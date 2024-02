Hyvinvointialueiden kärkeen kuuluneen Soiten talous romahti äkisti, koska johtaminen petti – nyt edessä on kovia toimia

Viime vuoden tilinpäätöksen ennakkoluvut tulivat rajuna shokkina Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen virka- ja luottamusmiehille.

Alijäämää kertyy viime vuodelta noin 22 miljoonaa euroa, kun vielä 18. tammikuuta pidetyssä aluehallituksen kokouksessa virkamiehet vakuuttivat päättäjille, että alijäämää kertyy korkeintaan 10 miljoonaa.

– Viimeinen viikko on ollut melkoinen elämän ja ammattiurani korkeakoulu, kuvaa hyvinvointialueen johtaja Minna Korkiakoski-Västi.

Lisää: Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella kriisikokous – syynä rajusti ennakoitua suurempi alijäämä

Syynä nousuun on etenkin henkilöstökulujen ja ostopalveluiden raju kasvu. Erityisesti joulukuussa sisään tuli vuoden varrelta kertyneitä laskuja huomattavasti odotettua enemmän.

Aluehallituksen puheenjohtaja Sari Innanen (kesk.) sanoo suoraan, että talouden seuranta, ennakointi ja hallituksen informointi on pettänyt. Ennen kaikkea on Innasen mukaan pettänyt johtaminen.

Se on Innasen mukaan pettänyt Soitessa kaikissa portaissa. Hallitukselle ei ole tuotu taloustietoja riittävän ajoissa, eikä hallitusta ole informoitu tulevista ylityksistä.

Virkamiehet nauttivat luottamusta toistaiseksi

Innanen ottaa esimerkiksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joissa todetaan, että ulkoisia kuluja ei saa ylittää.

– Jos johtajana huomaan, että minun toimialueeni on menossa yli viidellä miljoonalla eurolla, niin pidän itsestäänselvänä, että hallitusta informoidaan tällaisesta asiasta. Hallitukselle ei saa tulla yllätyksenä tällainen tieto kaksi viikkoa vuoden päättymisen jälkeen, kun asiaan ei voi enää reagoida.

Nauttivatko Soiten johtavat virkamiehet vielä aluehallituksen luottamusta?

– Siihen asiaan varmasti palataan myöhemmin; tällä hetkellä nauttivat. Lähdemme korjaamaan tilannetta kaikin mahdollisin keinoin ja pyrimme reagoimaan mahdollisimman nopeasti eli kokoonnumme pienemmällä ryhmällä jo varhain maanantaiaamuna.

Innasen mukaan Soiten johtamista pitää tarkastella nyt kriittisesti kaikilla tasoilla eli tarkasteluun tulevat palvelualuejohtajien, vastuualuejohtajien, toimialajohtajien ja myös ihan ylimmän johdon tekemiset.

– Jos johtamisjärjestelmä olisi kunnossa, näin ei olisi käynyt.

Avaa kuvien katselu Soiten hallintoon odotettavissa isoja muutoksia. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Soiten hallitus kokoontui perjantaina ylimääräiseen kriisikokoukseen, jossa se jo linjasi muutoksia johtamiseen. Virallisesti niitä käsitellään ensi viikolla, jolloin niistä myös tiedotetaan tarkemmin.

– Siellä on kovia toimenpiteitä.

Perjantain vakavailmeisessä tiedotustilaisuudessa aluevaltuuston puheenjohtaja Asko Syrjälä (kesk.) lupasi keskipohjalaisille, että hoitoa on saatava jatkossakin ja hoitotakuun on toteuduttava.

Muutoksia palveluihin on kuitenkin tulossa, sillä Soiten on katettava alijäämät vuoteen 2026 mennessä.

– Valtavan alijäämän lisäksi alkuvuosikin näyttää vaikealta. Toimenpiteet tulevat olemaan poikkeuksellisen isoja, sanoo Innanen.

Vaikutusta sairaalan statukseen?

Vielä kesäkuussa Soite paistatteli sillä, että sen talous oli hyvinvointialueiden parhaimmistoa. Nyt se on romahtanut huonoimpien joukkoon. Niin ikään Keski-Pohjanmaalla on muistutettu joka käänteessä, että maakunnan sote-palvelut integroitiin jo kuusi vuotta sitten ja toiminta on selvästi edellä muita hyvinvointialueita.

– Monilla portailla on tuudittauduttu siihen, että kaikki on hyvin ja oikein mitään ei tarvitse tehdä. Itse asiassa meidän olisi pitänyt tehdä oikein isoja muutoksia, sanoo puheenjohtaja Sari Innanen.

Talousyllätys tuli Soiten kannalta erittäin huonoon hetkeen. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportti esitti muutama viikko takaperin, että iso osa maan keskussairaaloista muutettaisiin akuuttisairaaloiksi, joissa ei olisi synnytyksiä, yöllistä leikkaustoimintaa eikä tehohoitoa.

Tuolloin Innanen valoi uskoa siihen, että runsaat synnytykset ja talouden piiskaaminen kovaan iskuun pelastaa keskussairaalan statuksen.

– Eniten minua pelottaa tässä juuri se, että tipahdamme keskussairaalakastista akuuttisairaalaksi. Se olisi merkittävä isku Keski-Pohjanmaalle.

Aluehallituksen varapuheenjohtaja Arto Alpia (kesk.) varoitti tiedotustilaisuudessa myös siitä, että Soiten kasvu ei välttämättä tule jatkumaan nyt kun muutkin hyvinvointialueet pyrkivät pitämään kiinni potilaistaan.