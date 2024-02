Kiireen tuntua, odottamattomia yllätyksiä tai liian vähän tukea – huonon synnytyskokemuksen taustalla voi olla monenlaisia pettymyksiä

Vajaalla kymmenellä prosentilla ensisynnyttäjistä on ollut kielteinen synnytyskokemus, osoittaa syksyllä Helsingin yliopistossa julkaistu väitöskirjatutkimus.

Synnytys saatetaan kokea huonoksi tai jopa traumaattiseksi, vaikka se olisi ollut ammattilaisten näkökulmasta onnistunut ja tavanomainen.

Synnytys ei ole välttämättä mennyt kuten synnyttäjä oli etukäteen ajatellut tai toivonut, tai hän ei ole tuntenut saaneensa riittävästi tukea.

Kohtaamatta jäämisen kokemuksen taustalla voi olla esimerkiksi työntekijöiden kiire, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkö Reija Klemetti.

Synnytyskokemukseen vaikuttavat myös esimerkiksi aiemmat synnytykset, raskauden aikaiset tapahtumat ja ennen synnytystä saatu valmennus.

- Toisaalta joskus synnytyksessä on mennyt lääketieteellisesti paljonkin ”pieleen” - esimerkiksi kivunlievitys ei ole toiminut tai synnytys on pitkittynyt - mutta synnyttäjä on voinut silti kokea synnytyksen onnistuneeksi, Klemetti sanoo.

Vajaalla kymmenellä prosentilla ensisynnyttäjistä ja noin neljällä prosentilla uudelleensynnyttäjistä on ollut kielteinen synnytyskokemus, osoittaa filosofian tohtori Johanna Joensuun syksyllä Helsingin yliopistossa julkaistu väitöskirjatutkimus.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkia Hus-alueen synnytyksiä vuosilta 2012-2018. Suomen synnytyssairaaloissa synnyttäjät arvioivat synnytystään niin kutsutulla VAS-mittarilla 1-10, ja väitöskirjassa kielteisiksi synnytyskokemuksiksi määriteltiin 1-5 pistettä saaneet synnytykset.

Puheeksi sekä sairaalassa että neuvolassa

Klemetin mukaan huonon tai jopa traumaattisen synnytyksen kokeneet synnyttäjät olisi mahdollista tunnistaa käymällä jo sairaalassa niin sanottu synnytyskeskustelu ja ottamalla synnytyksen sujuminen puheeksi myöhemmin myös neuvolassa.

- Näin pitäisi toimia, mutta meillä ei ole kansallisella tasolla tietoa siitä, kuinka hyvin tämä toteutuu kaikkialla Suomessa, Klemetti toteaa.

Joensuun mukaan synnytyssairaalat ovat muutaman viikon kuluttua synnytyksestä erikseen yhteydessä ainoastaan niihin, jotka ovat heti synnytyksensä jälkeen arvioineet kokemuksen kielteiseksi.

Joensuun mielestä synnyttäjiltä olisi hyvä pyytää uusi VAS-arvosana synnytyksen jälkitarkastuksessa 5-8 viikon kuluttua synnytyksestä, sillä osa synnyttäjistä tunnistaa kokemuksensa kielteiseksi vasta ajan kuluessa.

Joensuun väitöskirjan mukaan kielteinen synnytyskokemus on yhteydessä seuraavan lapsen hankkimisajankohtaan ja voi vaikuttaa jopa siihen, hankkiiko ihminen lisää lapsia.