HS: Opetusministeri Henriksson harkitsisi uudelleen hallitusohjelman maahanmuuttokirjausta

Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo Helsingin Sanomien (HS) haastattelussa haluavansa hallituksen arvioivan uudelleen hallitusohjelman kirjausta, joka koskee kolmen kuukauden aikarajaa työperusteisissa oleskeluluvissa.

Hallitusohjelman mukaan työperusteisen oleskeluluvan haltijan olisi poistuttava Suomesta, mikäli työsuhteen päättymisen jälkeen ei saa kolmen kuukauden aikana solmittua uutta työsuhdetta.

– Hallituksen olisi viisasta yhdessä arvioida, miten pystymme houkuttelemaan osaajia tänne. Silloin tämä kolmen kuukauden sääntö nousee esille, ja haluaisin, että yhdessä hallituksessa miettisimme tätä, hän kertoi lehdelle.

Henriksson sanoo haastattelussa, että Suomen väkiluku kasvaa vain nettomaahanmuutolla ja tänne tulevien pitää tuntea itsensä tervetulleiksi.

– Miten me saamme muualta ihmisiä muuttamaan Suomeen? Suomeen muuttavan pitää tuntea, että hän on tervetullut, että täällä voi elää hyvän elämän ja että tänne on turvallista tulla ilman pelkoa siitä, että joutuu heti muuttamaan pois.

Henriksson kertoi jo viime kevään hallitusneuvotteluiden aikana, että RKP:n neuvottelijat olivat kokeneet maahanmuttoa koskevissa linjauksissa prosessin hankalaksi.