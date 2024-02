Brittiläisyhtiö listasi maailman onnellisimmat kaupungit – sadan joukossa kuusi suomalaiskaupunkia

Tutkimuksen mukaan maailman onnellisin kaupunki on Tanskan Aarhus. Helsinki on suomalaiskaupungeista onnellisin ja Lappeenranta toiseksi onnellisin.

Brittiläinen tutkimusyhtiö on listannut maailman onnellisimmat kaupungit.

Vertailun ykköspaikkaa pitää tanskalainen Aarhusin kaupunki. Seuraavilta sijoilta löytyvät Sveitsin Zürich ja Kanadan Vancouver.

Suomessa onnellisin kaupunki on tutkimuksen mukaan Helsinki, joka on kansainvälisen vertailun sijalla 11.

Seuraava suomalaiskaupunki listalla on Lappeenranta, joka vertailussa on maailman 25. onnellisin kaupunki.

Suomalaiskaupungit sadan onnellisimman listalla

Sijoitus Kaupunki 11. Helsinki 25. Lappeenranta 50. Oulu 51. Tampere 58. Jyväskylä 60. Turku

Tutkimuksen on tehnyt Lontoossa majapaikkaansa pitävä Institute for Quality of life. Se kertoo tutkineensa kaupunkien onnellisuutta lukuisten elämänlaatua ja asukkaiden onnellisuuden tunnetta mittaavien tunnuslukujen avulla.

Kaupunkeja arvioitiin viidellä osa-alueella, joita ovat kansalaiset, hallinto, ympäristö, talous ja liikkuminen. Esimerkiksi päättäjien päätöksillä on suora vaikutus ihmisten onnellisuuteen

Lista maailman onnellisimmista kaupungeista löytyy instituutin verkkosivuilta. 23 onnellisinta kaupunkia on laitettu sivuilla aakkosjärjestykseen.

Tutkimuksesta on kertonut myös Fuengirola-lehti.