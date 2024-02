Tältä näyttää manserockin näyttely superfanin silmin – nämä kolme ikonista esinettä hän nosti esiin aarreaitasta

Pikkupoika karkkikaupassa. Kari Luomaharju on pian Vapriikissa avautuvasta Manserock-näyttelystä erittäin innoissaan. Video: Pekka Ruissalo / Yle, Petra Ketonen / Yle.

Kari Luomaharju on rakastanut tamperelaista rokkia koko ikänsä. Tässä jutussa hän esittelee kolme suosikkiasiaansa pian avautuvasta näyttelystä ja kertoo, miksi tamperelainen rock on parasta.

Tampereen Vapriikin yläkerrassa on toimisto- ja varastotiloja, mutta nyt siellä sijaitsee jotain aivan erityistä.

Rullakosta löytyy aarre, joka on sinetöinyt nuoren miehen uravalinnan ja poikasena.

– Tällä setillä Kari Holm soitti Popedan Kuulat sekaisin -keikkavideolla vuonna 1986.

Historiakertauksen antaa Kari Luomaharju, Kormus-yhtyeen rumpali ja intohimoinen manserock-fani. Manserockiksi kutsutaan tamperelaista rock-musiikkia, joka alkoi 1970-luvulla Kasevasta ja Coitus Intistä ja on jatkunut tähän päivään saakka.

Luomaharju koputtelee sormellaan bassorumpua Tampereella Vapriikin näyttelyssä, jossa avautuu perjantaina 9. helmikuuta manserockille omistettu näyttely. Esillä tulee olemaan runsas määrä esineitä ja tarpeistoa 1970-luvun päivistä tähän hetkeen asti.

Apuna kokoamisessa on ollut asiantuntijaryhmä, jonka kokoonpano paljastetaan vasta näyttelyn avajaisissa.

Kari Luomaharju soittaa rumpuja Kormuksessa, joka on saanut nimensä Popedan samannimisestä kappaleesta. Tässä kuvassa käsistä löytyvät omat rumpukapulat.

Kari Luomaharju, 31, on elävä esimerkki siitä, että vaikka tässä näyttelyssä manserock on talletettu vitriiniin, sen into elää vielä.

Kipinä iski Luomaharjuun jo kapaloissa.

– Vauvakirjassa lukee, että äiti lauloi Ihme ja kummaa, isä Popedan Suksia.

Tämän innokkaampaa aiheen intoilijaa on vaikeaa löytää. Siksi pyysimme häntä toimimaan oppaana Vapriikin näyttelyssä ja esittelemään sieltä kolme kiinnostavinta esinettä.

1. Kari Holmin rummut

Ensimmäisenä Luomaharjun katse kiinnittyi jo mainittuun punamustaan rumpusettiin.

Kari Luomaharju päätti jo pikkupoikana, että hänestäkin tulee rumpali. Siihen syynä oli tämä nimenomainen rumpusetti.

Se kuului Popedan entiselle rumpalille Kari ”Hohdin” Holmille. Holm on edelleen yhtyeen historian pitkäaikaisin rumpali: mies soitti bändissä 17 vuotta.

– Piti oikein varmistaa, että tämä on varmasti sama setti joka hänellä oli Popedan Kuulat sekaisin -livevideolla vuodelta 1986.

Livevideo räjäytti aikanaan pikkupojan tajunnan.

– Katselin silmät suurina, miten joku soittaa mielettömän isoa settiä, valot vilkkuvat ja rokki soi lujaa... siitä lähti se ajatus, että kyllä minustakin rumpali tulee.

Kahden vuoden aikana VHS oli Luomaharjun Ruoveden-lapsuudenkodissa kovassa käytössä.

– Kyseistä videota on tullut katsottua vuosina 1995 ja 1996 sillä innolla, että se oli käytännössä meikäläisen iltasatu.

