olisi alettu kutsua vasta 1900-luvun puolella. Virallisen päätöksen kaupunginosan nimestä teki Posti 1920-luvulla.

Kärpänen on Lahden läntinen kaupunginosa. Imagoltaan se on varsin neutraali. Siellä sijaitsevien Fazer-Oululaisen tehtaiden siilo on Lahden kauimmas näkyvä maamerkki. Eli Kärpänen näkyy kauas.

Nykyään alueella asuu runsaat 5700 asukasta, suurin osa heistä kerrostaloissa. Kaupunginosassa on myös omakotitaloalueita, joissa on sekaisin vanhempia ja uudempia taloja. Kärpäsestä löytyy Kasakkamäentie ja pienempiä teitä, joiden nimet liittyvät hevosiin ja niiden varusteisiin.

Avaa kuvien katselu Kärpäsen alue sijaitsee Salpausselkää pitkin nousevan Kärpäsenmäen päällä, sen eteläisessä rinteessä sekä rinteen alla. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Sen paremmin talleja kuin kasakoitakaan siellä ei kuitenkaan enää ole.

Reko, Peeter ja Olle Kärpänen

On vielä kolmaskin mahdollinen selitys kaupunginosan hyönteisiin liittyvälle nimelle.

Suomalaisen paikannimikirjan mukaan kokonaan huomiotta ei voi jättää mahdollisuutta että nimi olisi oletettua paljon vanhempi ja perustuisi henkilön sukunimeen. 1400-luvulta tunnetaan Suomesta useitakin henkilöitä, joiden sukunimi oli Kärpänen.

Kärpänen esiintyy paikannimenä muuallakin kuin Lahdessa. Kärpäsiä löytyy niin Savitaipaleelta, Askolasta, Kuhmoisista, Pertunmaalta, Hausjärveltä, Orimattilasta kuin Pälkäneeltäkin.

Katso Puoli seitsemän -juttu Kärpäsen kaupunginosasta.