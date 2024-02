Maailmalla menestynyt Iiu Susiraja ei halua tulkita teoksiaan – ”En fundeeraa näitä mun töitä, se on muiden hommaa”

Iiu Susiraja tunnetaan parhaiten provosoivista ja humoristisista valokuvistaan, joissa hän on itse mallina. Se on taiteilijan mukaan kätevää ja helppoa.

Iiu Susiraja on tehnyt näyttävän paluun kotikaupunkiinsa Turkuun.

Hänen valokuvansa, videonsa ja installaationsa täyttävät Wäino Aaltosen museon eli WAM:in hulppeat tilat. Mukana on myös aivan uusia, ennen näkemättömiä teoksia.

Osa seinällä olevista valokuvista on samoja, jotka hurmasivat New Yorkin. Iiu Susiraja on tällä hetkellä maamme kansainvälisesti menestyneimpiä taiteilijoita. Hänellä oli viime vuonna oma näyttely yhdessä maailman arvostetuimmassa museossa, MoMa:ssa (The Museum of Modern Art). Näyttely oli maailmankuulun museon Queensissä sijaitsevassa galleriassa.

Iiu Susirajan teokset herättivät kiinnostusta Yhdysvalloissa. Kuva on MoMa:n PS1-galleriasta. Taustalla Meatmodel-teokset. Kuva: Andreas Vingaard

Iiu Susiraja ei itse käynyt New Yorkissa näyttelynsä avajaisissa tai edes katsomassa ripustusta. Eikä häntä näy nyt Turussakaan. Susiraja ei ole julkisuudessa viihtyvää tyyppiä, vaikka kuvaakin teoksiinsa itseään.

Onneksi haastattelu kuitenkin onnistuu videoyhteydellä.

Iiu Susiraja kertoo taiteensa lähtökohdista.

Näytölle ilmestyy aivan erilainen Iiu kuin valokuvien ilmeetön hahmo. Iiu Susiraja onkin ilmeikäs ja nauravainen, ja hänen puhettaan höystää Turun murre.

Susiraja kertoo, ettei ole mitenkään tietoisesti päättänyt pysyä poissa julkisuudesta ja taidepiireistä.

– Se on enemmän luonnekysymys. Olen ollut pienestä pitäen vähän ujo.

Sitä ei kyllä uskoisi, kun katsoo Susirajan teoksia.

Iiu Susirajan teos Suihkulähde. Kuva: Iiu Susiraja

Valokuvissaan ja videoissaan Susiraja paljastaa itsestään paljon. Ihan kirjaimellisesti. Joissain kuvissa hän on lähes alasti.

– Ajattelen, että olen kuitenkin aika vahvasti läsnä näyttelyissäni valokuvien välityksellä. Siksi minun ei tarvitse tulla paikan päälle.

Kuka Iiu Susiraja? syntynyt vuonna 1975

valmistunut kuvataiteilijaksi Turun taideakatemiasta vuonna 2012

taiteen maisteri, Kuvataideakatemia

lukuisia yksityisnäyttelyitä maailmalla, muun muassa MoMa:ssa

sai Suomi-palkinnon vuonna 2023

Susiraja ei ”fundeeraa”

Susiraja tunnetaan parhaiten valokuvistaan. Usein ne muodostuvat vain kahdesta elementistä: Iiu Susirajasta ja jostain arkisesta esineestä.

Huomion vie helposti Susirajan olemus. Isokokoinen nainen katsoo häpeilemättä kameraan. Valokuvat ovat raflaavia ja rosoisia.

Ne eivät jätä kylmäksi, ja katsojan mieleen rävähtääkin monenlaisia ajatuksia: feminismiä, rajoja rikkovaa, kehopositiivisuutta ja anarkiaa!

Mutta mitä vielä.

Iiu Susiraja ei ajattele lainkaan tällaisia kysymyksiä tehdessään taidettaan.

– Yritän päästä sellaiseen tilaan, että olen aivan tyhjä päänupistani. En ajattele merkityksiä, viestejä, huumoria, vakavuutta tai yhtään mitään. Kuvasta tulee sellainen kuin siitä tulee.

Susiraja on kuitenkin tyytyväinen, jos teokset herättävät ajatuksia ja niitä tulkitaan monin eri tavoin.

– Itse en fundeeraa niitä analyyttisesti. Se on muiden homma.

