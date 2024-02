Häkkäsen reservikommentti näkyi hurjana piikkinä Aseistakieltäytyjäliiton verkkosivuilla – sivusto otti oppia kirkosta eroamisesta

Aseistakieltäytyjäliiton ylläpitämällä sivustolla on vierailtu Ukrainan sodan jälkeen kiihtyvällä tahdilla. Yli 600 on hakenut reservistä siviilipalvelukseen vajaassa viikossa.

Eroakirkosta.fi-sivusto on tuttu valtaosalle suomalaisista, mutta nyt entistä useampi on vieraillut myös vastaavalla sivustolla, joka auttaa eroamaan armeijasta. Kyseessä on Aseistakieltäytyjäliiton ylläpitämä sivusto.

Järjestökoordinaattori Aku Kervinen Aseistakieltäytyjäliitosta sanoo, että sivustolla on tyypillisesti 100–200 päivittäistä kävijää, mutta isot uutistapahtumat nostavat määriä.

– Esimerkiksi perjantaina heti puolustusministeri Antti Häkkäsen kerrottua Kyrönmaa-lehdelle aikovansa estää reservistä eroamisen, kävijöitä oli yli 6 000.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi viime viikolla etsivänsä keinot, ettei reservistä eroaminen olisi jatkossa mahdollista. Haastattelussa hän kertoo pitävänsä reservistä eroamista epäisänmaallisena.

Myöhemmin Häkkänen kertoi Ylelle, ettei asia ole keskeinen hallitushanke.

Yhä useampi hakee reservistä siviilipalvelukseen

Uutinen näkyi myös konkreettisissa toimissa. Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen kertoi Radio Suomen Päivässä, että torstaista lähtien 631 ihmistä on hakenut reservistä siviilipalvelukseen. Viime vuonna siviilipalvelukseen hakeutui reservistä 1 650 ihmistä, vuonna 2022 yli 3 800.

Siviilipalvelukseen hakeutuminen tarkoittaa viiden päivän täydennyskoulutukseen menemistä. Kun koulutuksen on aloittanut, ei reserviin voi nykylain mukaan enää palata, kertoo Reijonen.

Avaa kuvien katselu Siviilipalvelukseen hakeutuminen tarkoittaa viiden päivän täydennyskoulutukseen menemistä. Valtaosa leireistä järjestetään Lapinjärvellä, josta kuva on. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Korhonen arvioi, että uutisointi puolustusministerin aikeesta on ollut pontimena monelle jo aiemmin eroa harkinneelle.

Siviilipalveluskeskuksella on vuosi aikaa määrätä hakija täydennyskoulutusleirille, joista valtaosa järjestetään Lapinjärvellä.

Tälle vuodelle koulutuksia on suunniteltu 43 kappaletta. Niissä on keskiössä yhteiskunnan kokonaisturvallisuus, ja oppiaineita ovat muun muassa alkusammutus ja ensiapu.

Siviilipalvelukseen hakeutujalla pitää olla vakaumukselliset syyt lähtöönsä. Hakemuksen voi tehdä digitaalisesti, ja se ohjataan puolustusvoimien aluetoimistoon.

Isot uutiset näkyvät määrissä

Aseistakieltäytyjäliiton Kervisen mukaan liitosta kysytään siviilipalvelukseen siirtymisestä yleensä muutaman kerran viikossa. Häkkäsen kommenttien jälkeen muutaman päivän ajan kysymyksiä tuli päivittäin muutamia kymmeniä.

– Myös Ukrainan sodan alkaminen helmikuussa 2022, Nato-jäsenyyshakemus toukokuussa 2022 ja jäsenyyden toteutuminen huhtikuussa 2023 saivat monet harkitsemaan vakaumustaan uudelleen ja ottamaan yhteyttä liittoon, jolloin päivittäisten kysymysten määrä saattoi vilkkaimpina aikoina nousta 20-30:een, Kervinen sanoo.

Armeijasta eroamisesta kertova sivusto avattiin jo vuonna 2015. Syynä oli vuoden 2015 reserviläiskirje, joka oli liiton mielestä puutteellinen. Kervisen mukaan tunnettu eroa kirkosta -sivusto toimi esikuvana, vaikka toimintatapa poikkeaa tästä.