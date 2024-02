Yle seurasi presidenttiehdokkaiden kiertuetunnelmia – houkutuksia pullasta ja makkarasta poneihin ja alpakoihin

Presidentinvaalien toisen kierroksen kampanjointi käy vilkkaana viikonlopun ajan. Molemmat ehdokkaat tekevät tiiviitä kampanjapäiviä eri puolilla maata.

Yle kävi seuraamassa kampanjakiertueita lauantaina useiden tuntien ajan.

Kello 9.30 Stubbin kiertue Helsingin Paloheinässä

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb aloittaa kampanjapäivänsä Helsingin Paloheinästä. Hiihtolenkki aamutuimaan on samalla päivän liikunnallinen osuus.

Paikalla on runsaasti hiihtäjiä sekä muun muassa Helsingin pormestari Juhana Vartiainen, apulaispormestari Daniel Sazonov sekä kansanedustaja Susanna Rahkamo.

Seurasimme Alexander Stubbin kampanjointia Helsingissä, Vantaalla ja Nurmijärvellä.

Kello 10 Haaviston kiertue Tampereella

Valitsijayhdistyksen ja vihreiden ehdokas Pekka Haavisto aloittaa kiertueen Tampereen Sorsapuistossa. Paikalla on runsaasti lapsiperheitä ja monia ihastuttavat paikalle tuodut alpakat.

Seurasimme Pekka Haaviston kanpanjointia Tampereella, kampanjabussissa, Jalasjärvellä ja Vaasassa.

Kello 11 Stubbin kiertue Vantaalla

Martinlaakson ostarilla Vantaalla odotetaan Stubbia puolisoineen. Tarjoilun lisäksi jaetaan mainoksia ja kuullaan kansanedustaja Susanna Rahkamon haastattelu. Ehdokas saa napakat aplodit, ja kannattajat jonottavat yhteiskuviin.

Kello 11 Haaviston vaalibussi starttaa kohti pohjoista

Haaviston vaalibussin uumenissa on eräänlainen mediakeskus. Matkojen aikana tehdään ja julkaistaan kymmeniä videoita, muun muassa Tiktokiin.

Aikatauluista huolehtivaksi bussimajuriksi on nimetty Kari Mokko.

Stubb kampanjajoukkoineen liikkuu tilapakettiautolla, joten toimittajat eivät mahdu kyytiin. Viestintävastaava Mari-Kaisa Brander kertoo, että matkoilla on aikaa kirjallisille tai puhelinhaastatteluille, muistiohin perehtymiseen tai on muuta luettavaa. Autossa voidaan myös syödä, esimerkiksi lounassalaatteja.

Lauantaina Stubb soittaa autosta New York Timesin toimittajalle sekä lepää. Usein hän myös lukee ja juttelee ystävien kanssa.

– Meillä on oikein hauskaa, huumori virtaa. Olen aina ollut sitä mieltä, että jos kampanjaihmisillä on hyvä mieli ja voimme nauraa varsinkin itsellemme, silloin menee hyvin, Stubb sanoo.

Avaa kuvien katselu Stubbin puoliso Suzanne Innes-Stubb on mukana kiertueella, mutta ei halunnut antaa haastattelua. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Kello 13 Haaviston kiertue Jalasjärvellä

Pekka Haaviston kampanjabussi pysähtyy Tampereen jälkeen Etelä-Pohjanmaalla, Jalasjärvellä. Haavistoa tapaamaan ja kuuntelemaan on tullut iso joukko pohjalaisia. Yleisö kysyy ja haluaa kuvauttaa itsensä ehdokkaan kanssa.

Avaa kuvien katselu Avaa kuvien katselu Avaa kuvien katselu

Kello 12.30 Stubbin kiertue Nurmijärvellä

Ylen seuraamista Stubbin lauantain tilaisuuksista eniten väkeä on Nurmijärvellä. Kampanjaväen mukaan makkaraa paistettiin ja tarjoiltiin kahdessa tunnissa 1 200 kappaletta. Yhteiskuvaan ehdokkaan ja puolison kanssa on kymmenien ihmisten jono. Yhtenä vetonaulana on myös poni lapsien iloksi.

Avaa kuvien katselu Nurmijärvellä Alexander Stubbia oli haastattelemassa entinen poliitikko, nurmijärveläinen Matti Vanhanen. Sunnuntaina Vanhanen on Pekka Haaviston kampanjatilaisuudessa Nurmijärvellä. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Kello 15.15 Haaviston kiertue Vaasassa

Vaasassa Haavisto otetaan vastaan taputuksin ja Pekka-huudoin. Väkeä on paikalla useita satoja.

Avaa kuvien katselu Vaasassa ehdokas Pekka Haaviston puoliso Antonio Flores saa paljon huomiota. Hän puhuu lavalla. Kuva: Terhi Varjonen / Yle

Mehua, kahvia, makkaraa ja pullaa

Kampanjointitarjoilut ovat hyvin samoilla linjoilla. Stubbin tilaisuuksissa on makkaraa, kuumaa mehua, kahvia ja karkkia, Haavistolla kuumaa mehua, kahvia ja pullaa.

Avaa kuvien katselu Tampereen Sorsapuistossa oli tarjolla vaalipullaa. Kuva: Eeva Valtokari / Yle

Avaa kuvien katselu Grillimakkara maistui ehdokas Stubbille hiihtolenkin jälkeen. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Molempien ehdokkaiden kampanjointi jatkui lauantaina edelleen. Stubb matkasi Hämeenlinnaan, Valkeakoskelle, Tampereelle ja Jyväskylään. Haavisto suuntasi Vaasasta Ylivieskaan ja Kemiin.

Kiertueet jatkuvat myös sunnuntaina.