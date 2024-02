SAK:n Eloranta vastaa Orpolle: Hallituksella on oikeus viedä lainsäädäntöä läpi, ja meillä on yhtä lailla oikeus protestoida

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi lauantaina Ylen TV1:n ja Yle Radio 1:n Ykkösaamussa, etteivät hallituksen esitykset ”kyykytä” palkansaajaa tai tuo suuria muutoksia palkansaajien asemaan.

Suomen suurimman palkansaajajärjestön SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on eri linjoilla.

– Työministeri (Arto Satonen, kok.) on aiemmin sanonut, että eihän tämä vaikuta tiettyihin työnantajiin ollenkaan, ja nyt pääministeri sanoo, että ei tämä vaikuta palkansaajiin ollenkaan. Täytyy kysyä, miksi näitä uudistuksia tehdään, jos eivät nämä vaikuta kehenkään juuri mitenkään, Eloranta hämmästelee.

– Hallituksen työlainsäädäntöön esittämät muutokset eivät paranna työllisyyttä eivätkä näin ollen paranna julkista taloutta. Ja sosiaaliturvaleikkaukset ovat aika yksipuolinen keino edistää työllisyyttä.

Elorannan mukaan esimerkiksi työttömyysturvan leikkaukset sekä työtaisteluoikeuksien heikentäminen vaikuttavat hyvin moniin palkansaajiin.

– On välittömiä vaikutuksia ja välillisiä vaikutuksia. Kyllähän vaikka ensimmäinen palkaton sairauslomapäivä, jos joku, on aivan välitön leikkaus palkkaan. Siitä nyt ei pääse yli eikä ympäri.

”Ay-liike ei käytä veto-oikeutta”

Pääministeri Orpo muistutti Ykkösaamussa hallituksen oikeudesta tehdä uudistuksia.

– Maassa on eduskunnan enemmistön tukea nauttiva hallitus ja sen ohjelma. Me olemme oikeastaan demokratian ytimessä, kyllä hallituksella on oikeus enemmistöllään viedä asioita eteenpäin, koska meidän on saatava aikaan muutos.

Orpon mukaan hallitus aikookin jatkaa uudistusten valmistelua normaalin prosessin mukaan.

– Totta kai hallituksella on oikeus viedä lainsäädäntöä läpi, ja meillä on yhtä lailla oikeus protestoida niitä uudistuksia vastaan, joita hallitus on tekemässä, SAK:n Jarkko Eloranta toteaa.

Orpo toivoi myös, että Teollisuusliiton suunnittelemat seuraavat lakot peruttaisiin. Hänen mukaansa ammattiyhdistysliike ei voi käyttää veto-oikeutta ja painostamista uudistuksiin, eikä lakoilla saada asiaa ratkaistua.

Elorannan mukaan ammattiyhdistysliike ei ajattele, että heillä olisi veto-oikeutta.

– Se, mitä me toivomme ja myös edellytämme, on, että meillä olisi tasapainoisempi mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin ja niiden lopputulos olisi myös tasapainoisempi kuin se tällä hetkellä näyttää olevan. Kaikki heikennykset ja leikkaukset kohdistuvat palkansaajien etuihin ja oikeuksiin, ja sen takia myös nämä toimenpiteet ja protestit, jotka kattavat koko ay-kentän, ovat olleet aika voimakkaita, Eloranta sanoo.

SAK toivoo sovinnollisempaa linjaa

Orpo ihmetteli Ykkösaamussa ammattiyhdistysliikkeen väitettä siitä, ettei hallitus suostu neuvottelemaan.

– Joka ainoasta uudistushankkeesta, jota me teemme suomalaisille työmarkkinoille, on olemassa kolmikantaiset valmisteluryhmät, ja niissä on mahdollista keskustella ja tuoda asiantuntijanäkemystä esiin, eli neuvotella, Orpo sanoi.

– Kyllä tämä kolmikantatyöskentely näyttäytyy meille kovin toisenlaisena kuin neuvotteluna, Eloranta toteaa.

Petteri Orpo toivoi, että neuvottelupöytään istuttaisiin hallituksen määrittelemässä neuvottelujärjestyksessä. Jarkko Elorannan mukaan SAK voisi olla valmis palaamaan neuvottelupöytään tietyin edellytyksin.

– Jos työrauhalainsäädännössä otetaan myös huomioon näitä palkansaajille tärkeitä asioita ja myös meidän kansainvälisten sopimusten antamia velvoitteita ja siinä mielessä saadaan tasapainoisempi ratkaisu, joka tulisi varmasti rajoittamaan lakko-oikeutta, mutta tasapainoisemmin.

– Ja jos paikallisessa sopimisessa pystytään takaamaan se, että ay-liike on se, joka sopimuksia jatkossa myös tekee, silloin voisi olla hyvin mahdollista palata työmarkkinamallikeskusteluun, ja saisimme ainakin yhden kokonaisuuden hallituksen isosta heikennyspaketista ratkaistua neuvotteluteitse.

Eloranta toivoo hallitukselta sovinnollisempaa linjaa.

– Tähän mennessähän hallitus on aika tiukasti sanonut, että teette mitä tahansa, niin he eivät tule ay-liikkeen ja palkansaajien huolia huomioimaan esityksissään.