”Seikkailu se on tämäkin”, sanoo Marja Kauhanen, jolta lakko vei bussikyydin – moni taittoi tänään matkansa taksilla

Helmikuisen iltapäivän aurinko ei vielä Helsingin Pasilan taksiasemalla lämmitä, mutta antaa lupauksia keväästä. Kaupunki on ollut tänään perjantaina tavallista hiljaisempi.

Joukkoliikenne on ollut lakon johdosta lähes kokonaan pysähdyksissä, ja liikenneväylilläkin on ollut autoja tavallista vähemmän.

Takseille lakko tarkoitti normaalia suurempaa ennakkotilausmäärää.

Sellaiseen tarttui työmatkallaan myös helsinkiläinen Marja Kauhanen, jonka kyydin kuljetti tuttu kuski matkalla Pasilasta Haagaan.

– Harkitsin töihin kävelyä, mutta kun on tällainen luottokuski, niin päätin ottaa häneen yhteyttä. Ei tarvitse liukastella töihin ja pääsee ehjänä perille, Kauhanen sanoo.

Mustaa Mersua ohjaa Taksi Helsingin kuljettaja Matti Heikkilä. Hänen päivänsä on ollut tavallista perjantaita kiireisempi.

– Perjantaiaamupäivät ovat tavallisesti rauhallisia, nyt on ollut aamusta asti mukavasti vilskettä.

Avaa kuvien katselu Taksinkuljettaja Matti Heikkilä aloitti työt aamulla kello 05.45. Hänen mukaansa päivä on odotuksia kiireisempi. ”Tänään ei ole paljoa tarvinnut tolpalla odotella.” Kuva: Ari Tuhkanen / Yle

Marja Kauhasen mukaan työmatkalle oli helppo löytää kuljettaja.

– Oli pakko ottaa taksi, ellei olisi halunnut kävellä neljän ja puolen kilometrin matkaa. Olen pari vuotta sitten tutustunut Mattiin, ja minulla on hänelle suora numero, Kauhanen kertoo.

Kauhasen työvuoro päättyy illalla kello 21.30, mutta Heikkilä ei häntä vie kotiin.

– Matin työt ovat silloin jo päättyneet, mutta hän järjesti minulle turvallisen kyydin kotiin. Vielähän päivällä kävelee, mutta kun työvuoro päättyy, niin en halua perjantaiyössä kävellä yksin.

Huomattava määrä ennakkotilauksia

Taksi Helsingin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen kertoo, ettei päivä ole ollut taksinkuljettajille pääkaupunkiseudulla erityisen kiireinen.

– Aamulla kello kuuden ja kahdeksan välillä oli varmaan työmatkoihin liittynyt kysyntäpiikki. Tämä on ollut vähän normaalia perjantaita kiireisempi päivä, Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa asiaan vaikuttaa myös se, että ihmiset oppivat korona-aikaan tekemään etätöitä. Pentikäinen arvioi, että taksikeskuksessa ei ole sen vuoksi ollut ruuhkaa.

– Lisäksi lakosta on ollut paljon mediassa, niin ihmiset osasivat varautua. Myös maantieliikenteessä on ollut hiljaista – varmaan tänään on oltu paljon kotona.

Taksinkuljettaja Matti Heikkilän mukaan ennakkotilausten määrä on ollut tänään huomattava.

– Kun on tällainen poikkeuksellinen päivä, etteivät julkiset liikennevälineet kulje, niin moni tilasi työmatkataksinsa etukäteen. Ehkä noin 60–70 prosenttia kaikista päiväni ajoista.

Heikkilän mukaan taksinkuljettajan täytyy miettiä omaa strategiaansa sen pohjalta, missä kyytiä tarvitsevia asiakkaita on eniten.

Strategiaansa ei kokenut kuljettaja kuitenkaan paljasta.

– Eihän kalamieskään kerro parhaita kalapaikkojaan. Tällaisena päivänä pitää ennakoida.

Marja Kauhasen kyyti päättyy työpaikan pihaan. Työmatkan loppulaskun maksaja ei vielä ole selvillä. Hänen työnantajansa, Helsingin kaupunki, jakoi aiemmin työntekijöille taksikortteja lakon varalle.

– Niitä ei kaikille tälle päivää riittänyt. Minä maksan matkani itse ja katsotaan, miten työnantaja sitten suhtautuu.

Työmatka taksilla on Kauhaselle mieluisa kokemus.

– Ihanaa, rakastan autolla ajelua. Seikkailu se on tämäkin.