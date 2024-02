Työmarkkinoiden kriisi syvenee – Ykkösaamun vieraana on pääministeri Petteri Orpo: ”Lakkojen jatkaminen ei edistä ratkaisujen löytymistä”

Tällä viikolla työntekijäliittojen lakkoihin osallistui noin 300 000 työntekijää useista eri ammattiliitoista. Perjantaina puolilta päivin Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoi, että seuraava suurlakko järjestetään 14.–16. helmikuuta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) palasi perjantaina illalla kotimaahan Brysselistä ja kommentoi lyhyesti uutta tietoa tulevista lakoista.

– Näiden lakkojen haitat kohdistuvat suoraan yrityksiin ja sitä kautta myös työntekijöihin. Pidän harmillisena, että Teollisuusliitto ei tästä välitä.

Suomen talous on taantumassa, eikä lakkojen jatkaminen edistä ratkaisujen löytymistä, sanoo Orpo.

Orpo: hallitus pitää jatkuvaa yhteyttä ay-liikkeeseen

Ammattiyhdistysliike vastustaa edelleen hallituksen sosiaaliturva- ja työelämäuudistuksia, joista osan hallitus toteutti jo budjettilaeissa viime vuonna.

Ay-liike pitää ongelmana myös sitä, että hallitus ei suostu neuvottelemaan.

Pääministeri kiistää kritiikin.

– Suomessa on hyvä perinne jatkuvasta ja avoimesta keskustelusta. Hallituksen esityksiä valmistellaan kolmikantaisissa työryhmissä, joissa käydään läpi kutakin lakiesitystä, Orpo sanoo

Orpon mukaan hallitus pitää eri tasoilla jatkuvaa yhteyttä ay-liikkeeseen. Yhteistä tilannekuvaa luodaan esimerkiksi talousneuvostossa, jossa keskusjärjestöt ovat mukana.

Hallitus jatkaa työelämäuudistusten valmistelua

Elinkeinoelämän keskusliitto on arvioinut tämän viikon lakkojen hinnaksi noin 360 miljoonaa euroa.

– Taloutemme on äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, siksi hallitus jatkaa uudistusten valmistelua normaalin prosessin mukaan, pääministeri Orpo toteaa.

Suomessa ay-liikkeen jäsenmäärä on pudonnut ja järjestäytymisaste laskenut. Hallitus on toistuvasti vedonnut äänestäjiltä vaaleissa saamaansa valtakirjaan uudistuksien läpiviemisessä. Ay-liikkeelle on jäämässä aiempaa pienempi rooli.

– Toimivassa demokratiassa saa olla eri mieltä. Vaaleilla valitulla enemmistöhallituksella on kuitenkin vastuu tehdä ratkaisuja, jotta vaarallinen velkaantuminen saadaan taittumaan, kommentoi Orpo.

Velkaantumista hallitus taittaa seuraavan kerran kevään budjettikehysriihessä, jossa on määrä sopia lisäsopeutuksista ja niiden keinoista.

Työelämää uudistamalla hallitus tavoittelee työllisten määrän lisäämistä 100 000 uudella työllisellä.

– Hallituksen ensimmäisen budjetin työllisyysvaikutus on jopa yli 60 000 työllistä, sanoo Orpo.

Hallitus pohtii eduskuntavaalien siirtämistä

Tiistaina oikeuskansleri antoi huomautuksen hallitukselle liian nopeasta lainvalmistelusta viime syksynä. Silloin valmistelussa olivat säästölait. Oikeuskanslerin huomautuksen mukaan vaikutusarviointi ja lainvalmistelu olivat puutteellisia.

– On aivan totta, että lakien valmistelussa oli viime syksynä kiire. Nämä lait olivat budjettilakeja, joten ne piti saada eduskunnan käsittelyyn syyskauden aikana, pääministeri Orpo myöntää.

Hän muistuttaa, että hallitusneuvottelut kestivät seitsemän viikkoa ja hallitus aloitti työnsä lomakaudella.

– On syytä pohtia, pitäisikö eduskuntavaalit pitää aikaisemmin, jotta tällaista kiirettä ei syntyisi.

Oikeuskansleri arvioi, että hallituksen toimintatapa heikentää kansalaisten luottamusta demokratiaan.

– Toivon, että kansalaiset luottavat siihen, että hallitus tekee parhaansa toteuttaakseen ne asiat, joihin vaaleissa saimme mandaatin. Kestävää hyvinvointia ei synny velaksi, kommentoi Orpo.

