Venäjän FSB pidätti ”Kaunottarien armeijan” johtajan – naisten järjestö keräsi rahaa Ukrainan siviileille ja lemmikeille

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB pidätti torstaina belgorodilaisen Nadine Geislerin, 28, oikealta nimeltään Nadežda Rossinskaja, ihmisoikeusjärjestö Mediazona kertoo.

FSB syyttää Rossinskajaa rahalahjoituksen keräämisestä Ukrainan asevoimille, Rossinskajan asianajaja Jevgeni Sokolov kertoi.

Rossinskaja perusti Kaunottarien armeija -nimisen naisten vapaaehtoisliikkeen helmikuussa 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Rossinskajan Instagram-tilillä kerrotaan, että järjestön on toimittanut ukrainalaisille siviileille humanitääristä apua Venäjän miehittämillä alueilla Itä-Ukrainassa. Lisäksi järjestö on pelastanut lemmikkejä turvaan taistelualueilta.

Yle pyysi Kaunottarien armeija -järjestön edustajalta haastattelua.

Järjestöstä vastattiin, ettei se kommentoi Rossinskajan pidätystä, eikä anna haastatteluja ennen kuin järjestön johtohahmo vapautetaan.

Auttoi Ukrainan siviilejä ja eläimiä

Rossinskajan ystävä, toimittaja Tatjana Grigorjeva kiisti venäläismedian mukaan Rossinskajan osallisuuden Ukrainan asevoimien avustamiseen.

Grigorjevan mukaan Kaunottarien armeija keräsi rahalahjoituksia sosiaalisessa mediassa, mutta rahat menivät yksinomaan ukrainalaisille siviileille ja eläimille.

Järjestö esimerkiksi maksoi Ukrainan miehitetyiltä alueilta paenneiden ukrainalaisten majoituskuluja ja matkoja Eurooppaan.

Rossinskaja matkusti Harkovaan ensimmäisen kerran maaliskuussa 2022 saatuaan yhteydenoton tutulta ukrainalaisnaiselta, joka oli menettänyt kotinsa Venäjän iskussa.

Sodan alussa Venäjä tulitti Harkovaa lähes kaksi kuukautta, kunnes Ukrainan armeija pakotti Venäjän perääntymään toukokuussa 2022.

– Olin kauhuissani, kun tapasin henkisesti murtuneita ja pahoinpideltyjä ihmisiä. He olivat viettäneet useita viikkoja kellareissa. He olivat nälissään ja kylmissään. He kertoivat kauhusta, jonka olivat kokeneet Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Silloin elämäni muuttui. Ymmärsin, että en voi olla hiljaa, vaan minun täytyy tehdä jotain, Rossinskaja kertoi matkastaan oppositiolehti Meduzalle elokuussa.

Avaa kuvien katselu Ukrainan Harkova sijaitsee vain noin 25 kilometrin päässä Venäjän rajasta. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Toimittaja Grigorjevan mukaan Rossinskaja ei ole koskaan osallistunut sodanvastaiseen toimintaan, mutta vain muutama päivä Harkovan matkansa jälkeen Rossinskaja ja tämän sisko Elena Egorova pukeutuivat sinikeltaisiin asuihin ja menivät Belgorodin keskusaukiolle jakamaan ohikulkijoille taimia.

Ihmisoikeusasioita seuraavan OVD-infon mukaan oikeus tuomitsi kunkin sisaruksen 15 000 ruplan (noin 152 euron) sakkoihin sodanvastaisesta toiminnasta. Sisarukset valittivat oikeuden päätöksestä ja sakko peruttiin.

Venäjä ei suhtaudu suopeasti järjestön toimintaan Ukrainassa

Kaunottarien armeija -järjestön lisäksi Venäjällä toimii monia muita pieniä ja suuria järjestöjä, jotka ovat auttaneet ukrainalaisia sodan aikana.

Osa järjestöistä, kuten ukrainalaisia auttava Autamme pakenemaan -järjestö, toimii kansainvälisesti. Venäjän lisäksi järjestössä on vapaaehtoisia Euroopan maista ja Yhdysvalloista.

Suurin osa venäläisistä avustusjärjestöistä on pieniä muutaman hengen liikkeitä, joissa yksittäiset venäläiset auttavat ukrainalaisia pois sodan keskeltä tai yrittävät toimittaa heille humanitääristä apua.

