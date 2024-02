Kansainvälinen tuomioistuin jatkaa Ukrainan Venäjää vastaan nostaman kansanmurhaväitteisiin liittyvän kanteen käsittelyä

YK:n alainen Kansainvälinen oikeusistuin ICJ sanoi perjantaina, että se voi tehdä päätöksen suurimmassa osassa Ukrainan Venäjää vastaan nostaman kanteen asioissa.

Ukrainan mukaan Venäjä on rikkonut kansanmurhaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia, kun se on oikeuttanut hyökkäyksensä Ukrainaan väitteillä kansanmurhasta.

Venäjä on väittänyt, että Ukraina on vainonnut Itä-Ukrainan venäjämielisiä asukkaita. Kansainvälinen tuomioistuin toteaa, että sillä on perusteet jatkaa asian käsittelyä.

Ukraina on kiistänyt Venäjän väitteen itäukrainalaisten vainosta.

Ukraina toi tapauksen ICJ:n käsiteltäväksi pian sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan 24. helmikuuta 2022.

Ukraina sanoi kanteessaan, että Venäjän voimankäyttö hyökkäyksen aikana rikkoo YK:n kansanmurhasopimusta. Lisäksi Ukraina sanoi, että Venäjän tekemä Itä-Ukrainan kahden maakunnan tunnustaminen oli kansanmurhasopimuksen vastainen teko.

ICJ linjasi perjantaina, että sillä ei ole kelpoisuutta tehdä päätöstä näistä kahdesta kanteen osasta.

Lähteet: AFP, AP, Reuters