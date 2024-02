Siilien pelastamisesta seuraa Annulii Koposelle pian ylimääräinen 620 euron lasku – eläinpiirit raivostuivat

Villieläinsairaaloita on harvassa, joten suuri vapaaehtoisten joukko auttaa valtion omistamia luonnonvaraisia eläimiä omalla kustannuksellaan. Nyt heille kolahtaa siitä iso lasku.

Riihimäkeläinen Annulii Koponen rientää apuun vuorokaudenajasta riippumatta, kun joku soittaa pulassa olevasta siilistä, linnusta tai muusta villieläimestä. Hän on pitänyt kotonaan myös hoitolaa loukkaantuneille eläimille, joilla on hyvä toipumisennuste.

Nyt uuden eläinsuojelulain myötä luonnonvaraisten eläinten hoitopaikasta on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle. Ilmoituksen käsittelystä peritään 620 euron maksu.

Se on iso raha ihmiselle, joka käy tavallisessa palkkatyössä ja maksaa kaikki hoitamiensa villieläinten kulut omasta pussistaan.

– Suoraan sanottuna vituttaa niin, ettei veri kierrä, kuittaa Koponen.

Meneillään on lyhyt siirtymäaika, joka päättyy 1. maaliskuuta 2024. Hoitopaikasta on tehtävä ilmoitus siihen mennessä.

Avaa kuvien katselu Annulii Koponen on kuusi vuotta hoitanut loukkaantuneita luonnoneläimiä ulkorakennuksessaan. Eniten hän on palauttanut luontoon siilejä. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Eläinten auttajien ringissä kohistaan maksusta. Se on kertamaksu, mutta monet eläinsuojeluyhdistykset moittivat summaa kohtuuttomaksi. Suomen eläinsuojeluyhdistys huomauttaa, että luonnonvaraisten eläinten hoitoverkosto uhkaa romuttua hoitajille langetetun maksun seurauksena.

Moni vapaaehtoista eläinsuojelutyötä omilla rahoillaan tekevä suunnitteleekin pistävänsä pillit pussiin.

Niin myös Annulii Koponen.

– Jos maksu toteutuu, pistän puhelimen kiinni ja lopetan tämän työn kokonaan.

Avi: ”Maksu on kohtuuton”

Etelä-Suomen läänineläinlääkäri Tanja Häkkinen myöntää, että aluehallintovirastolle ei ole selkeytynyt, miten ilmoituksen käsittelymaksu on laskettu.

– Asiaa koskevasta muistiosta näkyy, että maksuasetus ei ole ollut lausuttavana meillä aluehallintovirastoissa, toteaa Häkkinen.

Hänen mukaansa summa ei myöskään ole linjassaan muiden eläinten pitoon liittyvien ilmoitusten maksuihin. Aluehallintovirasto lähestyi valtiovarainministeriötä, jotta summaa kohtuullistettaisiin. Myös ministeriössä oli reagoitu palautteeseen ja otettu yhteyttä aviin.

– Kyllä koen, että maksu on kohtuuton. Toivoisin, että uusi päätös saadaan mahdollisimman nopeasti, summaa Häkkinen.

Avaa kuvien katselu Siilihoitolan ruokahyllyssä on murkinaa hoidokeille. Satunnaisesti yksityisiltä ihmisiltä tulee lahjoituksena muutamia purkkeja tai pusseja, mutta pääosin Annulii Koponen ostaa ruuat omilla rahoillaan. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Häkkinen kertoo, että palautetta maksusta on tullut paljon sekä yksityisiltä eläinten auttajilta että yhdistyksiltä.

Moni on ilmaissut huolensa, että ilmoitukset jätetään tekemättä käsittelymaksun takia.

– Ymmärrän täysin, että ilmoitus saattaa jäädä tekemättä. Se on sääli, koska tarkoitus on tietää eläintenpitopaikat. Se on meille tärkeää myös eläintautitilanteen seuraamiseksi.

VM: ”Meillähän ei ole luonnoneläinten julkista terveydenhuoltoa”

Luonnonvaraiset eläimet ovat valtion omaisuutta. Korkeasaaren Villieläinsairaalan lisäksi Suomessa on muutama isompi hoitola esimerkiksi linnuille. Muuten luonnoneläinten auttaminen ja kuntoon hoitaminen on isolta osalta yksityisten ihmisten varassa.

– Ei tunnu reilulta, että yksityinen ihminen joutuu nyt lisäksi maksamaan, jotta voisi jatkaa valtion omaisuuden hoitamista, summaa Annulii Koponen.

Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela valtiovarainministeriöstä ymmärtää harmistuksen, mutta toteaa:

– Niin, meillähän ei ole luonnoneläinten julkista terveydenhuoltoa.

