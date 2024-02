Liputusta koskevista säännöistä löytyi yllätys: ”virallisen” Suomen lipun voi tehdä vaikka paperista

Lipun käsittelyyn on omat sääntönsä. Video: Kalle Niskala.

Tänään vaalipäivänä on liputuspäivä. Harva kuitenkaan tietää, että liputtaa saa vaikka omana syntymäpäivänä, ja että paperista askarreltu lippukin voi olla virallinen.

Suomalaisuuden Liitto saa jatkuvasti soittoja ihmisiltä, joille on epäselvää, milloin liputtaminen on sallittua ja milloin ei, kertoo liiton varapuheenjohtaja ja liputusasiantuntija Antti Ahonen.

Yksityishenkilö voi liputtaa hänen mukaansa vaikka omana syntymäpäivänä ja liputtamatta voi jättää virallisena liputuspäivänä.

Kävimme läpi, mitä laki lopulta sanoo liputtamisesta ja miten sitä pitäisi Ahosen mukaan tulkita.

1. Suomen kansallislippu voi olla vaikka paperista, kunhan mitat ja väri täsmäävät.

Lippu on suorakaiteinen, 11 yksikköä korkea ja 18 yksikköä leveä, ja siinä on risti, jonka kunkin sakara on 3 yksikköä leveä. Myös ristin sijainnista säädetään tarkkaan. Lipun täytyy olla sinivalkoinen.

Yllätyksenä voi tulla se, että jokainen kuvio, joka täyttää mittasuhteista ja väreistä annetut määräykset, on Ahosen mukaan Suomen lippu.

– Päiväkodissa paperille piirrettyä Suomen lippua tai tulostettua lippua pitää kohdella niin kuin kankaista. Siihen lipun päälle ei saa piirrellä eikä kirjoittaa mitään, sanoo Ahonen.

Ahosen mukaan sininen ja valkoinen eivät viittaa taivaaseen ja hankiin.

– Ristin väri on ultramariinin eli merensininen, valkoinen väri viittaa vuoden 1918 sotaan, sanoo liputusasiantuntija Antti Ahonen.

Avaa kuvien katselu Partiolaiset Pyry Nissinen ja Helmi Maunu tietävät, miten lippua käsitellään. Kuva: Kalle Niskala / Yle

2. Asetuksella säädetään virallisista liputuspäivistä, mutta oikeastaan liputtaminen on Suomessa vapaata.

Laki sanoo, että ”jokaisella on oikeus liputtaa kansallislipulla”.

Asetuksella säädetään yhdeksän virallista liputuspäivää, joihin kuuluu päivä, jolloin valtiolliset vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys käydään.

Ahonen korostaa, että Suomessa jokaisella on juuri liputusoikeus, mutta ei liputuspakkoa. Siksi yksityishenkilö voi liputtaa vaikka omana syntymäpäivänä. Yhtä lailla voi jättää liputtamatta liputuspäivänä.

Avaa kuvien katselu Lippua taiteltaessa pitää varoa, että se ei kosketa maata. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

3. Lipun häpäisemisestä tai epäkunnioittavasta käytöstä voi saada sakkoja.

”Joka julkisesti turmelee Suomen lipun tai käyttää sitä epäkunnioittavasti taikka luvattomasti ottaa paikaltaan yleisesti nähtävillä olevan Suomen lipun, on tuomittava Suomen lipun häpäisemisestä sakkoon”, sanoo laki sanatarkasti.

Liputusasiantuntija Antti Ahonen tarkentaa, että lippuun ei saa lisätä kuvioita tai pitää myynnissä lippuja, jotka poikkeavat väreiltään tai mittasuhteiltaan säännösten mukaisesta.

Ahonen tunnistaa joukon rajatapauksia. Suomessa on nettikaupoista voinut ostaa amerikkalaiseen tapaan tehtyjä lippuboksereita, -bikineitä ja -uimashortseja. Sitä ei liputusasiantuntija katso hyvällä.

– Se on ihan rajatapaus; oletan että ei ole tarkoitus halventaa. Mutta silti se ei ole hyvän tavan eikä tapakulttuurin mukaista. En lähtisi tekemään rikosilmoitusta. Vaihtoehtoisesti käyttäisin Suomen vaakunaleijonaa, sanoo Ahonen.

Myös urheilijan kääriytyminen lippuun huippusuorituksen jälkeen on rajatapaus, jota ei ole suoraan laissa kielletty.

– Voidaan ajatella, että urheilija haluaa tehdä kunniaa lippua ja maataan kohtaan pikemmin kuin että toimisi epäkunnioittavasti, sanoo Ahonen.

4. Lippuun liittyy joukko tapoja, joilla ei ole mitään tekemistä lain kanssa.

Myös lipun käsittelyyn ja säilömiseen liittyy perinteitä. Lippu pitää esimerkiksi säilyttää arvokkaasti taiteltuna.

– Jos lippu koskee maata, se pitäisi hävittää, kertoo Ahonen.

Lipun saa pestä – erillään muista tekstiileistä. Märkä lippu pitää kuivata sisätiloissa ja silittää ennen taittelua. Jos lippu repeää, sen saa korjata.

Taittelukin on tarkkaa puuhaa. Tarkemmat ohjeet lipun taitteluun löydät tämän jutun alkupuolelta videosta.