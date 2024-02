Vangitulle kirjailijalle langetettu ehdollinen kuolemantuomio kuohuttaa Australiassa

Kiinalaissyntyinen Yang Hengjun on on ollut vankilassa Kiinassa vuodesta 2019. Hänellä on Australian kansalaisuus.

Avaa kuvien katselu Kirjailija Yang Hengjun pidätettiin hänen ollessaan lomamatkalla Kiinassa. Kuvassa kirjailija osallistuu seminaariin Pekingissä vuonna 2010. Kuva: Imagine China / Reuters