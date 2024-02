Yhdysvallat teki kostoiskuja – Iran, Irak ja Syyria syyttävät maata Lähi-idän epävakauttamisesta

Presidentti Joe Biden on tehnyt selväksi, että iskuja on tulossa lisää.

Irak, Iran ja Syyria ovat tuominneet Yhdysvaltain perjantaina tekemät iskut Syyriaan ja Irakiin.

Yhdysvallat iski 85 kohteeseen, jotka ovat Iranin vallankumouskaartin ja sen liittolaisten käytössä. Iskut kohdistuivat seitsemään paikkaan Syyriassa ja Irakissa.

Yhdysvallat vastasi iskuilla viime sunnuntaina Jordaniassa tehtyyn drooni-iskuun, jossa kuoli kolme yhdysvaltalaissotilasta. Iskun tekivät Iranin tukemat aseelliset ryhmät.

Yhdysvaltalaismedia CNN kuvaa, että isku Jordaniaan lisäsi merkittävästi jännitteitä Yhdysvaltain ja Iranin tukemien ryhmien välillä. Iran-mieliset joukot ovat hyökkäilleet Yhdysvaltain tukikohtiin alueella protestoidakseen Israelin sotatoimia Gazassa.

Ryhmien uskotaan olevan Iranin rahoittamia ja kouluttamia, ja ne pitävät Yhdysvaltoja vastuullisena Israelin toimista.

Presidentti Joe Biden on tehnyt selväksi, että iskuja on tulossa lisää. Toisaalta hän toisti, ettei Yhdysvallat hae konfliktia Lähi-idässä.

Iranin ulkoministeriö kutsui iskuja Yhdysvaltain ”strategiseksi virheeksi”, mikä vain lisää jännitteitä ja epävakautta alueella.

Ulkoministeriön tiedottaja Nasser Kanaani sanoi, että Lähi-idän jännitteiden ja kriisien juurisyy on Israelin harjoittama miehitys ja palestiinalaisten kansanmurha Yhdysvaltain tuella.

Avaa kuvien katselu Kartta näyttää viisi iskupaikkaa seitsemästä. Kahden iskupaikan sijaintia ei ole vahvistettu. Kuva: Miia Anttila / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Irak ja Syyria ovat tuominneet iskut ja varoittaneet, että ne uhkaavat lisätä Lähi-idän epävakautta. Irakin hallitus syytti lausunnossaan Yhdysvaltoja siitä, että se on muuttanut Irakin taistelukentäksi.

Irakin hallinnon mukaan iskuissa kuoli Irakissa ainakin 16 ihmistä, joista osa oli siviilejä. Syyriassa kuoli ainakin 23 Iran-mielistä taistelijaa, kertoo Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Asiantuntija Jonathan Lord arvioi, että Yhdysvaltain iskuja voisi kuvata harkituksi eskalaatioksi. Lord johtaa Lähi-idän turvallisuus -ohjelmaa ajatushautomo Center for a New American Securityssä.

– Emme ole nähneet vielä kaikkia mahdollisia iskuja, mutta tähän mennessä nämä ovat samanlaisia kuin mitä Yhdysvallat on tehnyt aiemmin, kun sen sotilaita on kuollut tai haavoittunut. Ero on se, että iskuja ja kohteita on enemmän, Lord arvioi uutistoimisto Reutersille.

