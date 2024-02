Opettaja ihastui tekoälyyn – tällaisia tehtäviä se luo oppilaille

Helsinkiläisessä Business Collegessa opettava Matti Seise valjasti tekoälyn avukseen reilu vuosi sitten, kun tekoälyohjelma Chat GPT julkaistiin.

– Tajusin, kuinka massiivisesti se voi helpottaa omaa työtäni. Tekoälyn käytöstä on ollut ihan valtava hyöty, Seise sanoo.

Seisen mukaan hänen työtehonsa on nelinkertaistunut tekoälyn käytön myötä.

Matti Seise kiertää opetustyön ohella kouluttamassa muita opettajia. Sen perusteella Seisen tuntuma on, että noin 40 prosenttia opettajista on ottanut tekoälyn jollain tavalla käyttöönsä ja 20 prosenttia on kokeillut sitä.

Henkilökohtaisten tehtävien räätälöinti on helppoa

Matti Seise on hyödyntänyt tekoälyä esimerkiksi tilanteessa, jossa hänen opiskelijansa ovat alkaneet opiskella kyberturvallisuutta. Aluksi on perehdyttävä uuteen asiaan liittyviin käsitteisiin, joista Seise on luonut tekoälyllä sekä materiaalia että harjoitustehtäviä opiskelijoille.

– Minulla on tapana luoda tekoälyllä ensin materiaalia aiheesta ja oikolukea se, koska tekoäly voi tehdä virheitä. Sitten pyydän tekoälyä tekemään sen luomasta materiaalista kysymyksiä opiskelijoille, Matti Seise sanoo.

Alla olevassa kuvassa näkyy, millaisia kysymyksiä tekoäly loi, kun opettaja Matti Seise pyysi sitä laatimaan tehtävän kyberturvallisuudesta.

Avaa kuvien katselu Kuva: Kuvakaappaus Chat GPT:stä / Matti Seise

Tekoälyllä opettaja voi luoda tukiopetusmateriaalia sitä tarvitseville oppilaille. Toisaalta edistyneemmille oppilaille voi helposti tehdä vaativampia tehtäviä. Tehtävänannot saa tekoälyn avulla myös käännettyä helposti toiselle kielelle.

– Minulla on somalinkielinen opiskelija, joka ei ole kovin hyvin pystynyt kommunikoimaan suomeksi tai englanniksi. Olen pyytänyt tekoälyä kääntämään tehtävänannon somalin kielelle. Opiskelija on sitten ymmärtänyt, mistä on kyse.

Matti Seisen mukaan tekoälyn vaikutukset ovat verrattavissa siihen, miten laskimen keksiminen muutti matematiikan opiskelua.

– Laskukoneen pelättiin romahduttavan matematiikan tarpeen, mutta kävikin aivan toisin. Laskimen ansiosta voimme opettaa nyt vaativampia asioita nuoremmille oppijoille. Tekoäly tuo samanlaisen muutoksen käytännössä kaikkiin tietoaineisiin, Matti Seise sanoo.

Avaa kuvien katselu Tero Ylä-Outinen hakee tekoälyltä ideoita tuntien suunnitteluun. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Lappeenrannassa Kimpisen koulussa matemaattisia aineita opettava Tero Ylä-Outinen on käyttänyt tekoälyä lähinnä ideoinnin apuna tuntien suunnittelussa.

– Kun tekoälyltä kysyy, miten opettaisit tämän asian peruskoululaisille, asia tulee sieltä usein hyvin jäsenneltynä. Sieltä voi tulla ideoita, joita ei ole tajunnut ajatellakaan, Tero Ylä-Outinen sanoo.

Tekoäly voi huomata oppilaan vaikeudet

Opetusneuvos Juho Helminen uskoo, että tulevaisuudessa tekoälystä voi olla apua paljon laajemminkin opettajan työssä. Hänen mukaansa tekoälyn käytössä ollaan vielä alkutaipaleella.

– Tekoäly voi esimerkiksi tulkita oppilaan toimintaa ja havaita vaikeuksia tai haasteita tietyissä asioissa. Se voi huomata kaavoja tai säännönmukaisuuksia, joihin opettajan kannattaa puuttua, Helminen kertoo.

Avaa kuvien katselu Opetushallitus laatii parhaillaan kouluille ohjeita tekoälyn käyttöön. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Tekoälyn todellisesta hyötykäytöstä aletaan Helmisen mukaan puhua siinä vaiheessa, kun se saadaan osaksi koulumaailmassa käytettäviä järjestelmiä, kuten Moodlea ja muita digitaalisia oppimisympäristöjä.

– Näkisin tekoälyn kehityksen hyvin suotavana koulumaailman järjestelmissä. Se voisi auttaa monessakin asiassa.

Opetushallitus laatii parhaillaan opettajille laajoja ohjeita tekoälyn käyttöön.

– On tullut paljon viestiä, että tällaista tarvitaan kovasti. Tämän nopeasti etenevän ilmiön kanssa tunnutaan olevan hieman häkeltyneitä ja ymmällään. Pelisääntöjä tarvitaan esimerkiksi arviointiin, plagioinnin estämiseen, tekijänoikeuksiin, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin, Helminen sanoo.

Testaa tietosi tekoälystä! Alla oleva testi on tekoälyn tekemä ja toimittajan hyväksymä.