2. Pate Mustajärven ensimmäinen soololevy

Sitten Luomaharjun käsi ottaa levyhyllystä Pate Mustajärven ensimmäisen soololevyn, vuonna 1984 ilmestyneen Nyt! -vinyylin.

Paten möreä ääni kelpaa myös pikkupojan rauhoittamiseen.

Se on tärkeä äänite, ja tuo samalla mieleen karvaan lapsuusmuiston.

– Popedalla oli ruoveteläinen roudari Raaka-Arska, suoraan Muroleestä. Arska kertoi äidilleni, että Pate ja Costello esiintyvät Muroleen kesäkahvilassa, vie poika sinne.

Arska muisti esiintymisajan väärin.

– Kohta Muroleen ranta raikui 3-vuotiaan pojan itkua. Poika oli maansa myynyt, ja itki sydämensä kyllyydestä. Olimme myöhästyneet keikalta. Hetken päästä vierestä kuului möreä miehen ääni: älä poika itke, sulla on hienot napit ja kaikki.

Pojan vieressä seisoi Pate Mustajärvi, ja hänen vieressään Costello Hautamäki.

– Äiti kertoi, että poika on kova fani ja nyt sitä harmittaa, kun ei ehtinyt keikalle. Pate kehui möreällä äänellä värikkään villapaitani nappeja.

Niissä oli kuvia autoista.

– Pate ja Costello lohduttelivat, ja minäkin lopetin itkemisen.

3. Epe Heleniuksen levykauppa

Tampereelle Luomaharjun ohjasi aikanaan myös Epe Heleniuksen levykauppa Epe's.

Liike palveli musiikin ystäviä vuosikymmenet kaupungin keskustassa. Kaupan klassinen logo on Vapriikissa näyttävästi esillä.

– Oli ihan järjetön oivallus tajuta, että Tampereella on sellainen maaginen kauppa kuin Epe's, ja sieltä löytyvät ne kaikki levyt. Vein roskapusseja kahden euron palkalla ja ostin levyjä niillä rahoilla.

Levykauppa, josta sai ne kaikki levyt.

Nuoren polven muusikko arvostaa Heleniusta suuresti.

– Hänen toiminnastaan on jäänyt aina se fiilis, että hän katsoo asioita pidemmällä tähtäimellä. Popedakin teki kuusi vuotta töitä ennen kuin tuli ensimmäinen hittilevy. Tällaista pioneerityötä tarvittaisiin tänäkin päivänä.

Levyostoksista on ollut iloa vuosiksi.

– Oma levyhyllyni on täynnä cd-levyjä, mutta vinyyleitäkin löytyy. Kotonani on musiikkihuone, jonka seinät on vuorattu vinyylilevyillä.

Yhteisöllisyys on parasta

Luomaharjun manserock-intoilua on myös kyseenalaistettu.

Ikätoverit ovat innostuneet räpistä, ja keikkapaikoillakin on joskus katseltu kummissaan.

– On sitä joskus ihmeteltykin, että miksi. Kun on selvinnyt, että tässä ollaan tosissaan liikkeellä, asenteetkin ovat muuttuneet.

Mikko Alatalon, Harri Rinteen ja Juice Leskisen Coitus Int teki keikkamatkansa tällä autolla.

Manserockin viehätykseen on muutama syy.

– Yhteisöllisyys. Ihmiset auttavat toisiaan. Väki käy soittamassa toistensa levyillä ja auttavat vaikka keikkojen hankkimisessa. Kaikkein tärkeintä on se, että pidetään hauskaa, vaikka asiat tehdään vakavasti.

Manserock-näyttely museokeskus Vapriikissa 8.2.2024 – 31.12.2026. Avajaisiltaa vietetään torstaina 8.2., yleisölle näyttely avautuu 9.2.

Uutista muokattu 22.16: Pate Mustajärven ensimmäinen soololevy on nimeltään Nyt!. Luomaharjulla on uutiskuvassa omat rumpukapulansa.