Avaa kuvien katselu Depaul-avustusjärjestön työntekijä kuvasi avun saajia apupakettien kanssa Kutuzivkan kylässä Harkovan alueella 19.1.2023. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Venäläiset järjestöt voivat auttaa ukrainalaisia lähinnä Venäjän miehittämällä alueella ja Venäjällä, koska Venäjän sotalainsäädännön mukaan Ukrainan alueelle toimitettu apu voidaan tulkita ”vihollisen auttamiseksi”.

Kun Ukrainan vastahyökkäys alkoi viime kesänä ja Ukraina alkoi vallata takaisin alueita Itä-Ukrainasta, venäläisiä avustusjärjestöjä ryhdyttiin häätämään pois, vaikka ne olisivat tarjonneet humanitääristä apua oma-aloitteisesti.

Kaunottarien armeijan toiminta tukahtui myös siksi, että Venäjä ei enää päästänyt järjestön työntekijöitä rajan yli Ukrainaan.

Viime kesänä Venäjä lisäksi jäädytti järjestön tilit, joille kerättiin avustuksia ukrainalaissiviileille.

Rossinskaja arvioi elokuussa oppositiolehti Meduzalle, että kun Harkovan alue siirtyi Ukrainan hallintaan, Venäjä alkoi nähdä järjestön työn uhkaavana.

Toimittaja Antti Kuronen vieraili Harkovassa syyskuussa 2022. Videolla Kuronen kertoo kostoiskuista, joita Venäjä teki Harkovaan perääntymisensä jälkeen.

Venäläisjärjestöä epäillään yhteyksistä FSB:hen

Rossinskaja on kertonut venäläismedialle, että monet ukrainalaiset eivät ota ilolla vastaan venäläisten tarjoamaa apua.

Aktivisti on kertonut, että häntä on esimerkiksi nimitelty Harkovan miehittäjäksi.

Arvostelijoiden mukaan Rossinskajan ja tämän 27 hengen tiimin olisi pitänyt ennemminkin pakottaa Venäjän armeija vetämään joukkonsa pois Ukrainasta kun viedä ruokaa ukrainalaisille.

Lokakuussa 2022 Mediazona haastatteli ukrainalaista Аnastasia Bortnikia, joka päätyi Kaunottarien armeijan avustuksella Harkovasta Venäjälle.

Elokuun lopussa, pian saapumisensa jälkeen FSB pidätti Bortnikin kymmeneksi päiväksi.

Samaan aikaan kun Anastasia Bortnik oli pidätyskeskuksessa, Bortnikin aviomies, tuolloin Ukrainan asevoimissa palvellut Nikolai Bortnik sai soiton tuntemattomalta. Puhelun aikana venäjänkielinen mies uhkasi, että Bortnik ei enää näkisi vaimoaan, ellei paljastaisi omaa asemapaikkaansa.

Anastasia Bortnik uskoo, että Kaunottarien armeija välitti FSB:lle tiedon tämän sijainnista.

Myös useilla ukrainankielisillä sivustoilla on levitetty väitteitä, joiden mukaan Rossinskajan järjestö tekee yhteistyötä FSB:n kanssa.

Järjestö on kiistänyt väitteet.

Avaa kuvien katselu Jo ennen sotaa Ukrainassa oli valtava kulkukissa- ja kulkukoiraongelma. Sota on todennäköisesti pahentanut tilannetta, eläinjärjestö Four Paws International arvioi lokakuussa. Tuhansia lemmikkejä on myös kadonnut sodan aikana. Kuva Kiovan alueelta 16.5.2022. Kuva: Dogukan Keskinkilic / AOP

Villakoirien auttaminen johti pidätykseen

Mediatietojen mukaan Rossinskaja pakeni Venäjältä Georgiaan maaliskuussa 2023.

Hän kuitenkin palasi loppuvuodesta takaisin Venäjälle auttaakseen Etelä-Ukrainan Melitopolista Venäjän Belgorodiin pelastettujen lemmikkien kuljetuksessa takaisin Ukrainaan.

Rossinskaja kertoi Instagramissaan joulukuussa, että Venäjän rajaviranomaiset eivät päästä rajan yli 46:ta villakoiraa, 20:tä paimenkoiraa ja kahta kissaa.

Rajavartijat perustelivat, että koiria ei voinut päästää rajan yli, koska niitä saatettaisiin käyttää miinanraivaustyössä.

Rossinskaja kehotti sosiaalisessa mediassaan laatimaan valituksia Belgorodin tullivirkailijoista.

Mediazonan mukaan Rossinskajaa syytetään nyt valtion turvallisuutta uhkaavaan toimintaan yllyttämisestä.

Rikoksesta voi saada Venäjällä jopa seitsemän vuoden vankeusrangaistuksen.

