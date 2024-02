Nyt puhuvat Pekka Haavisto ja Antonio Flores: pitääkö homoudesta voida keskustella vaalien yhteydessä?

Ylen vaali-illan kysymys Haaviston homoseksuaalisuuden merkityksestä vaalikampanjassa on herättänyt runsaasti keskustelua.

Ylen vaalilähetyksessä käytiin keskustelua presidenttiehdokas Pekka Haaviston (vihr.) homoseksuaalisuuden merkityksestä presidentinvaaleissa.

Sunnuntai-iltana toimittaja Matti Rönkä kysyi studion asiantuntijavierailta, miten Haaviston ”sukupuolinen suuntautuminen” vaikuttaa toisella kierroksella. Ylen politiikan toimittaja Paula Pokkinen sanoi, että monet kansalaiset pohtivat, voiko presidenttipari olla ”homopari heteroparin sijaan”.

Kysymys ja asiantuntijavieraan vastaus synnyttivät runsaasti keskustelua. Somessa moni oli sitä mieltä, että asian pohtiminen ei ole enää nykyaikaa.

Presidentin seksuaalinen suuntautuminen ja parisuhde ovat kuitenkin asioita, jotka vaikuttavat osan äänestyspäätökseen.

Kolmannes Helsingin yliopiston kansalaisbarometriin vastanneista äänestäjistä kertoo, että Pekka Haaviston kumppani on syy olla äänestämättä häntä. Muiden ehdokkaiden puolisoilla ei ollut merkittävää roolia äänestäjien kannalta. Kaikki muut ehdokkaat elävät heterosuhteissa.

Kysyimme, mitä presidenttiehdokas Pekka Haavisto ja hänen puolisonsa Antonio Flores asiasta ajattelevat. Pyysimme näkemyksiä myös keskustelua somessa kommentoineelta Ville Blåfieldiltä, joka työskentelee viestintäkonsulttina ja johtajana Milttonilla. Yle tavoitteli myös vastaehdokas Alexander Stubbia (kok.), joka ei kommentoinut asiaa aikataulusyistä.

Ylen vaalikeskusteluissa toimittajat spekuloivat sillä, että homoseksuaalisuus voisi vaikuttaa vaalimenestykseen negatiivisesti. Mitä ajattelette?

Haavisto: Ylen lähestymiskulma näihin kysymyksiin kuulostaa vanhanaikaiselta. Ehkä viimeksi vuoden 2012 vaaleissa yksi toimittaja nosti asian tikunnokkaan. Vuoden 2018 vaaleissa en muista yhtään itseeni kohdistuvaa haastattelua, jossa sitä olisi nostettu esiin negatiivisena asiana.

Blåfield: Kysymys on relevantti ja siitä saa puhua. On kuitenkin väliä, miten siitä puhutaan ja miten kysymykset muotoillaan. Ylen lähetyksessä kysymyksen sanoitus ja painotus ei ollut hyvin harkittu, ja ehkä siksi studioasiantuntijatkin kokivat näkökulman hankalana, ja keskustelu tyrehtyi.

Avaa kuvien katselu Antonio Flores ja Pekka Haavisto halasivat vaalivalvojaisissa viime sunnuntaina. Kuva: Tuomo Björksten / Yle

Uskotteko, että ehdokkaan homoseksuaalisuudella on suomalaisille merkitystä?

Haavisto: Seksuaalisuus tai muut tämän tyyppiset asiat eivät ole kriteeri, jolla presidenttiä nykymaailmassa valitaan. Ihmiset varmasti miettivät presidentin kokonaispersoonallisuutta: mikä hänen osaaminen on ja paineensietokyky erilaisissa tilanteissa. Totta kai jollakin sekundaariset asiat voivat olla yksi tekijä äänestyspäätöksessä.

Flores: Kun vuonna 2012 olimme ensimmäistä kertaa presidentinvaaleissa, tilanne oli vähän eri. Ihmiset kiinnostuivat siitä, keitä me olemme ja kenen kanssa presidentti on naimisissa. En usko, että nykyaikana presidentin puolison sukupuolella on väliä.

Blåfield: Ei homoseksuaalisuudella sinällään mutta presidenttiparilla voi olla merkitystä kahteen suuntaan. On varmasti äänestäjiä, joille samaa sukupuolta oleva presidenttipari on epämukava ajatus. Uskon, että on myös suuri joukko äänestäjiä, jotka nimenomaan voivat tunnepohjaisesti äänestää Haavistoa, koska heitä ilahduttaa se ajatus ja symboli, että meidän presidenttipari näyttäisi siltä.

Kuuluuko seksuaali-identiteetistä ylipäänsä puhua vaalikampanjan aikana?

Haavisto: Jokainen ehdokas valitsee itse, kuinka paljon omasta identiteetistään tai lähisuhteistaan kertoo. Presidentin toimi on sellainen, jossa esiinnytään pariskuntana. On luonnollista, että ihmisiä kiinnostaa, millainen on se henkilö, jonka kanssa yhdessä edustetaan. Itse pidän linjaa, että avoimesti kerron.

Blåfield: Seksuaali-identiteetti itsessään ei ole relevantti kysymys. Presidentin puoliso on kuitenkin osa presidentti-instituutiota, ja siksi presidentin parisuhde kuuluu keskusteluun presidentistä.

Avaa kuvien katselu Haaviston vastaehdokas Alexander Stubb suuteli puolisoaan Suzanne Innes-Stubbia ennakkoäänten tultua julki. Kuva: Silja Viitala / Yle

Onko homoparilla ja heteroparilla samanlaiset edellytykset hoitaa presidentin tehtäviä kuten valtiovierailuja?

Haavisto: Me matkustamme sinne pariskuntana, minne kutsutaan. Olen tehnyt töitä maailman tiukimmissakin islamistisissa maissa. Tyypillinen reaktio siellä on, että sitten kun on jättämässä jäähyväisiä, sanotaan, että terveisiä kotiin pienen hymyn kanssa. Varsin hyvin tiedetään, että kyse on miesparista.

Maailmalla tämä asia ei herätä enää niin suuria kysymyksiä. Latvian presidentti kuuluu seksuaaliseen vähemmistöön. Ranskassa ja Luxemburgissa pääministerit kuuluvat niin ikään seksuaaliseen vähemmistöön.

Flores: Minun mielestäni seksuaali-identiteetti ei vaikuta tähän millään lailla. Nykyään maailmassa vähemmistöjä on [tärkeissä rooleissa] niin paljon, että tämä ei ole enää mikään ongelma.

[Haaviston] ministeriaikana olemme edustaneet yhdessä Suomea ja matkustaneet eri maissa. Ei koskaan ollut ongelmia. Mukana on ollut kiva olla.

Blåfield: On. Kukin pariskunta ratkaisee itse, miten Suomea edustavat ja tehtävää hoitavat. Kun Tarja Halonen valittiin, keskusteltiin, voiko Suomea edustaa susipari. Halonen ja Pentti Arajärvi ratkaisivat asian menemällä naimisiin.