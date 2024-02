Liki kolmannes on jo äänestänyt presidentinvaalien toisella kierroksella

Kotimaan äänestysaktiivisuus nousi sunnuntaina 32,8 prosenttiin presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestyksessä.

Äänensä oli sunnuntaina iltakuuteen mennessä antanut yhteensä yli 1,4 miljoonaa ihmistä. Sunnuntaina ennakkoäänestämässä kävi runsaat 168 800 ihmistä eli 3,9 prosenttia äänioikeutetuista.

Ennakkoon äänestetään selvästi innokkaammin kuin vaalien ensimmäisellä kierroksella. Tuolloin ennakkoäänestyksen aktiivisuus oli vastaavalla hetkellä 27,6 prosenttia.

Kaikkiaan 4,28 miljoonalla ihmisellä on äänioikeus presidentinvaalien toisessa vaalissa. Ylen vaalikoneeseen pääset tästä.

Vaalipiireistä innokkaimmin ennakkoon on äänestetty Pirkanmaalla, jossa äänestysaktiivisuus on noussut 37,1 prosenttiin. Vastaavasti Ahvenanmaalla aktiivisuus on alhaisinta. Siellä äänestysprosentti on 16,6.

Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin saakka. Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntaina. Presidenttiehdokkaina ovat Alexander Stubb (kok.) ja vihreiden tukema valitsijayhdistyksen ehdokas Pekka Haavisto.