Taidetta tehdessä ei voi kahvitella

Vaikka Susiraja on itse kuviensa päähenkilö, hänelle on tärkeintä kuvassa oleva esine. Kaikki lähtee siitä.

Susiraja tekee listoja esineistä. Niitä hän miettii. Muutaman päivän jälkeen listasta nousee yksi esine ylitse muiden ja se pääsee kuvaan. Esine voi olla kumiankka, maljakko tai ruohonleikkuri. Tärkeintä on tunnistettavuus ja klassinen muoto.

Iiu Susirajan teosten huumori syntyy usein yhdessä nimen kanssa. Tämän teoksen nimi on Puutarhajuhlat ovat ohi. Kuva: Iiu Susiraja

Ruoka-aineet ovat myös hyvin edustettuina valokuvissa. Susiraja pitää ruoasta, koska se on orgaaninen materiaali ja sitä on helposti saatavilla. Usein valokuvan tarpeet löytyvät omasta kaapista. Ei tarvitse lähteä edes kauppaan.

Susiraja kuvaa teoksensa poikkeuksetta kotona. Hän on kotona viihtyvää tyyppiä.

– Nuorena, kun kävin joskus festareilla, odotin vain kotiin palaamista.

Kotona kuvaaminen on ennen kaikkea käytännöllistä. Kotoa löytyy helposti kaikki tarvittavat välineet – kuvattava mukaan lukien. Myös häiriötekijät ovat vähissä.

– Kuvaustilanne on niin yksityinen, että se vaatii rauhan.

Iiu Susirajan videoteos John Wayne

Susiraja kuvaa teoksensa yksin, ilman avustajia. Hän haluaa keskittyä taiteen tekemiseen eikä suinkaan kahvitella ja seurustella.

– Pari kertaa kokeilin kuvata äidin kanssa, mutta se meni pelkäksi nauruksi koko touhu.

Menestys maailmalla tuli yllätyksenä

Huumori on yksi taso, joka nousee esiin Susirajan töissä. Teokset yhdessä oivallisten nimien kanssa ovat väistämättä hykerryttäviä. Jopa WAM:in näyttelyn nimi on osuva: Iiu Susiraja – Ei mikään helppo nakki.

Kuvassa on alkuosa Gentle Brainwash -teoksesta. Installaatiossa on pari sataa hiustenkuivaajaa. Kuva: Katriina Laine / Yle

WAM:in näyttelyssä on esillä myös aivan uusia teoksia. Museokävijää tervehtii heti näyttelyyn astuessa koko seinän täyttävä värikäs installaatio. Teosta varten on tarvittu pari sataa hiustenkuivaajaa ja yhtä monta tekokukkaa.

Turun näyttelyä varten Susiraja on ottanut haltuunsa uuden materiaalin, pronssin. Näyttelyssä on esillä viisi pronssipatsasta, jotka esittävät tietenkin taiteilijaa itseään.

Pronssiveistoksille oli kuitenkin käydä köpelösti. Ne valmistuivat juuri ennen avajaisia. Valimo, jossa patsaat piti alun perin valaa, paloi maan tasalle. Onneksi Helsingistä löytyi korvaava valimo, ja nyt viisi erilaista Susirajan kloonia istuu näyttelytilassa.

WAM:issa on esillä Iiu Susirajaa esittäviä pronssipatsaita. Kuva: Katriina Laine / Yle

Susirajan teoksia ei ole aiemmin ollut näin laajasti esillä. WAM:in näyttelyyn odotetaan kevään mittaan yleisöryntäystä, sillä Susirajan ”maailmanvalloitus” on noteerattu niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Pronssiveistokset valmistuivat juuri ennen avajaisia. Teoksen nimi on Nenäkäs. Kuva: Katriina Laine / Yle

Kun Susiraja opiskeli Turun taideakatemiassa, hän ei edes haaveillut kansainvälisestä urasta. Kutsut New Yorkin ja Los Angelesin gallerioihin tulivat yllätyksenä.

– Ajattelin, ettei minulla ole mitään asiaa ulkomaille. Kielipääni on niin huono. En vieläkään osaa hyvin englantia, mutta olen vain päättänyt puhua sitä.

Iiu Susirajan näyttely on esillä toukokuun puoliväliin saakka. Sen jälkeen WAM:issa alkaa peruskorjaus, joka sulkee museon pariksi vuodeksi.

Iiu Susiraja: Ei mikään helppo nakki, WAM Turun kaupungin taidemuseossa 12. toukokuuta asti.