Isoksela jatkaa, että maksun suuruuteen liittyvät ongelmat ovat nyt ministeriöllä tiedossa. Hän myöntää, että asia olisi voitu ennakoida.

– Yleensä hyvä lausuntokierros auttaa asiaa. Tässä asiassa olisimme kieltämättä voineet ottaa yhteyttä eläinsuojelujärjestöihin etukäteen.

Isokselan mukaan hoitopaikan ilmoitusmaksua tarkastellaan uudelleen. Maksun muutoksesta pyritään ilmoittamaan jo lähipäivinä.

Mihin 620 euron maksu perustuu? Aluehallintovirastojen suoritteiden maksuista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Se taas perustuu valtion maksuperustelakiin. – Lähtökohtana on omakustannushinta, eli tarkoitus on kattaa valtiolle suoritteen tuottamisesta aiheutuneet kokonaiskustannukset. Tällä perusteella tämä on alun perin hinnoiteltu, sanoo Isoksela. Kustannukset liittyvät viranomaisen työhön, kuten erilaisten asioiden tarkistuksiin. – Pääosa kustannuksista johtuu aluehallintoviraston asiantuntijatyöstä ja esimerkiksi tietojärjestelmäkustannuksista. Se riippuu siitä, kuinka kauan työaikaa siihen keskimäärin käytetään. Jälkikäteen on ilmennyt, että luonnonvaraisten eläinten hoitolasta tehdyn ilmoituksen käsittelyn työmäärä on arvioitu liian suureksi. Avaa

Loukkaantuneiden eläinten hoito ei ole liiketoimintaa

Valtaosa aluehallintoviraston taulukon maksuista koskee elinkeinon tai yritystoiminnan harjoittamista. Loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoito ei ole vapaaehtoisille auttajille bisnestä.

Siitä on vain kuluja.

– Maksan omista rahoistani eläinlääkärikäynnit, lääkkeet ja ruuat eläimille. Ajan tarvittaessa eläimen omilla bensoillani Korkeasaaren Villieläinsairaalaan tai muiden vapaaehtoisten luo, kertoo Annulii Koponen.

Esimerkiksi linnut hän usein kuskaa ihmiselle, jolla on häntä enemmän kokemusta niiden hoitamisesta.

– Tähän ei liity minulta mitään taloudellista intressiä. Haluan vain hoitaa eläimen kuntoon ja palauttaa sen luontoon.

Ulkorakennuksessa Koposen omakotitalon pihamaalla on jo usean talven ajan ollut siilien horroshotelli.

Avaa kuvien katselu Häkkejä säilössä ulkorakennuksen kylmässä osassa. Kesäisin Annulii Koposen hoivissa on majaillut siipensä loukanneita lintuja tai robottiruohonleikkurin telomia siilejä, joiden haavoja hän on hoitanut ympäri vuorokauden. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Ilmoitusvelvollisuus on eläimen etu

Ilmoitusvelvollisuudella pyritään saamaan selville nykyistä tarkemmin, kenen hoivissa ja missä oloissa loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä hoidetaan.

Ilmoituksessa kysytään hoitajan pätevöitymistä tekemiseen. Lisäksi kysytään selvitystä tiloista, missä eläimiä hoidetaan. On lueteltava mitä eläinlajeja hoitaa ja arvioitava niiden lukumäärää vuosittain.

– Niitä pitäisi osata hoitaa oikealla lailla, että eläimet eivät kesyynny ja ne saavat lajille sopivaa ravintoa, sanoo läänineläinlääkäri Tanja Häkkinen.

Avaa kuvien katselu Sylissä on lahjaksi saatu leikkisiili. Tänä talvena horroshotelliin ei tuotu oikeita siilejä. Piikkinutut ovat vähentyneet Riihimäellä viime vuosina Annulii Koposen ahkerasta vapaaehtoistyöstä huolimatta. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Tärkeintä on tarkastuttaa loukkaantunut eläin eläinlääkärillä, teroittaa Häkkinen. Kaikki eläimiä vapaaehtoisesti auttavat eivät ole aina ymmärtäneet kuinka pahasti eläin on loukkaantunut.

– Hoitoon on joskus jäänyt yksilöitä, jotka eivät koskaan tule toipumaan. Ne ovat saattaneet kärsiä kroonisesta vauriosta hoidon aikana pitkäänkin, Häkkinen kertoo.

Myös Annulii Koposen mielestä on hyvä, että hoitopaikasta on ilmoitettava. Ehkä se karsii kirjavasta joukosta pois hyvää tarkoittavat ihmiset, joilla ei ole taitoa hoitaa loukkaantunutta luonnonvaraista eläintä.

– Ei meistä kukaan halua lisää ihmisiä, jotka pitävät hoitamiaan tervapääskyjä rintojensa välissä ja kuvaavat niistä videoita someen.