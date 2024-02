Yhdysvaltain johto valmistautuu äänestämään Ukrainan tukipaketista – ”härkäpäisyys ja poteroituminen” kaatamassa sovun

Yhdysvalloissa pääpuolueiden neuvottelijat ovat valmistelemassa kompromissiesitystä valtavasta, 110 miljardin dollarin eli noin 101 miljardin euron rahoitus- ja lakipaketista. Pakettiin on yhdistetty rahallinen tuki Ukrainalle, Israelille ja Taiwanille, sekä maahanpääsyn rajoittamista Meksikon-vastaisella rajalla koskevat lait.

Etenkin Ukrainalle olisi äärettömän tärkeää, että Yhdysvaltain tuki jatkuisi. Tällä hetkellä Ukraina ei saa sotaponnistuksiinsa suoraa tukea Yhdysvalloilta, koska siihen tarkoitetut määrärahat ovat lopussa. Venäjä tietää tämän ja voi käyttää tilaisuutta hyväkseen, kun Ukrainan varustustilanne heikkenee.

Kompromissiesitys saattaa valmistua jo tänään perjantaina. Demokraatteja edustava senaattori Chuck Schumer on ilmoittanut, että esitys tuodaan edustajille tutustuttavaksi viimeistään sunnuntaina, jotta äänestyksiin päästäisiin ensi viikolla.

Esityksen läpimeno on kaikkea muuta kuin varmaa. Edustajainhuoneen puhemies Mike Johnson on todennut, että ”esitys on kuollut jo syntyessään”. Republikaanien todennäköinen presidenttiehdokas Donald Trump vastustaa kompromissia kovin sanankääntein.

Mitä republikaanit haluavat?

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén arvioi, että neuvottelijat yrittävät löytää sellaisen kompromissin, joka olisi molempien puolueiden hyväksyttävissä. On kuitenkin toinen asia, mitä republikaanipuolueen enemmistö haluaa.

Presidentti Joe Biden ja hänen demokraattipuolueensa haluavat jatkaa tukea Ukrainalle. Republikaaneille Ukraina ei ole lainkaan yhtä tärkeä. He ovat painottaneet jo kauan Yhdysvaltain etelärajan kautta tulevien siirtolaisten muodostamaa ongelmaa. Kompromississa näihin molempiin asioihin yritetään saada ratkaisu.

Avaa kuvien katselu Siirtolaisperhe yrittää ylittää Rio Grande -rajajokea. Yhdysvaltain viranomaiset ovat vastassa. Kuva: Kaylee Greenlee / Reuters

Demokraateille maahanmuuton kiristäminen on vaikea asia, mutta Biden muutti hiljattain sen suhteen kantaansa ja hyväksyy nyt kiristämisen.

– Rajan tilanne on oikeasti ongelma ja demokraatitkin tietävät sen. Bidenkin hyötyisi siitä, jos hän saisi tehtyä kompromissin, jossa hän voisi sälyttää vastuuta republikaanien niskaan mutta ratkoisi rajaongelmaa. Samalla hän voisi muuttaa monen äänestäjän mielikuvaa, että hänen rajapolitiikkansa on epäonnistunut, Lindén sanoo.

Nyt republikaanit ovat huomanneet, että kompromissin hyväksyminen itse asiassa hyödyttäisi Bideniä.

– Republikaanit ovat väittäneet äänestäjilleen, että rajatilanne on heille tärkeä. Nyt on vaalivuosi ja poliittinen peli vuosi vuodelta rumempaa. Näyttää siltä, ettei tilanteeseen puuttuminen olekaan heille yhtä tärkeää kuin sen varmistaminen, ettei Biden saa poliittista voittoa vaalivuonna, Lindén pohtii.

Vaikka maahanmuuton kiristäminen olisi demokraattien vasemmalle laidalle vaikea asia, kompromissin läpimeno olisi kokonaisuutena republikaanien kannalta Bidenille liian iso voitto.

Vastakkainasettelu halvaannuttaa politiikan

Jotta esitys hyväksytään, vaatii se määräenemmistön taakseen kongressin molemmissa kamareissa. Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on rakennettu siten, että esitysten hyväksyminen edellyttää riittävää enemmistöä. Tämä taas vaatii puolueiden kykyä sopia asioista, Lindén toteaa.

Järjestelmä onkin toiminut, mutta viime vuosina kompromissien tekijöitä on alettu Trumpin johdolla syyllistää pettureiksi, Lindén kertoo. Koska kompromisseja ei enää hyväksytä ja maa on melko tasan jakautunut puolueiden kesken, poliittinen päätöksenteko on halvaantunut.

– Poteroitumista ja härkäpäisyyttä on alettu ihannoida järjestelmän toimintakyvyn kustannuksella. Se on juuri Trumpin aikaansaannosta, trumpismin hyvin ongelmallinen ilmenemismuoto, Lindén sanoo.

Jos laki- ja rahoituspaketti ei näytä saavan kongressissa tarpeeksi kannatusta, neuvottelut ongelmien ratkaisemiseksi varmaankin jatkuvat. Lindén pitää kuitenkin mahdollisena, että jos Ukrainan tukipaketti ei nyt mene läpi, se ei etene enää ennen marraskuun presidentinvaaleja.

Lähteet: AP, Reuters