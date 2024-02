Näin kaksi viestinnän asiantuntijaa vertailee presidenttiehdokkaita: eroja ilmaisussa ja somesisällöissä

Asiantuntijoiden mukaan sosiaalinen media on entistä olennaisempi osa vaalikampanjointia. Lyhyet videot eri alustoilla keräävät runsaasti katseluita.

Presidenttiehdokkaiden viimeinen kampanjaviikko käynnistyy tänään.

Kysyimme kahdelta viestinnän asiantuntijalta, miten he arvioivat kahden kärkiehdokkaan kampanjointiviestintää.

Tähän mennessä ehdokkaiden viestintä ja mainonta on ollut hyvin tasaista, kertovat Tampereen yliopiston viestinnän professori Pekka Isotalus ja poliittisen viestinnän tutkija Elisa Kannasto Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

– On yllättänyt se, ettei yllätyksiä ole ollut, naurahtaa Isotalus.

Isotaluksen mukaan toisella kierroksella ainoa selkeä ero on, että myös Haavistolla on enemmän maksettua mainontaa esimerkiksi televisiossa.

Kannasto taas on havainnut, että ehdokkaiden sijaan kansalaiset ovat aktivoituneet toisella kierroksella.

– Esimerkiksi viestipalvelu X:ssä on valtavan polarisoitunutta. On hyvin voimakkaasti toiseen ehdokkaaseen hyökkäävää ja ehkä jopa tietoja vääristeleviä viestejä.

Avaa kuvien katselu Toisen kierroksen ehdokkaiden vaalimainokset Porvoossa Kuva: Anton Isaksson / Yle

Näin ehdokkaiden kampanjointi ja ilmaisu eroavat toisistaan

Tutkija Kannaston mielestä kokoomuksen ehdokkaan Alexander Stubbin mainonnassa esimerkiksi ydinbrändiviesti on ollut onnistunut ja mieleen jäävä. Iso kampanjarahoitus on myös mahdollistanut sen, että on huomioitu, millainen viestintä eri alustoilla toimii.

Kannaston mukaan Stubb on keskittynyt esimerkiksi Tiktokissa kevyempään sisältöön, joka voi tarttua paremmin alustan kohdeyleisöön.

Kannasto on havainnut, että vihreiden tukema valitsijayhdistyksen ehdokas Pekka Haavisto on pysynyt somessa enemmän asiapitoisessa sisällössä.

Hänestä Haavisto on onnistunut poikkeuksellisen hyvin keräämään tuekseen sosiaalisen median vaikuttajia. Instagramissa näkyvyys on ollut esimerkiksi suurta.

– Hän on onnistunut paremmin siinä, että somevaikuttajat ovat nostaneet häntä esiin esimerkiksi Instagramin tarinoissa.

Avaa kuvien katselu Professori Pekka Isotalus kuvailee ehdokas Pekka Haavistoa esimerkiksi rauhalliseksi. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Isotaluksen mielestä kummatkin ehdokkaat ovat taitavia viestijöitä. Lopulta kyse on siitä, millaisesta ilmaisutyylistä kukin pitää.

Stubbia hän kuvailee nopeasti tilanteeseen mukautuvaksi viestijäksi.

– Hän saattaa olla hetkessä hyvin hauskuuttava, hymyilevä ja isosti ilmaiseva. Hän voi muuttua salamannopeasti vakavaksi, madaltaa ääntä ja hidastaa puhetta.

Isotaluksen mukaan Haavistolla on tässä vähemmän vaihtelua.

– Hän on varsin rauhallinen, hyväntuulinen ja leppoisan oloinen. Välillä hän saattaa sanoa tiukemmalla äänensävyllä ja pienen ärtymyksen huomaa joissakin tilanteissa.

Avaa kuvien katselu Professori Pekka Isotalus kuvailee ehdokas Alexander Stubbia esimerkiksi hymyileväiseksi. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Viestinnän asiantuntijat Pekka Isotalus ja Elisa Kannasto kertovat, miten presidentinvaalikampanjat eroavat aiemmista

Viimeiselle viikolle henkilökohtaisuutta ja riskejä peliin

Professori Pekka Isotalus toivoo näkevänsä viimeisellä viikolla kunnon väittelyä ehdokkaiden välillä.

– Haastaisivat toisiaan ja osoittaisivat, millä tavalla ajattelevat eri tavalla.

Isotalus uskoo, että ihmisillä on jo tähän mennessä vahvat käsitykset ehdokkaista mainonnan ja viestinnän perusteella.

– Viikon aikana ei pystytä juurikaan muuttamaan käsityksiä niin radikaalisti, että äänestyspäätös muuttuisi.

Tutkija Kannasto taas toivoo, että ehdokkaat vastaisivat vielä niihin kysymyksiin, mitä kansa eri alustoilla kysyy.

Lisäksi hän toivoo lisää spontaania ja henkilökohtaista otetta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, sillä ammattimaista ja hyvin argumentoitua väittelyä on nähty paljon.

– Tässä vaiheessa ne erot tulevat siitä, että kuka tämä ihminen on.