Rajavartiolaitos: Rajan yli olisi tulossa edelleen satoja, ellei tuhansia ihmisiä

Rajavartiolaitoksen apulaisosastopäällikkö Marko Saareks kertoo Ylen aamussa, että itärajalla Venäjän puolella arvioidaan edelleen olevan satoja, jopa tuhansia rajan yli pyrkiviä, kolmansien maiden kansalaisia.

– Tällä hetkellä ei voida tehdä arviota, että tilanne olisi poistunut, Saareks sanoo Ylen aamussa.

Saareksen mukaan raja-aseman tuntumassa ei ole kuitenkaan aktiivista liikehdintää, eikä virallisten rajanylityspaikkojen sulkeminen ole mittavissa määrin heijastunut maastorajalle.

Tammikuussa on ollut kolme tapausta, jossa raja on ylitetty laittomasti. Suomen puolella on otettu kiinni yhteensä 33 henkilöä, ja he ovat Saareksen mukaan hakeneet turvapaikkaa.

Saareks kertoo, että Rajavartiolaitoksella on edelleen keskusteluyhteys Venäjän rajaviranomaisiin.

– Pyrimme vaikuttamaan tähän ilmiöön myös sitä kautta.

Rajanylityspaikat pysyvät kiinni nykyisellä päätöksellä ensi sunnuntaihin, 11. helmikuuta asti. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi Ylelle viikonloppuna, ettei rajasulkua voida tämän hetkisten tietojen valossa purkaa.