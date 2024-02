Tällaista on intissä tapahtuva häirintä, jota ei saada kuriin: ”Piti selittää, että en tullut sinne miesten vuoksi”

Asepalveluksessa koettu häirintä on usein sanallista.

Joka kolmas nainen on kokenut häirintää armeijassa.

Saija Kinnari toteutti unelmansa ja kävi armeijan kolme vuotta sitten. Hän joutuikin kohtaamaan ikävää käytöstä.

– Armeijassa oli ihmisiä, keille piti selittää, että en ole tullut sinne miesten vuoksi vaan itseni takia, Kinnari kertoo.

Noin joka kolmas vapaaehtoisen asepalveluksen suorittava nainen kokee häirintää palveluksensa aikana. Myös miehet kokevat häirintää, vaikkakin huomattavasti naisia vähemmän.

Määrä on pysynyt liki samana viime vuodet. Tämä tulee ilmi varusmiehille tehdyistä loppukyselyistä.

Toimenpiteitä

Armeijassa on järjestetty koulutuksia ja tuotu esille häirinnän nollatoleranssia esimerkiksi viestintäkampanjoilla. Silti häirinnän määrä pysyy ennallaan.

– Valitettavasti toimenpiteillämme ei ole ollut riittävää vaikutusta, kertoo Puolustusvoimien pääesikunnan sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen.

Esimerkiksi Kouvolassa sijaitseva Vekaranjärven varuskunta kouluttaa alokkaita oikeanlaisiin toimintatapoihin.

Varuskunnassa häirinnästä käytetään termiä ”epäasiallinen käytös”. Se kattaa häirinnän, syrjinnän, kiusaamisen ja simputtamisen.

– Oppitunneilla varusmiehiä kannustetaan sanomaan henkilölle, joka on jotain loukkaavaa sanonut, että tämä ei tunnu kivalta. Ihmiset tulevat eri taustoista ja asia, jonka heittäminen on toiselle normaalia, voi toisesta tuntua todella pahalta. Jos tämä käytös jatkuu, voidaan puhua tarkoituksellisesta toiminnasta ja se on hyvä viedä eteenpäin, sotilaspastori Mira Saarimaa kertoo.

Avaa kuvien katselu Vekaranjärven tuvissa on kansio, jossa ohjeistetaan miten toimia, jos epäasiallista käytöstä kohtaa palveluksen aikana. Kuva: Antro Valo / Yle

Vuoden alusta lähtien varuskunnissa on alettu tehdä entistä useammin anonyymejä kyselyjä, joiden avulla häirintätapauksia pyritään saamaan tietoon aikaisemmin kuin ennen. Näin henkilökunta voi puuttua tilanteeseen heti.

Häirintä on yleensä sanallista

Kysyimme vapaaehtoisen palveluksen käyneiltä naisilta kokemuksia armeijassa kohtaamasta epäasiallisesta käytöksestä.

Kerromme vastaukset anonyymisti asian arkaluontoisuuden takia. Haastateltujen henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

”Minulle on sanottu suoraan, että kuulun keittiöön, koska olen nainen. ” tällä hetkellä vapaaehtoista asepalvelusta suorittava

Eräs nainen kertoo, että häntä oli huoriteltu Instagram-suosion perusteella. Naisia saatetaan myös henkilön mukaan kutsua termillä ”tupapillu”, jos he tulevat miesten kanssa toimeen.

Naiset kohtaavat erityisesti sanallista seksuaalista häirintää. Naisten kehoista voidaan puhua ronskisti ja naisille saatetaan ehdottaa seksiä.

Avaa kuvien katselu Naiset saattavat joutua todistelemaan palvelukseen tulon motiiveja muille palvelustovereille. Kuva: Antro Valo / Yle

Yleisesti häirintätapausten takana on Hannu Maijasen mukaan ihmisten tietämättömyys sanojensa vaikutuksesta.

– Nämä henkilöt ovat tottuneet käyttäytymään kyseisellä tavalla siviilissäkin. Armeijan aika on niin lyhyt, etteivät he eivät opi siinä ajassa, miten kuuluu käyttäytyä, Maijanen selventää.

”Kulttuuri on sellainen, että varusmiehen pitää itse pitää huolta siitä, että kukaan ei hypi nenille.” vapaaehtoisen asepalveluksen vuonna 2022 suorittanut

Häirintään puututaan vain, jos on osa porukkaa

Saija Kinnari oli mukana yhteistupakokeilussa ja piti sitä onnistuneena. Hänet otettiin heti vertaisena mukaan porukkaan eikä häntä jätetty ulkopuolelle.

Yhteistupakokeilujen raporttien perusteella näkyy, että yhteistuvat eivät suojaa häirinnältä. Ne lisäsivät kuitenkin kokemusta tasa-arvon paremmasta toteutumisesta varusmiespalveluksessa.

Avaa kuvien katselu Yhteistuvat vakiintuivat tämän vuoden alusta kokeilusta jatkuvaksi käytännöksi. Kuva: Antro Valo / Yle

Kinnarin kohtaama seksuaalinen häirintä oli sanallista.

– Minulle sanottiin, että voi vitsi kun olet hyvännäköinen nainen ja sinut mielellään sitoisi remmeillä meidän punkkaan ja tekisi mitä halutaan. En jaksanut välittää tuosta, mutta tiedän, että moni palvelustoverini ei olisi kestänyt tuollaista kommentointia.

Tähän tilanteeseen tupatoverit puuttuivat heti. Kinnarin kokemuksen mukaan naistuvissa majoittuvia ei puolustettu yhtä helposti.

Ikävistä tapauksista huolimatta Kinnari piti armeijaa kokonaisuudessaan hyvin positiivisena kokemuksena.

Saija Kinnari toivoo, että häirinnästä voitaisiin puhua avoimesti.

”Olen nähnyt sitä, että myös nainen häiritsee. Koen, että kaikille täytyy antaa rauha.” vapaaehtoisen asepalveluksen vuonna 2022 suorittanut

Yhteistuvilla apua tilanteeseen

Puolustusvoimien sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen kertoo, että kun tuvissa majoittuu erilaisia ihmisiä, on esimerkiksi kielenkäyttö sensitiivisempää. Tämä saattaa näkyä positiivisesti tuvan ulkopuolellakin.

Puolustusvoimien teettämässä yhteistuparaportissa kerrotaan, että miesvarusmiehet kokivat yhteismajoituksen tuovan uusia näkemyksiä ja laajentavan maailmankuvaa.

Avaa kuvien katselu Puolustusvoimat toivoo, että tupien yleistyminen vaikuttaisi tulevaisuudessa laajemmin niin, että häirintä vähenisi asepalveluksessa. Kuva: Antro Valo / Yle

