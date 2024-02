Tukiverkkoja nollasta rakentanut perheenäiti: ”Lastenhoitajan löytyminen on ollut lottovoitto meidän perheelle”

Etelä-Suomesta Muonioon muuttanut Marika Roth päätti puhua perheensä tuen tarpeesta. Suun avaaminen on tuonut heille tärkeää tukea arjessa jaksamiseen.

Muoniolainen Marika Roth, 38, ei jäänyt painimaan yksin arjen hankaluuksien kanssa, vaan avasi suunsa perheensä tuen tarpeesta uudella paikkakunnalla. Hän etsi aktiivisesti tukiverkon rakennuspalikoita esimerkiksi juttelemalla päiväkodissa.

– Muutto on iso muutos: alku oli selviytymistä ja tulipalojen sammuttelua.

Roth muutti miehensä ja taaperoikäisen lapsensa kanssa Vääksystä Muonioon kesäkuussa 2022.

– Ensimmäinen vuosi oli melkoista kaaosta, koska lapsi oli 140 päivää vuodesta kipeä.

Etelä-Suomeen jääneen tukiverkoston puuttuminen vaikutti perheen arkeen monessa mielessä.

Muuttomyllerryksen keskellä tuskastellut Roth oli yllättynyt etenkin siitä, kuinka vähän hän oikeasti kohtasi ihmisiä pienellä paikkakunnalla. Tunturi-Lapissa sijaitseva Muonio on noin 2 200 asukkaan kunta.

Monissa lapsiperheissä sama ongelma

Lapsiperhearkea helpottanut löytö oli Rothin sosiaalisesta mediasta bongaama lastenhoitoilmoitus, jossa paikallinen nuori tarjosi lastenhoitoapua.

– 17-vuotias Minttu on ollut lottovoitto meidän perheelle. Pääsemme välillä kahdestaan puolison kanssa jonnekin. Sellaiset hengähdyshetket ovat todella tärkeitä arjen pyörityksessä.

Roth otti yhteyttä myös Muonion kuntaan ja kertoi lastenhoitotarpeesta.

– Esitin ratkaisuksi josko MLL:n toimintaa voisi saada tännekin, koska päiväkodissa monilla vanhemmilla oli sama ongelma. Emme ole ainoita, joilta tukiverkko puuttuu.

Tällä hetkellä Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Lapin piirin lastenhoitopalvelua on saatavilla Rovaniemellä, Torniossa, Inarissa, Sodankylässä ja Kittilässä. Lappi järjestää lastenhoitoapua myös Pohjois-Pohjanmaan puolella Kuusamossa.

Roth kertoo päiväkodin järjestäneen illan, jossa vanhemmat pääsivät kohtaamaan ja saivat toisiltaan vertaistukea.

– Me kaikki tilaisuuteen osallistuneet olimme muualta tulleita.

Arki yhtä kaaosta

Omat vaikeutensa Muonioon muutossa tuli aiempaa pienempien neliöiden myötä. Vääksyssä heillä oli suuri omakotitalo, joka toimi myös kotitoimistona.

Yrittäjänä työskentelevä Marika Roth toimii yritysvalmentajana tuoreille yrittäjille. Lisäksi hän on perustanut valmentavan tilitoimiston. Rothin puoliso on konesuunnittelua tekevä insinööri.

– Arki oli kaoottista, koska lapsi oli paljon kipeänä. Meidän piti koko ajan miettiä, miten hoidamme työt. Teemme molemmat etätyötä, eikä se kaaos saa näkyä minun asiakkaille eikä mieheni työnantajalle.

Marika Roth kannustaa kaikkia avaamaan suunsa ja kertomaan, mitä tarvitsee ja kaipaa arkeensa.

– Minulle se on toiset ihmiset ja heidän kohtaaminen. Myös se, että pystyn lähtemään rinteeseen vaikka tunniksi tuohon kotitunturiin Olokselle. Se on merkittävä tekijä hyvinvoinnin kannalta.

Avaa kuvien katselu Marika Rothin mielestä päiväkoti on kaiken perusta arjen soljumisen ja töiden hoitumisen kannalta. Kuva: Kati Rantala / Yle

Tukiverkosto kannattelee perheen arkea

Yle uutisoi tammikuussa, että tukiverkostojen puuttumisesta pitäisi puhua enemmän. Samassa yhteydessä asiantuntijoiden mukaan ongelmana on yksin pärjäämisen kulttuuri.

Marika Rothille tukiverkoston merkitys on arkea kannatteleva. Sen merkityksen ymmärtää, kun sen menettää. Rothkin myöntää kipuilleensa ja kyseenalaistaneensa tukiverkostosta luopumisen.

– Meidän rakkaus näihin tuntureihin oli niin suuri, että halusimme haastaa itseämme ja lähteä unelmamme perään. Se on vaatinut veronsa.

Nyt Rothin perheen arki on tasapainottunut: on sopivasti tekemistä, mutta myös tyhjää tilaa.

– Meillä on viikkorytmi, ja meillä on harrastuksia. Joinakin viikonloppuina kohtaamme toisia lapsiperheitä, ja taaperot tapaavat ikäisiään. Se on ystävyyden luomista tulevaisuuteen.

Pikkuhiljaa Muonioon rakentuneen tukiverkoston myötä hän tuntee nyt kuuluvansa yhteisöön.

Kaikkien alkuhankaluuksien jälkeen Rothin perhe kokee tehneensä oikean ratkaisun.

– On ollut hetkiä, jolloin olemme olleet lähtemäisillään takaisin Etelä-Suomeen. Lappi on koetellut ja testannut meitä, mutta kyllä me olemme jäämässä tänne.