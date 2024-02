Rajanylityspaikkojen sulun jatkuminen kerää kannatusta itärajalla: ”On oikein, että raja on kiinni”

Itärajan asukkailla riittää ymmärrystä sille, että raja on kiinni. Video: Pyry Sarkiola ja Antro Valo / Yle

Yle kysyi ihmisiltä Kaakkois-Suomessa, mitä mieltä he olisivat, jos itäraja pysyisi suljettuna. Haastateltuja sulku ei haittaisi, vaikka kaupankäyntiin sulku onkin jo heijastunut.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) viikonloppuna Ylelle antamat kommentit rajanylityspaikkojen sulun jatkamisesta saavat ymmärrystä osakseen Kaakkois-Suomessa.

Orpo totesi Ykkösaamun haastattelussa, että itärajan raja-asemat pysyvät ensi viikonlopunkin jälkeen kiinni, vaikka sulun piti alun perin päättyä sunnuntaina 11. helmikuuta.

– Meidän käsityksemme mukaan itärajan takana on ihmisiä, joiden tarkoitus on tulla laittomasti Suomeen, hän perusteli.

Venäjän kieltä kuulee edelleen

Haminalaista Inkeri Trumusista mahdollinen rajasulun jatkuminen ei haittaisi.

– Minusta on aivan oikein, että raja on kiinni. Jo korona-aikaan minusta oli väärin, että ihmiset saivat kulkea sieltä miten sattuu, mutta me emme saaneet käydä katsomassa muistisairasta äitiä, hän toteaa.

Avaa kuvien katselu Inkeri Trumusiksen mielestä olo on ollut turvallisempi nyt, kun rajanylityspaikat ovat suljettuina. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Ulkomaalaisten puuttuminen ei hänen mukaansa ole liiemmin Haminan katukuvassa näkynyt. Kaupat ovat olleet hiljaisempia, mutta esimerkiksi venäjän kieltä kuulee hänen mukaansa edelleen.

Myös myötätuntoa

Vaikka ajatus rajasulun jatkamisesta saa kannatusta osakseen, riittää ihmisillä myös myötätuntoa esimerkiksi kaksoiskansalaisia kohtaan.

– Ymmärrän kyllä, että täällä asuvat venäläiset haluavat käydä vaikkapa äitiään katsomassa. Mutta se on vaikea kysymys, koska voihan sieltä sitten tulla sellaisiakin, joiden ei tarvitsisi päästä tänne, toteaa virolahtelainen Irma Karjalainen.

Avaa kuvien katselu Irma Karjalainen arvelee ihmisten tottuneen siihen, ettei rajan yli pääse. Hänen kotipaikkakunnaltaan on Suomen ja Venäjän väliselle rajalle matkaa kymmenisen kilometriä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Karjalainen ei usko, että itäraja aukeaa suunnitelmien mukaan sunnuntaina. Samoilla linjoilla on myös Lappeenrannan Ylämaalla asuva Pekka Jauhiainen, joka hänkin tosin ymmärtää kaksoiskansalaisten tilannetta.

– Kyllähän se heidän tilannettaan on vaikeuttanut, mutta tilanne on nyt tämä ja sen mukaan pitään elää. Ei sille muuta voi.

Ensin asiat kuntoon rajan toisella puolella

Kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhosen mielestä itärajan tilanteesta pitäisi tehdä riippumaton vaikutusarvio.

Vaikutusarvio koskee sitä, kuinka kauan rajaa on mahdollista pitää laillisesti suljettuna. Siinä tulisi Korhosen mukaan selvittää, toteutuvatko esimerkiksi perustuslain takaamat liikkumisvapaus, elinkeinonvapaus sekä sosiaaliset oikeudet niiden ihmisten osalta, joiden työ tai perhesuhteet edellyttävät rajanylitystä.

Avaa kuvien katselu ”Olisi sen ukon tuolla rajan toisella puolella pitänyt miettiä, mitä lähtee tekemään ja mitä vaikutuksia siitä seuraa”, toteaa Pekka Jauhiainen. Lappeenrannan Ylämaa on aivan itärajan tuntumassa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Lappeenrannan Ylämaalla asuvan Pekka Jauhiaisen mielestä päätös rajanylityspaikkojen sulkemisesta on silti oikea.

– Tuolla rajan toisella puolella perusoikeuksiin puututaan hyvinkin tarkasti. Ensin pistetään siellä asiat kuntoon, ja sen jälkeen ruvetaan tutkimaan, miten se täällä puolella menee.